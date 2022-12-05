Кто должен стать главным тренером «Ак Барса»? — опрос читателей «Реального времени»
Примите участие в читательском голосовании. Результаты будут направлены руководству клуба
Казанский «Ак Барс» остался без тренера. Именитый наставник Олег Знарок, возглавивший команду перед началом сезона, не справился с задачами и ушел в отставку. Петиция фанатов клуба наконец-то была услышана. Но теперь возник вопрос: «Кто же исправит ситуацию в турнирной таблице после провала Знарка?». Газета «Реальное время» предлагает ответить на него своим читателям. Напомним, мы проводили аналогичный опрос с кандидатом на пост главного тренера «Рубина». Первое место занял Юрий Уткульбаев, который исполняет обязанности наставника команды — за него проголосовали 22 человека. На втором месте оказался легендарный тренер «Рубина» — Курбан Бердыев (18 голосов). Тройку лидеров замкнул Сергей Юран (6 голосов).
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