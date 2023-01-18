Сираев Ильнар Рашитович
Общая информация
Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе, обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия»
Родился 31 января 1984 года в г. Нижнекамске Республики Татарстан.
Образование:
2001-2007 гг. — Нижнекамский Химико-Технологический институт, инженер-технолог.
2008-2009 гг. — Нижнекамский Химико-Технологический институт, менеджер по персоналу.
2010-2011 гг. — Казанский Физкультурный институт, менеджер по спорту.
Профессиональная деятельность:
С 2007 года по настоящее время — производство хлебобулочных изделий, индивидуальный предприниматель, руководитель.
Семейное положение:
Женат
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Сайт: https://vk.com/siraev.ilnar
Дата последнего обновления: 18.01.2023