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Уроки предпринимательства в школах: да или нет? / «Реальное время Live» 20 декабря

16:00, 20.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Уроки предпринимательства в школах: да или нет? / «Реальное время Live» 20 декабря

В этом учебном году в Татарстане запущен республиканский проект по формированию предпринимательских навыков у детей и подростков «Школьный бизнес-старт». На таких уроках школьники не только изучают теорию бизнеса, но и отрабатывают умения на практике, разрабатывая свои стартапы и кейсы. Руководитель проекта Елена Тихонова в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана расскажет, какие знания о предпринимательстве необходимы современным школьникам и как совмещать бизнес с учебными занятиями в школе.

«Реальное время»
ОбществоОбразованиеБизнес Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:10
    очень хорошая инициатива, хоть что-то доброе у нас делается
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  • Анонимно 17:46
    да, конечно да! На западе давно такое практикуется
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