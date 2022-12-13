Сбежавших от мобилизации не ждут на работе, Меркель о Минске, ответ на потолок цен / «Реальное время Live»
В Татарстане крупные компании ввели негласный запрет на прием на работу сбежавших от мобилизации сотрудников. В мире же бурно обсуждается признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о фиктивности Минских соглашений — мировые деятели выступили с критикой подобных заявлений, в аналогичном ключе высказался и Владимир Путин. Россия тем временем, по данным СМИ, определилась с формой ответа на введенный Западом потолок цен на нефть — странам, поддержавшим ограничение, не будут ее продавать. Эти и другие важные новости дня обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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