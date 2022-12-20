Уроки предпринимательства в школах: да или нет? / «Реальное время Live» 20 декабря
В этом учебном году в Татарстане запущен республиканский проект по формированию предпринимательских навыков у детей и подростков «Школьный бизнес-старт». На таких уроках школьники не только изучают теорию бизнеса, но и отрабатывают умения на практике, разрабатывая свои стартапы и кейсы. Руководитель проекта Елена Тихонова в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана расскажет, какие знания о предпринимательстве необходимы современным школьникам и как совмещать бизнес с учебными занятиями в школе.
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