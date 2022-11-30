Высшее образование теперь не нужно — Ильнар Сираев в эфире «Реальное Время Live»
Сегодня в прямом эфире — Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе. Обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия».
«Ты — человек, только если у тебя есть «корочка» — это убеждение пришло к нам из советского прошлого. Но сегодня тенденция обязательного получения высшего образования уходит в прошлое», — считает Ильнар Сираев. Важность высшего образования как обязательного критерия отбора и приема на работу в последние годы сходит на нет, и эта тенденция, по мнению бизнесмена, будет только расти. Отметим, что огромное количество россиян работает не по специальности, полученной в институте, — что говорит о неспособности молодых людей после школы определиться с выбором профессии, об отсутствии практических представлений о ней.
О том, почему девятиклассники, ушедшие в колледж, становятся более успешными в карьерном вопросе, почему обучение в техникуме имеет больший профит, зачем и кому сейчас в России нужно высшее образование — в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана 30 ноября с 15.30 по мск.
Колонка Сираева в «Реальном времени».
комментарии
вы кто?? у вас синдром даннинга крюгера не вам судить о нужности или ненужности образования
Да судя по комментарию и ты ничего в образовании и науке не понимаешь.
судить! вы уважаемый совсем ничего не понимаете! рабочая подготовка ничем инженеру не поможет.
понимаете?? ну не может судить о образовании человек который не понимает основы логики к примеру ,аналогиями НЕ ДОКАЗЫВАЮТ.
аналогии не доказательство.
электросхем в электронике не бывает к примеру есть электронные схемы.
если человек не знает что такое конденсатор и как он ведет себя когда сигнала электрический изменяется то он не разработает микрофон , чтобы разработать микрофн надо знать теорию фильтров, надо знать что такое аппроксимирующие многочлены Баттерворта,Чебышева или Бесселя,надо знать что такое комплексные числа. Надо понимать принципы усиления электрических сигналов.
в ы наверное мой уважаемй оппонент не знаете что такое синус ,не слышали о р_плоскости или того хуже зет плоскости.
Гоноровского не читали ? А Баскакова? почитайте хотя бы первые пять страниц одолейте.
В городе где есть институт КНИЭРЕ и слышать вот такое.
Спокойнее.
Все уже давно поняли Ваш уровень образования и "учености".
По грамматике, лексике и стилистике Ваших комментариев.
Ваш работодатель счастлив, что Вы работаете на него?
Платит 10 тысяч "зеленых"?
В месяц?
Образованный и ученый человек всегда терпим к чужому мнению.
Даже безграмотному.
10 тысяч баксов даже в сша не платят в там две тысячи баксов в неделю
по делу есть что возразить? тысяч 80 примерно от премий зависит иногда больше иногда чуть меньше
конструкторщики? о чем он? откуда эти слова взял?
пту не может быть архитектурным.
микрофон чтобы разработать надо понимать что такое входное сопротивление и выходное и как они соотносятся между собой почему входное сопротивление усилителя должно быть высоким а выходное сопротивление микрофона низким.Одновременно надо понимать как ведут себя конденсаторы и индуктивности в полосе частот изменения входного сигнала.
1. то есть надо понимать что такое частота сигнала( частота чего? а?)
надо понимать почему сигнал валится на высоких частотах если индуктивная составляющая во входном сопротивлении усилителя преобладает и почему. сигнал валится на низких частотах если емкостная составляющая преобладает во входном сопротивлении усилителя как компенсировать то или иное.
а для этого надо знать комплексные числа хотя бы в ПТУ этому не обучить.
учиться надо хорошо чтобы платили нормальные деньги
Ну вот сделал. На кт 818 и кт 819.
с питанием плюс 15 вольт и минус 15 вольт.
и нагрузка соеденялась непосредственно с выходом двухтактной схемы.
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сделал макет примерно все заработало ипоручил валею молодому человеку лет 35 довести до ума макет а сам стал придумывать предусилитель,
вдруг он прибегает и говорит искажает сигнал очень сильно на нагрузке , начинаю смотреть смотрю валей поставил конедсатор между выходом усилителя и нагрузкой полярный кондер.
Говорю зачем валей ты сделал ну говрит вждурнале ради читал там все ставят я ему объясняю что кондеры ставят в случае однополярного питания когда двухтактная схема реализована н а транзисторах одинаковой проводимости а у нас питание разнополярное и транзисторы комплиментарные инам кондер ненужен и он даже вреден ибо в такой схеме полярный кондер не будет работать .Так и не понял валей почему его уволили все на своем настаивал и удивлялся почему все смеются над его доводами