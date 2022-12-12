ЧМ-2022 по футболу в Катаре: чего еще ждать от Марокко / «Реальное время Live» 12 декабря
Абсолютной звездой и сенсацией на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре определенно стала сборная Марокко. Помимо того, что африканская команда ни разу не проиграла за весь период чемпионата, пропустила всего один гол (и то от своего же игрока), марокканцы порвали Испанию и довели до слез Португалию, став первой в истории африканской и первой арабской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале, который пройдет в среду, 14 декабря, африканской сборной предстоит встретиться с действующим чемпионом мира — Францией. Напомним, что во вторник, 13 декабря, в 1/2 финала сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Аргентинцы сумели выиграть у голландцев, хорваты — у бразильцев в 1/4 финала чемпионата. О том, как проходит ЧМ-2022, какие приятные и неприятные сюрпризы его сопровождают, обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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