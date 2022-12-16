«Ни громов треск, ни ветров свист его не беспокоит»

Журналист XIX века Николай Агафонов — о мэрах Казани конца XVIII века

Фото: pastvu.com. Что такое казанский пожар: результат трагедии 1902 года.

Шестая часть публикации из сборника «Казань и казанцы» журналиста рубежа XIX-XX веков Николая Агафонова говорится о Петре Смирнова (который обитал на нынешней Петербургской) и Осипе Петрове, который, вероятно, владел домом возле нынешней Тихвинской церкви. Агафонов обещает, что рассказ о городских головах прдолжится в следующем сборнике, но в 1907 году он скончался.

Петр Дементьевич Смирнов. 1794, 1795 и 1796 г.

После головы П. И. Комарова избран на эту должность богатый и влиятельный купец Александр Алексеевич Чекмарев. Но он, за старостью, отказался (ему в это время было 70 лет). Чекмарев был головою лишь несколько дней. За ним жребий главенства пал на именитого по службам гражданина и первой гильдии купца Петра Дементьевича Смирнова, который и нес эту почетную должность все три года.

П. Д. Смирнов родился в 1741 году в Казани, как это видно из «Обывательской книги». Отец его был экономический крестьянин села Подберезья, Свияжского уезда, но еще в молодости переселившийся в Казань, где и занялся торговлею, выстроив себе на Георгиевской улице дом. Сын его, Петр Дементьевич, расширил торговлю отца и по своим коммерческим дарованиям быстро пошел в гору среди местного торгового общества. Он торговал, по словам той же «Обывательской книги», в Суконной линии Гостиного двора и в Пушном ряду, а также на Хлебном базаре мукой, крупой, солодом и солыо. Кроме деревянного отцовского дома, П. Д. Смирнов имел дом на Тихвинской улице (под № 1106) и хлебном ряду каменные лавки, построенные им на собственный капитал.

Жизнь купца описываемого времени неизбежно соединялась с городскими выборными службами, так и на долю Петра Дементьевича выпало не мало трудов по этой части. He перечисляя мелких должностей, упомянем лишь о более значительных службах Смирнова. Так, в 1774 по 1777 год он состоял в губернском магистрате бургомистром, а с открытия казанского наместничества в том же магистрате, с 1783 по 1786 г. — заседателем.

П. Д. Смирнов умер бездетным в 1814 году, оставив солидный капитал, который однако же постигла довольно оригинальная судьба. Вскоре после смерти Смирнова, крестьяне вышеупомянутого села Подберезья: Климентий Никифоров Смирнов (по селу Чекмарев) и Кузьма Марков Смирнов (по селу Долыдов) обратились в казанскую палату гражданского суда с словесным заявлением, что право свое на наследство родственника своего именитого гражданина П. Д. Смирнова они передают казанским купцам: Михаилу Верину и Платону Суханову с тем, чтобы получить с этих купцов по 100 рублей, да по решении дела о наследстве, по 900 рублей каждому, не требуя более ничего и не отвечая за понесенные Вериным и Сухановым судебные расходы. [1]

Мы отмечаем этот факт, сам по себе мало интересный, потому, что он дает понятие о том, как два купца (тоже бывшие впоследствии городскими головами Казани) присвоили себе такое крупное состояние своего собрата, заплатив наследникам его ничтожную сравнительно сумму отступного. После Смирнова осталось имения и капитала более 87000 рублей. [2]



Петр Дементьевич Смирнов был женат на чебоксарской купеческой дочери Анне Григорьевне, урожденной N., а овдовевши, женился на дочери мастерового казанской суконной фабрики Федосье Егоровне Жирновой.

Фото pastvu.com

Осип Семенович Петров. 1797, 1798 и 1799 гг.

Купец первой гильдии Осип Семенович Петров, следовавший за Смирновым, был последним городским головой в Казани в XVIII столетии. Он был тоже именитый по службам гражданин и богатый человек. Имел в Плетенях (которые назывались тогда селом Борисоглебским) большой мыловаренный завод и двухэтажный старинной постройки каменный дом.

О. С. Петров был казанский старожил. Родился он 28 марта 1754 г., но где — неизвестно. Он был среди казанского купечества persona grata, как это можно заключить из разных бумаг, хранящихся в думском архиве за время его городских служб. Петров усвоил барские манеры, с которыми не расставался во всю жизнь.

По формуляру за ним, кроме мыловаренного завода и каменного дома в Плетенях, значился еще дом деревянный на Тихвинской улице (под № 1102), и дом деревянный, с каменною палатою в приходе Владимирском (под № 533), да у жены его, Степаниды Никитишны, в совместном владении с ее сестрою Елизаветой Никитишной Квасниковой, каменный с флигелем дом в Воздвиженском приходе. Службу начал в 1775 г. в селе Каракулине у приему и продажи соли сборщиком; в 1777 г., с 4 апреля до открытия наместничества, т. е. до 15 декабря 1781 г., в бывшем казанском губернском магистрате ратманом; в 1781 г., до наступления трехлетнего срока заседания по 15 декабря 1784 г. в губернском магистрате заседателем; там же в декабре месяце по 3 апреля 1785 г. заседателем 1-го департамента.

Под старость Осип Семенович лишился зрения, но дел своих и распоряжений коммерческих не покидал до самой смерти, разъезжая по городу или с любимым зятем своим Федуловым или с слугою. Он умер 12 апреля 1818 года и похоронен на кладбище Арского поля, рядом с церковью. Мавзолей над его могилою сохранился до нашего времени. На нем изображена следующая эпитафия:

«Здесь положено тело казанского купца, именитого по службам гражданина Осипа Семеновича Петрова, родившегося 28 марта 1754 г., скончавшегося 12 апреля 1818 года. Почетный гражданин здесь жизнь проводит. Ни громов треск, ни ветров свист его не беспокоит. Не суетностию мирскою блестел, но пользу общества всегда в виду имел. Был другом для сирот, любил свое семейство, но он искал себе тем вечное блаженство.

В делах городского архива мы однако же не нашли данных, по которым было бы можно судить о степени и характере общественной деятельности этого именитого гражданина. Между тем, в трехлетие его главенства в Казани произошли два крупных события: большой пожар 30 августа 1797 года, во время которого сгорели: Гостиный двор со всеми содержимыми в нем товарами купцов, не успевших еще возвратиться из Макарьевской ярмарки, и Спасо-Преображенский монастырь в крепости, с мощами св. Варсонофия. [3] Другое событие — это приезд в Казань 24 мая 1798 года Императора Павла Петровича, с великими князьями Константином и Александром Павловичами. Современный журнал о пребывании в Казани сего государя напечатан в историческом сборнике П. И. Вартенева: «Осмьнадцатый век». Том IV, стр. 464 и далее, я в «Записках Л. Н. Энгельгардта» , изд. 1867 г., стр. 207 и далее., к этим источникам мы и отсылаем читателей, желающих ознакомиться с эпизодом прибытия в наш город названных августейших посетителей.

Закончим нашу речь о голове Петрове присовокуплением, что он имел двух родных братьев, из которых один, Гаврила Семенович, был тоже казанский 1 гильдии купец, женатый на дочери богатого московского фабриканта и сам затем переселившийся на жительство в Москву. Другой брат, Иван Семенович, будучи еще гимназистом, убит в Казани пугачевцами. [4] Из двух дочерей Осипа Семеновича старшая Надежда Осиповна была в замужестве за казанским купцом, кожевенным заводчиком в селе Ягодном Петром Ивановичем Котеловым, а Олимпиада Осиповна — была за казанским купцом (родом из Чердыни) Григорием Максимовичем Федуловым, имевшим дом против Борисоглебской церкви в Плетенях и бывшим очень долго старостой в этой церкви.

Слева — Спасо-Преображенский монастырь. Фото pastvu.com

ИСТОЧНИКИ



1. См. «Журналы Казанской Гражданской Палаты» за 1815 г., том III, лист 143.

2. См. Дело той же Палаты 1829 г. за № 1982.

3. Странно, что об этом пожаре, начавшемся в Татарской слободе и окончившемся в Кремле, ни слова не говорят казанские историки Рыбушкин и Баженовъ, между тем как о нем сообщаются сведения в «Казанских Известиях» 1816 г., № 78, и в «Каз. Губ. Ведомостях» 1843 г., № 7. См. также рапорт городового старосты Тезикова въ «деле» № 40 архива Казанской думы 1816 года.

4. См. нашу книгу «Из казанской истории», 1906 г., стр. 164.