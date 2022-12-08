«Как будто побывала в прошлом»: «Нижнекамскнефтехим» организовал поездки для школьников в музей «Боевой славы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

У девятиклассников Нижнекамска появилась уникальная возможность увидеть своими глазами личные вещи бойцов, предметы быта, фрагменты вооружений времен Великой Отечественной войны. С начала учебного года нижнекамское предприятие СИБУРа организовало экскурсии для школьников города в музей «Боевой славы», расположенный на территории промзоны. Экскурсоводами выступают поисковики отряда «Нефтехимик», благодаря которым были подняты останки более тысячи погибших солдат и офицеров. Имена 31 бойца удалось установить.

Урок истории от поисковиков

Для девятиклассников школы №11 это первый визит в настоящий музей «Боевой славы». До этого снаряды, патроны, винтовку Мосина, солдатские каски и гранаты ребята видели лишь по телевизору. С первых же минут экскурсия переросла в урок истории.

— 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. У немцев уже был подписан план «Ост», который предусматривал планомерное уничтожение народов, населявших оккупируемые территории. Из 100 человек предполагалось уничтожить 85, оставшиеся 15 должны были работать на процветание Третьего рейха, — начал свой рассказ заместитель командира поискового отряда «Нефтехимик» Рафаэль Лутфуллин.

По словам Лутфуллина, сражаясь за свое существование, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне более 40 млн человек. Без вести пропавшими до сих пор числятся от 2 до 4 млн солдат. Долг поисковиков найти останки бойцов, чтобы с почестями предать их земле.

— Поисковый отряд «Нефтехимик» был создан в 2004 году. Все эти годы принимает активное участие в поисковых работах на территории России. География наших поездок обширная — это Смоленская, Ленинградская, Ростовская области, Таганрог, Кавказ, Республика Карелия и другие регионы страны, — отметил Рафаэль Лутфуллин.

За время «Вахты Памяти» поисковики обнаружили останки более тысячи советских солдат и офицеров. Имена 31 бойца удалось установить. Из экспедиций нефтехимики привезли найденные личные вещи бойцов, предметы быта и разного вида оружие. Все эти находки нашли свое место на стеллажах музея «Боевой славы» «Нижнекамскнефтехима».

Само помещение разбито на несколько тематических зон. Здесь представлен русский дом, боевой окоп, военный госпиталь и так называемая стена хаоса. Особый интерес у экскурсантов вызвали походные котелки, зубные щетки, пуговицы, обувь, ложки и многое другое. Именную вещь бойца можно было потрогать руками.

— Большая удача для поисковиков — обнаружить не только останки бойца, но и смертный медальон — записочку в небольшой капсуле, в которой написаны имя солдата, откуда он родом. Такие медальоны были далеко не у многих погибших — в 1942-м их заменили красноармейскими книжками, — рассказали сотрудники музея «Боевой Славы».

Прикоснуться к истории

Во время общения с поисковиками ребят интересовал не только военный быт солдат на передовой, идентификация оружия и осколков, но и сам процесс работ в экспедиции. Звучали и такие вопросы: как попасть в поисковый отряд, с какого возраста можно участвовать в полевых экспедициях, куда обращаться, если хочешь стать поисковиком и возвращать к жизни память о погибших предках.

Ученик 9 «А» класса Егор Дьяконов признался, что сам увлекается историей Великой Отечественной войны. Читает книги о боевых сражениях, смотрит документальные фильмы. Сегодня узнал для себя много нового.

— Здесь представлены настоящие предметы времен войны — винтовки, гранаты, личные вещи бойцов. Мне понравилось то, что каждый экспонат можно потрогать, рассмотреть. Сотрудники музея очень интересно обо всем рассказывают, отвечают на вопросы. Хотелось бы, чтобы в нашей школе тоже был похожий музей, — говорит Егор.

Его одноклассница Малика Яббарова отметила, что слушая экскурсовода, у нее наворачивались слезы на глазах.

— Очень понравилась тематическая зона музея — спуск в окоп, стена хаоса. Здесь же были представлены боевые гильзы, гранаты, саперки, фотографии из прошлого. Рассказ был очень трогательным, я как будто побывала в прошлом, было страшно за людей, — с трепетом в голосе сказала она.

За 2 года — 140 экскурсий

Сам музей «Боевой славы» был открыт 2 года назад в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его созданием занимались руководство «Нижнекамскнефтехима» и поисковый отряд «Нефтехимик». Начиная с 2020 года здесь прошло 140 экскурсий, побывали более 3 300 человек.

В этом учебном году в музее при поддержке «Нижнекамскнефтехима» проходят экскурсии для учащихся города. Такая договоренность была достигнута летом во время посещения музея мэром города Рамилем Муллиным и членом правления, управляющим директором СИБУРа, генеральным директором НКНХ Игорем Климовым. Именно они предложили проводить здесь уроки истории, развивая таким образом патриотическое воспитание подрастающего поколения.

— Тогда было принято решение о том, что музей должны увидеть все школьники. Вместе с Управлением образования договорились возить девятые классы. Они как раз проходят Великую Отечественную войну. Для них это будет дополнением к урокам. Ребята уже достаточно взрослые, чтобы воспринимать полученную от поисковиков информацию, — подчеркнула помощник генерального директора по работе с муниципальными органами НКНХ Эльвира Долотказина.

Уже в этом году в музее «Боевой славы» было организовано 35 экскурсий. Увидеть своими глазами экспонаты смогли 890 человек. По словам учителей, для современных школьников, привыкших получать информацию из гаджетов, нет ничего лучше, чем вживую прикоснуться к истории.

— Я впервые в этом музее. Очень хорошее мероприятие. Сегодня дети мало читают в основном смотрят фильмы, а здесь они могут проникнуться той атмосферой. У некоторых детей прадедушки прошли две войны. У меня дед прошел три войны, дошел до Кёнигсберга. Ребятам такие экскурсии очень полезны, — уверена Милеуша Шафигуллина, преподаватель школы №11.

С ней согласен и ее коллега Альберт Шарипов:

— Музей отличный. Для нашего города — знаменательный. В Нижнекамске другого такого нет. Сейчас ребята слабо знают историю Великой Отечественной войны. Сегодня им было очень интересно. Важно помнить историю своей страны, чтобы в будущем не повторять ошибок прошлого. Завтра мы в классе обсудим итоги экскурсии, поделимся впечатлениями. Уверен, что этот урок истории не пройдет даром, — подытожил он.

