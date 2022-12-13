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Сбежавших от мобилизации не ждут на работе, Меркель о Минске, ответ на потолок цен / «Реальное время Live»

17:30, 13.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Сбежавших от мобилизации не ждут на работе, Меркель о Минске, ответ на потолок цен / «Реальное время Live»

В Татарстане крупные компании ввели негласный запрет на прием на работу сбежавших от мобилизации сотрудников. В мире же бурно обсуждается признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о фиктивности Минских соглашений — мировые деятели выступили с критикой подобных заявлений, в аналогичном ключе высказался и Владимир Путин. Россия тем временем, по данным СМИ, определилась с формой ответа на введенный Западом потолок цен на нефть — странам, поддержавшим ограничение, не будут ее продавать. Эти и другие важные новости дня обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоВластьПромышленностьНефть

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:55
    как можно ждать тех, кто сбежал? ведь они планировали насовсем. Работодатель не влюбленная девочка, сидеть у окошка и ждать милого своего, ему бизнес надо вести
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    Анонимно 18:55
    ну может они ошиблись? все ошибаются. Тут дело должно быть не в возврате на прежнее рабочее место, а просто иметь возможность устроиться на работу без преград
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22:43 МСК Все новости
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