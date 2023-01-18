Список персон

Сираев Ильнар Рашитович

Торговля, Аудит, консалтинг и юридические услуги, Розничная торговля
Сираев Ильнар Рашитович

Общая информация

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе, обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия»

Родился 31 января 1984 года в г. Нижнекамске Республики Татарстан.

Образование:

2001-2007 гг. — Нижнекамский Химико-Технологический институт, инженер-технолог.

2008-2009 гг. — Нижнекамский Химико-Технологический институт, менеджер по персоналу.

2010-2011 гг. — Казанский Физкультурный институт, менеджер по спорту.

Профессиональная деятельность:

С 2007 года по настоящее время — производство хлебобулочных изделий, индивидуальный предприниматель, руководитель.

Семейное положение:

Женат

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Сайт: https://vk.com/siraev.ilnar

Дата последнего обновления: 18.01.2023

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