День в истории: букву «Ё» пытались сделать обязательной, а машины ездили на пару

Чем примечательна дата 24 декабря?

Сегодня, 24 декабря, в России отмечают День воинской славы — в честь взятия крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова. 24 декабря волейболистки «Динамо-Казань» завоевали Кубок России, в ТАССР прошли первые выборы в местные Советы депутатов трудящихся, вышел приказ об обязательном употреблении буквы «Ё» в школе и было введено обязательное восьмилетнее образование, Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль, Джеймс Кук приплыл на остров Рождества. Родились филолог Хужа Бадыги, архитектор Искандер Валеев, композитор Эльмир Низамов. Умерли психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев, писатель Уильям Теккерей, первый генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Николай Лемаев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Иди в депутаты, местные поддержат

24 декабря 1887 года в селе Верхний Берсут (Мамадышский район) родился филолог, педагог, фольклорист Хужа Бадыги. Учился в медресе «Мухаммадия», еще до революции участвовал в фольклорных экспедициях, после преподавал в Татарском педагогическом техникуме, местных школах, пединституте, работал в Академии наук. Совместно с Мухитдином Курбангалиевым издал «Грамматику родного языка», «Букварь на татарском языке. Для слепых» и «Учебник татарского языка для нетатар», также автор книг «Народная литература. Пословицы и загадки», «Учебник татарского языка для русских школ». Арестован 11 мая 1938-го по обвинению в участии в контрреволюционой организации «Идель-Урал», умер 17 ноября 1940 года.

24 декабря 1911 года в селе Мулловка (ныне — поселок Мелекесского района Ульяновской области) родился архитектор Искандер Валеев. Он выпускник Казанского института инженеров коммунального строительства, архитектор Казанского авиационного завода, глава Татарского отделения Союза архитекторов СССР, начальник Управления по делам архитектуры при Совете Министров ТАССР, заведующий отделом строительства Татарского обкома КПСС. По проектам Валеева в городе построены Ветеринарный институт, здание «Татэнерго» (Пушкина, 1), он руководил разработкой генеральных планов Азнакаево, Альметьевска, Бавлов, Бугульмы, Набережных Челнов, Нижнекамска.

Фото: wikipedia.org

24 декабря 1927 года умер казанский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии Владимир Бехтерев. Он родился в 1827 году в селе Сорали Елабужского уезда. С 1885 года работал профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы. Во время работы в вузе Бехтерев основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1927 году ученому присвоили звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В настоящее время имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.

24 декабря 1938 году в Татарской АССР прошли первые выборы в местные — районные, городские, сельские и поселковые — Советы депутатов трудящихся. В результате в них избрали 26 702 депутата. Из них 18 068 были мужчинами, 8 634 — женщинами. Также 7 171 человек были коммунистами, 19 531 — беспартийными.

24 декабря 1986 года в Ульяновске родился композитор Эльмир Низамов. После фортепианного отделения в местном музыкальном училище поступил на композиторский факультет Казанской консерватории к профессору Анатолию Луппову. Сейчас — заведующий кафедрой композиции. Автор музыки к многочисленным спектаклям и кинофильмам, мюзикла «Алтын Казан» и оперы «Кара пулат». Активно сотрудничает с с Эльмирой Калимуллиной и Алиной Шарипжановой.

Фото: realnoevremya.ru

24 декабря 2017 года волейболистки «Динамо-Казань» завоевали Кубок России в четвертый раз. Спортсменки одержали победу над красноярским «Енисеем». Первая партия подошла к концу со счетом 25:20 в пользу казанских волейболисток. Одержать победу удалось и во второй партии — игра завершилась со счетом 25:18. Взяв верх в третьей партии, спортсменки обеспечили себе победу.



24 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что депутаты Госсовета Татарстана поддались на уговоры Рустама Минниханова и одобрили в целом концепцию реформирования органов местного самоуправления, подготовленную сенатором Андреем Клишасом и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Ее суть — переход на одноуровневую систему муниципальной власти с упразднением органов управления городских и сельских поселений.

Фото: tatarstan.ru

«Ё» — это обязательно!

24 декабря 1942 года вышел приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё» в школьной практике. Использовать эту букву впервые предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году. Ее идею поддержали ведущие деятели культуры того времени. Например, первым использовать букву «Ё» в личной переписке стал уроженец Казани, поэт Гавриил Державин. А в 1904 году Орфографическая комиссия при Императорской академии наук признала употребление буквы «Ё» желательным, но не обязательным. И, наконец, обязательное употребление буквы в школьной практике было введено 24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потемкина.

24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Было введено всеобщее восьмилетнее обязательное образование, начала формироваться сеть ПТУ, чтобы подготовить технически грамотные кадры для промышленности и сельского хозяйства. Чтобы учиться 11 лет, дважды в неделю ученики старших классов дневных школ работали на предприятиях или в сельском хозяйстве, а при выпуске из средней школы вместе с аттестатом зрелости получали свидетельство о специальности. В в 1964—1966 годах школа вернулась к 10-летнему сроку обучения, в то же время сохранилось восьмилетнее образование как обязательное.

Источник: wikipedia.org

Авто на пару

24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук приплыл на кораблях Resolution и Discovery на остров, который в начале следующего год назовет островом Черепах. Ранее здесь побывали португальцы. В 1822 году США начали добывать здесь гуано, а активная колонизация началась в 1882-м, сюда начали прибывать рыбаки и фермеры, выращивающие кокосы. У нас его называют островом Рождества, сейчас он принадлежит республике Кирибати.

24 декабря 1801 года английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль на восемь пассажиров, который двигался за счет паровой машины с горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. В 1829 году паровики завоевали титул наиболее быстрого транспорта для пассажиров, их скорость достигала 24 км/час.

