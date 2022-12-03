Острое чувство ностальгии и другие понятия из японской культуры

Эссе японской писательницы Рёко Секигути «Нагори. Тоска по уходящему сезону» исследует цикличность природы и жизни человека

Фото: Екатерина Петрова

Вспомните свои чувства в воскресенье вечером. Это вроде бы еще выходной, но ему на пятки наступает понедельник. Вы готовитесь к рабочей неделе, настраиваетесь на нее. Физически у вас еще воскресенье, но ментально вы перемещаетесь в завтрашний день. Аналогично с последним днем отпуска. Вы острее чувствуете ароматы другой страны, воспринимаете ярче местный орнамент. Вы пытаетесь впитать как можно больше, потому что завтра этого всего не будет. Такие моменты наполнены легкой грустью. Такие моменты можно назвать японским словом «нагори».

Когда речь заходит о сезонах, то в первую очередь на ум приходят времена года. Они сменяют друг друга настолько естественно, что мы замечаем наступление одного и уход другого сезона только по изменению температуры на столбике термометра. Но японская писательница Рёко Секигути в своей книге-эссе «Нагори. Тоска по уходящему сезону», которая вышла этой осенью в издательстве Ad Marginem, рассматривает понятие сезонности гораздо шире. К примеру, в Японии в течение года у природы 24 сезона, по другой версии — 72. В первом случае эта статья вышла в сезон под названием сёсэцу, что означает «малый снег». Во втором случае — в сезон татибана хадзимэтэ кибаму, что переводится как «цитрус татибана начинает желтеть». Но основной предмет исследования Секигути — это сезонная характеристика продуктов.

Характер продукта по отношению к своему сезону описывают в японском языке три слова: хасири, сакари и нагори. Приблизительно их значения таковы: хасири — ранний, сакари — созревший в разгар сезона, нагори — поздний или даже запоздалый, пронизанный «тоской по уходящему сезону».

И если первые две характеристики нам знакомы, то с третьей предстоит разобраться. У японского слова «нагори» много значений. Это не только тоска по уходящему сезону, но и «след, присутствие, аромат чего-то ушедшего, уже не существующего». Секигути говорит, что людям, которые привыкли к четырем сезонам — зиме, весне, лету и осени, лучше всего понять «нагори» в межсезонье. Возьмем март. Этот месяц согласно календарю можно назвать весной. Но в марте еще лежит снег, а погодные условия порой не мягче февральских вьюг и метелей. Март — присутствие ушедшей зимы.

В Японии слово «нагори» применяют не только к сезонности. Его можно использовать в отношении места, человека, предмета или действия. К примеру, чувство нагори, то есть тоски, может вызвать луна, которая еще видна в предрассветном небе.

Цикличность сезонов Секигути сравнивает и с жизнью человека. И вот тут начинается самое интересное. Потому что нам несвойственна жизнь растений, которые каждый год умирают, а потом прорастают снова. Жизнь человека устроена по-другому, она линейна. Именно этим писательница объясняет нашу страсть к ранним сезонным продуктам. А если мы хотим попасть в другое время, отличное от циклического и линейного, то, по мнению Секигути, его нужно искать за пределами природы. Здесь на выручку приходит кулинария. Засолка, маринование, засахаривание, спиртование, высушивание или ферментация — все это попытки остановить время.

Что такое засолка и маринование, как не способы остановки времени? Они позволяют органической материи замереть в развитии: благодаря им скоропортящиеся продукты могут храниться дольше. Иное дело — ферментация: она замедляет время и придает его ходу новый смысл. Продукты, подвергнутые брожению, не портятся с течением времени, а, наоборот, улучшаются: их вкус становится ярче, сложнее, глубже. Ферментация сродни алхимии, от которой в Средние века ждали победы над смертью.

Но есть вещи, для которых японцам еще предстоит придумать название. В марте 2011 года произошла катастрофа на электростанции в Фукусиме. Вся земля и все живое отравлено радиацией. Обновление невозможно. Да, вишни цветут, плоды созревают. Но их нельзя собирать и тем более употреблять в пищу. Они так и остаются висеть на деревьях.

В сущности, тема Фукусимы выходит за рамки взаимодействия циклического и линейного времен. Радиация вводит в игру третье время — невыносимо длинное, бесконечно более долгое, чем время человеческой жизни. Причем одной общественно-политической работой катастрофу тоже не излечишь. Потребуются усилия и от литературы: ей нужно будет найти подход к этому третьему времени, которое в зараженной зоне отодвигает два других, привычных для нас, в глубокую тень.

«Нагори. Тоска по уходящему сезону» — это как раз та книга, которую хорошо читать, завернувшись в плед, с горячим чаем на тумбочке. Повествование Секигути легкое и поэтичное, оно течет как маленькая и тихая речка, ненавязчиво и с грустным послевкусием.

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Екатерина Петрова