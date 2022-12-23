О предках, потомках и родственниках поэта Гавриила Каменева

Журналист XIX века Николай Агафонов — о предках, потомках и родственниках поэта Гавриила Каменева

Фото: pastvu.com. Профсоюзная (Мало-Проломная). Дом Хворова, где расположена аптека Грахе — справа

Помимо биографий глав города журналист и краевед рубежа XIX—XX веков Николай Агафонов в сборнике «Казань и казанцы» рассказывал о родословных важных представителей столичной верхушки. Для примера публикуем генеологию рода Каменевых, известных благодаря поэту Гавриилу Петровичу.

Каменевы. Старинный купеческий род

Предок Каменевых, как мы уже писали об этом [1], был казанский татарин-мурза Макул, крещеный царем Иваном Грозным вскоре после покорения Казани. При этом новокрещенный мурза получил из царских рук две иконы: Образ Спасителя, находящейся теперь в домовой церкви при Крупениковской богадельне на Лядской улице, и Образ Иоанна Предтечи (царского ангела), хранящийся у наследников казанского дворянина Гавриила Ивановича Горталова (умер 20 июля 1885 года). Внук или правнук мурзы Макула, нареченного в крещении Иоанном, Кузьма Каменев был простым посадским жителем г. Свияжска. Населенное имение и земля в Свияжском уезде, подаренная царем предку его, перешли к его родственникам, князьям Макуловым, из которых одни приняли крещение, а другие остались в мусульманстве [2]. От Кузьмы Каменева, свияженина, и ведет свой род та ветвь, к которой принадлежал известный когда-то поэт-романтик Каменев, автор баллады «Громвал».

Почему потомок мурзы Макула, свияженин Кузьма, стал зваться Каменевым — нам неизвестно. Есть, однако же, предание, что отец этого Кузьмы, после церковной переделки на новый лад древнего греческо-русского обряда при патриархе Никоне, остался верен старому обряду и, несмотря на принятые сторонниками нового обряда гонения на старообрядцев, оказался непреклонным и твердыми, как камень. Отсюда будто бы и присвоено Кузьме прозвище Каменев.

Приводим родословную этой фамилии, составленную нами при помощи фамильных бумаг вышеупомянутого Г.И. Горталова и личных его указаний.

Из книги «Казань и казанцы»

Колено I.



1. Кузьма Каменев, свияженин, потомок мурзы Макула, нареченного во святом крещении Иоанном. Умер в молодых летах. Жена Анна Васильевна Обломкова, умершая в Свияжске, в возрасте свыше 100 лет.



Колено II.

2. Григорий Кузьмич, посадский человек г. Свияжска. Жена Авдотья Ивановна Шадрина, дочь канцеляриста Ивана Никифоровича Шадрина.



Колено III.



3. Петр Григорьевич. Родился 28 сентября 1740 года. Казанский именитый купец, президент Казанского губернского магистрата, получивший из рук императрицы Екатерины II, во время приезда ее в Казань (1767), шпагу. Городской голова г. Казани (третий со времени учреждения этой должности. Умер 12 октября 1776 года. Погребен в Кизическом монастыре, близ Казани. Жена Татьяна Ивановна Крохина, дочь казанского купца, выходца из деревни Сапуголи, Казанского уезда (Она умерла в 1779 году)).

Агафья Григорьевна — за (то есть «замужем за», — прим. ред.) протоколистом Иваном Алексеевичем Стадухиным.

Вера Григорьевна — за именитым казанским купцом, президентом магистрата и казанским городским головой (восьмым от начала этой должности) Александром Алексеевичем Чекмаревым.

Колено IV.

4. Гавриил Петрович, казанский первой гильдии купец, коммерции советник, бургомистр казанского городового магистрата, поэт (автор баллады «Громвал» и многих стихотворений, рассеянных в современных ему периодических изданиях). Родился 3 февраля 1772 года, умер 1 июля 1803 года, погребен в Кизическом монастыре, рядом с могилою отца. Жена Мария.

Александровна Подладчикова, дочь пензенского дворянина, бывшая во 2-м браке за пензенским купеческим сыном Александром Лазаревым. [3]

На могильной плите поэта Г.П. Каменева изображена следующая эпитафия, написанная другом покойного С.А. Москотильниковым (умер 5 августа 1852 года), переводчиком «Освобожденнаго Иерусалима» Торквато Тассо:

В ком некогда пылал небесный, чистый пламень,

Кто добродетель чтил, кто был несчастным друг.

Кто бедного любил, — того остывший прах,

Здесь кроет хладный камень.

Пелагея Петровна — за советником казанской гражданской палаты, надворным советником, дворянином Гавриилом Ивановичем Дедевым.[4]

Анна Петровна. Родилась в 1771 году, умерла 27 ноября 1794 года. За казанским городничим, майором, начальником казанской пешей дружины в 1812 году, Андреем Ивановичем Апехтиным (его первая жена) [5]. От этого брака родилась у Анны Петровны известная казанская писательница и поэтесса Александра Андреевна Фукс [6], супруга популярнейшего в Казани в первой половине XIX столетия доктора медицины и профессора университета, историка и нумизмата Карла Федоровича Фукса (умер 24 апреля 1846 года).

Колено V.



Екатерина Гавриловна. Родилась в 1802 году. За лаишевским помещиком, майором Иваном Ивановичем Рубановым. [7]

Татьяна Гавриловна. Родилась в 1803 году, умерла 4 августа 1866 года. За казанским купцом Родионом Петровичем Хворовым, в каменном, угловом доме которого помещается теперь аптека Грахе. Т.Г. Хворова, урожденная Каменева, славилась в свое время красотой и благовоспитанностью, но в замужестве была несчастлива. Муж покинул ее и вскоре умер от невоздержной жизни. Она под старость приняла монашество и кончила дни свои инокиней в казанском Богородицком монастыре. Единственная дочь ее, Александра Родионовна (умерла в 1881 году), была женою потомственного почетного гражданина Константина Леонтьевича Крупенникова (умер в 1885 году), основателя при доме своем на Большой Ляцкой улице домовой церкви и богадельни. [8]

Екатерина Гавриловна Каменева. Источник ru.wikipedia.org

ИСТОЧНИКИ



1. См. № 69 «Казанского Биржевого Листка» от 28 марта 1889 года.

2. Об одном из князей Макуловых, бывшем в чине полковника, упоминает императрица Екатерина Вторая в переписке с генерал-аншефом князем Михаилом Никитичем Волконским. (См. «Осмнадцатый век» Бартенева, том I, стр. 110—120, 130 и 133.)

3. Она владела 50 душами крепостных крестьян в селе Ново-Троицком, Свищевка тож, Чембарского уезда, Пензенской губернии.

4. Сестра этого Дедева, Авдотья Ивановна, была за дворянином Львом Ивановичем Корсаковым; от этого брака родился генерал-майор Александр Львович Корсаков (умер 7 июня 1873 года), отец нынешего заслуженного профессора русской истории в казанском университете Д.А. Корсакова, а дочь Г.И. Дедева Прасковья Гавриловна была за подполковником Иваном Кузмичем Горталовым, отцом казанских дворян: Гавриила (род. 29 июня 1819 года, умер 20 июля 1885 года) и Петра (родился 1 августа 1821 года, умер 18 октября 1866 года) Ивановичей Горталовых.

5. Вторая жена А.И. Апехтина (мачеха госпожи Фукс) была Анна Николаевна Ниротморцева (в первом браке Елецкая): от нее родился Павел Андреевич Апехтин, генерал-майор (умер 26 октября 1866 года), женатый на Елизавете Яковлевне Каратаевой, родной брат которой, васильсурский помещик Александр Яковлевич Каратаев, друг и университетский товарищ П.И. Мельникова (Андрея Печерского), изображен сим последним в его рассказе «В лесах» под именем Сергея Андреевича Колышкина.

6. Она писала по всем почти родам литературы; с большою любовью занималась историей и этнографией («Записки о чувашах и черемисах». Казань, 1840 год), поэзией («Основание г. Казани». Повесть в стихах. Казань. 1836 год), «Стихотворения Александры Фукс» (Казань, 1834 год); написала одну комедию-водевиль («Она похудела», Казань, 1837 год), одну сказку («Царевна Несмеяна», Казань, 1838 год) и прочее. Умерла 4 февраля 1853 года.

7. У И.И. Рубанова было два сына: подпоручик гвардии и неизданный поэт Владимир Иванович (родился 1820 года, умер 15 мая 1845 года), читавший свои стихотворения на литературных вечерах госпожи Фукс (см. «Казанские Губернские Ведомости» 1844 год, № 15, стр. 228 (фельетон)), и Виктор Иванович, полковник, казанский полицмейстер в начале шестидесятых годов XIX столетия, поселившийся после отставки на своем хуторе Березовская пустошь Лаишевского уезда, где и убит рабочими с целью ограбления 15 мая 1875 года, и дочь Клавдия Ивановна (родилась 3 апреля 1818 года, умерла 4 мая 1886 года), бывшая в замужестве за казанским губернским казначеем, коллежским советником Матвеем Петровичем Мануйловым (умер 22 октября 1863 года).

8. Фамилия Крупениковых принадлежит к старинному и очень почтенному дому в Казани, известность которого началась еще в XVIII столетии. Смотри монографию о роде купцов Крупениковых в моей книге «Из Казанской Истории», Казань, 1906 год, стр. 100.