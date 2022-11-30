Высшее образование теперь не нужно — Ильнар Сираев в эфире «Реальное Время Live»

Сегодня в прямом эфире — Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе. Обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия».

«Ты — человек, только если у тебя есть «корочка» — это убеждение пришло к нам из советского прошлого. Но сегодня тенденция обязательного получения высшего образования уходит в прошлое», — считает Ильнар Сираев. Важность высшего образования как обязательного критерия отбора и приема на работу в последние годы сходит на нет, и эта тенденция, по мнению бизнесмена, будет только расти. Отметим, что огромное количество россиян работает не по специальности, полученной в институте, — что говорит о неспособности молодых людей после школы определиться с выбором профессии, об отсутствии практических представлений о ней.

О том, почему девятиклассники, ушедшие в колледж, становятся более успешными в карьерном вопросе, почему обучение в техникуме имеет больший профит, зачем и кому сейчас в России нужно высшее образование — в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана 30 ноября с 15.30 по мск.

Колонка Сираева в «Реальном времени».