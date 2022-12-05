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Кто должен стать главным тренером «Ак Барса»? — опрос читателей «Реального времени»

14:30, 05.12.2022 5

Примите участие в читательском голосовании. Результаты будут направлены руководству клуба

Кто должен стать главным тренером «Ак Барса»? — опрос читателей «Реального времени»
Фото: коллаж Никиты Коновальцева

Казанский «Ак Барс» остался без тренера. Именитый наставник Олег Знарок, возглавивший команду перед началом сезона, не справился с задачами и ушел в отставку. Петиция фанатов клуба наконец-то была услышана. Но теперь возник вопрос: «Кто же исправит ситуацию в турнирной таблице после провала Знарка?». Газета «Реальное время» предлагает ответить на него своим читателям. Напомним, мы проводили аналогичный опрос с кандидатом на пост главного тренера «Рубина». Первое место занял Юрий Уткульбаев, который исполняет обязанности наставника команды — за него проголосовали 22 человека. На втором месте оказался легендарный тренер «Рубина» — Курбан Бердыев (18 голосов). Тройку лидеров замкнул Сергей Юран (6 голосов).

Также можно отправить свой вариант в наш telegram-аккаунт для обратной связи.

Обсудить этот вопрос можно в нашей группе во «ВКонтакте».

Спортивная редакция «Реального времени»
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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:32
    Билялетдинов! и только он
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  • Анонимно 16:06
    Воооо.. проблема возникла , имея знаменитого тренера , знаменитых игроков не можем найти механизм воздействия для успешной игры . Парадокс . Теперь нужен тренер еще лучше прежнего , да чушь это все это . Нужно единственное правило , зарплата зависящая напрямую от результата . Должна быть вилка очень широкого диапазона , их не тренер должен пинать , а материальный стимул . Это касается и тренерского корпуса и административного .
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  • Анонимно 17:56
    Приглашайте Игоря Ларионова на пару сезонов
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  • Анонимно 17:56
    Я думаю на фото нет будущего тренера
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  • Анонимно 18:45
    Результаты будут направлены руководству клуба - это что же, мы тут судьбу команды решаем?)))
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