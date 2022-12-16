«Небольшие компании стали бенефициарами ситуации»: производитель снеков «Снэкмафия» выйдет на рынок Поволжья

Игрок из топ-10 России намерен в 50 раз увеличить выручку в регионе со штаб-квартирой в Казани

Фото: скриншот видео

Как стало известно «Реальному времени», зарегистрированный в Ставрополе торговый дом «Снэкмафия», правообладатель товарного знака «Снекмания», намерен существенно увеличить продажи на рынке Поволжья. Центром бизнеса в регионе производитель снеков сделает Казань. Занимающий, по собственным оценкам, седьмое место на рынке России производитель сухих закусок параллельно с ПФО усилит продажи в Сибири и на Дальнем Востоке. По мнению экспертов, рынок снеков переживает не лучшие времена, но у небольших региональных производителей действительно появились шансы увеличить свои доли благодаря снижению активности транснациональных корпораций и росту продаж через маркетплейсы.

«Амбиций не было. Сейчас есть»

Существенно расширить бизнес намерено ставропольское ООО «Торговый дом «Снэкмафия», являющееся владельцем товарного знака «Снекмания», под которым производятся сухие закуски: орешки, мясные чипсы, сухарики, фисташки, кальмар и так далее. Как сообщили «Реальному времени» в компании, продажи в Приволжском федеральном округе буду увеличены с 5 до 250 млн рублей в год к 2027 году.

Ответственный за регион офис продаж будет открыт в Казани. По словам коммерческого директора «Снэкмафии» Вадима Ткаченко, сначала планировалось сделать центром Нижний Новгород. Однако там не удалось подыскать подходящего кандидата на должность руководителя.

Существенно расширить бизнес намерено ставропольское ООО «Снекмафия». Фото: скриншот видео

— Мы посмотрели кандидатов в Нижнем Новгороде, нам никто не понравился. Казань была выбрана, потому что логистическое плечо между другими городами тут самое оптимальное. То есть человек, работая в Казани, сможет очень быстро передвигаться в Нижний Новгород, в Киров, в Уфу и другие города, — подчеркнул Ткаченко, охарактеризовав продажи продукции компании в ПФО как «вялотекущие».



— Никаких амбиций не было. Сейчас есть. Сколько можно продавать такие мизерные цифры? — отметил коммерческий директор.



Производства и снекмаркетов пока не будет

По данным открытых источников, компания «Снэкмафия» основана в 2017 году, принадлежит Артуру Папаяну. По итогам 2021 года ее выручка составила 669,1 млн рублей. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Компания производит снеки самостоятельно. Сырье поставляется из Китая, Вьетнама, Бразилии и Индии. Действующие производства находятся в Ставропольском и Краснодарском краях. В планах на 2023 год — открытие еще двух заводов в других регионах. Однако Поволжье в их число не входит.



У «Снэкмафии» есть свои снекмаркеты в Южном федеральном округе, есть планы по открытию точек в Москве. «Это для нас будет первый эксперимент — на таком отдалении от центрального офиса набирать людей, обеспечивать точки товаром. Соответственно, есть вопросы по дальней логистике, вопросам поддержания свежести товара, — объяснил «Реальному времени» Ткаченко.

Основную выручку компании обеспечивают поставки в сети пивных магазинов. Фото: yandex.ru/maps

Впрочем, основную выручку компании обеспечивает не реализация в собственных точках продаж, а поставки в сети пивных магазинов. Для расширения сбыта в настоящее время ведутся переговоры по продаже снеков в казанских точках омской сети «Пивоман». Также компания активна на маркетплейсах.

«Нет ассортимента — нет продаж»

Для компании, чьи поставщики сырья находятся за границей, санкции, введенные из-за спецоперации, не могут не отразиться на бизнесе. Отказ некоторых партнеров от сотрудничества, закрытие границ и проблемы с логистикой — то, с чем столкнулось большинство организаций, рассказывает Ткаченко. Продажи «Снэкмафии» в марте 2022 года упали на 30%. Поставки сырья задерживались на несколько месяцев.

— Когда у тебя выстроена логистическая цепочка, ты каждые 3 месяца получаешь определенный объем стабильно, все планирование годовое составляешь, основываясь на сезонности и так далее, а в один момент у тебя контейнеры останавливают на 2-3 месяца. Соответственно, нет ассортимента — нет продаж, — рассказал он «Реальному времени», добавив, что летом логистика начала приходить в нормальное состояние.

Поставки сырья задерживались на несколько месяцев. Фото: скриншот видео

К июлю удалось выстроить новую цепочку поставок. Но задержки наблюдаются до сих пор. Самое длинное логистическое плечо у производителя с Вьетнамом — 5 месяцев, из Китая и Бразилии сырье едет в Россию по 3 месяца. В Индии обещают сократить время поставок до одного месяца.



Общая емкость рынка снеков в России составляет около 270 млрд рублей, из которых 170 приходится на поставки b2b. Оставшиеся 100 миллиардов — это розничные продажи конечным потребителям под собственными брендами, где половину рынка контролирует PepsiCo Inc с брендом Lays. Основными конкурентами «Снэкмафии» в направлении b2b в компании считают сибирского производителя «Сиббалт», томскую «KDV-групп» и «Русскарт».

«Больше покупают хлеб и меньше — печенье»

В данный момент производителям снеков открывается все больше возможностей. Гигант, охватывающий половину рынка ослабляет маркетинговую активность, рассказала «Реальному времени» маркетолог «Сиббалта» Наталья Усова. По ее словам, еще в 2020 году доля Frito Lay (владелец бренда Lays) составляла 70%.

— Небольшие участники рынка снеков стали бенефициарами сложившейся ситуации. Это ни для кого не секрет. Lay's не прекратили своей деятельности в России, но они, так скажем, приостановили производство на заводе, который построен под Новосибирском. Он готов был запуститься этим летом, но до сих пор не запущен, — отметила она.

При этом, на маркетплейсах количество заказов снеков растет. По данным Ozon, в этом году относительно прошлых лет штучные продажи товаров этой категории возросли по всей стране почти в три раза, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе маркетплейса. Ассортимент снеков насчитывает около 50 тысяч наименований, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Впрочем, доля продаж через интернет от всего объема рынка снеков России несущественна.

По мнению эксперта рынка пищевых продуктов, руководителя консалтингового агентства Bright Consulting Марии Яшенковой, на этом рынке происходит заметное падение. На данный момент потребители «больше покупают хлеб и меньше — печенье».

Фото: скриншот видео

— Одновременно с этим выскочил ряд международных поставщиков, что дает неплохую возможность местным производителям. Но это не значит, что они смогут ее реализовать, потому что чтобы ее реализовать, нужно иметь такой же дистрибьютерский пул, такие же договора с сетями, такой же маркетинг, рекламу, чтобы раскручивать свои бренды, чего, конечно, практически ни у кого нет. Нет ни этих возможностей, ни бюджета, чтобы этим заниматься, — рассказала эксперт «Реальному времени».

Как итог — сокращение производства и падение объемов всего сегмента. Не спасает ситуацию и сокращение доли Frito Lay на рынке. По качеству компания, по мнению Яшенковой, вне конкуренции. «Например, в какао я вижу полный аналог Nestle. «Хрутка» — это прямой аналог Nesquik. Когда пробуешь его, понимаешь, что вообще без разницы. Такой продукт имеет реальную возможность занять рынок. А в чипсах никто еще такого продукта не сделал, вопрос именно в этом».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».