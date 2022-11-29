Как бизнесмен брата-зоотехника выручал

Показ для «коллег»: в Тюлячах провели премьеру сериала «Алмаш»

Фото: Максим Платонов

В Тюлячах в местном доме культуры прошла презентация сериала «Алмаш», который в этом районе снимался все лето. На показ первых двух серий пришли местные жители, некоторые из которых участвовали в съемках. ТРК «Новый век» и кинокомпания «Ватан 21 век» начали снимать сериал в начале лета и закончили к сентябрю. Детали — в материале «Реального времени».

Опытный тюлячинский

ТРК «Новый век» и кинокомпания «Ватан 21 век» начали снимать сериал в начале лета и закончили к сентябрю. Режиссер и сценарист Алмаз Акберов в какой-то момент замечает, что он может спокойно пойти в отпуск — столько сил было вложено в съемки и монтаж. Это его третий такой проект — после сериалов «Рәхәт яшибез!» и «Бер-бер хәл».

— В начале года к нам пришло предложение от уважаемого Марата Готовича, — вспоминает глава Тюлячинского района Назип Хазипов. — Я обратился к команде: 20 серий снимать, тут время хвататься за голову! Но дело пошло. Опыт у нас есть — 20-25 лет назад здесь снимали фильм — эти люди и в зале есть (речь идет о «Теплых ветрах древних булгар», — прим. ред.). Так что поговорив с представителями культуры, спорта, мы решились.

Фото tulachi.ru

— Каждый сериал — как ребенок, — добавил глава ТНВ Ильшат Аминов. — Ждешь его, потом волнуешься, как он пойдет, как его примут, увидят ли люди. Мы по-своему показали деревенскую жизнь — легко. Но показали честно.

Работа проходила в селе Алан, а также в развлекательном комплексе «Туган авылым» (в нем даже проживали по сценарию некоторые герои). На показ первых двух серий собрался зал не просто зрителей, а, как указал другой сценарист Альберт Шакиров, «коллег»: они и в съемках помогали, а некоторые даже принимали участие.



Близнецы и ферма

Сериал помогали также делать Комиссия при президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, во главе с Маратом Ахметовым, — и компания «Татнефть». Помимо их заправки, в кадре можно увидеть и местную ферму.

— Она автоматизированная, участие людей в ней минимально, — объясняет Акберов. — При этом коров мы не мыли, и вообще, много действий по перекройке действительности не совершали. Какую деревню увидели, так и показали. К примеру, когда снимали баню, хотели показать прямо-таки деревенскую. А со стороны района нам порекомендовали показать современную. Но мы настояли на своем.

Фото: Максим Платонов

Один из героев фильма, Самир, работает на ферме зоотехником. У него есть брат-близнец Амир, который уезжает в город. Обоих играет Фаннур Мухаметзянов. Из-за аварии Самир оказывается в больнице, а Амир решает его подменить, несмотря на сомнения отца (Асхат Хисматов) и матери (Фирая Акберова).



А в деревне его ждут председатель (Искандер Хайруллин), давний противник Самира бухгалтер (Алмаз Сабирзянов), всезнайка-почтальонша (Лейсан Гатауллина), былая любовь (Айгуль Шакурова). Перед основным показом журналистам показали краткую выжимку сериала — можно сказать, что и сюжет интересный, и кончится все хорошо. А местные жители, посмотрев две серии, начали строить планы, как бы побыстрее увидеть остальное — уж больно хочется знать продолжение!

«Еще сниматься хочу!»

Основной сложностью, как шутит режиссер, был павлин в «Туган авылым», который в три начинал выдавать странные звуки.

— Съемки на натуре — это сложно, — продолжает Акберов. — Погода, облачность, солнце... Двухминутная сцена — это два часа съемок. Может поменяться все. Я постоянно анализировал погоду. В целом я бы сказал, что люди сейчас в деревню возвращаются, очень много строится домов. В каждом дворе — по 2-3 современные машины, дома облицованы дорогим материалом, жители одеваются хорошо. При этом какие-то деревенские стереотипы я пытался подчеркнуть, поскольку за этим интересно наблюдать. Городской житель живет в маске, а сельский открыт. В каждом дворе нас приглашали попить чай, хотели нас покормить, показать хозяйство.

Фото: Максим Платонов

— Команда сложилась отличная, — говорит Мухаметзянов, — все работали вместе, от Марата Готовича до операторов. За это и им спасибо. Я посмотрел две серии, знаете, когда снимался летом, думал: ну ничего интересного. Или я просто не почувствовал. Тяжело было. Я думал, что это мой первый и последний опыт в кино. Сейчас посмотрел — еще сниматься хочу!

— Я сам работал в кинопрокате 12 лет, — вспоминает актер Гамил Асхадулла. — Секс-мекс всякий там был. Тяжело было что-то выбирать для показов. Я думал: эх, вот когда же и у нас будет мощное кино. И вот наконец эти времена настали!

В Тюлячах уже озвучили планы: вероятно, следующим сериалом станет «Әҗемдән Әҗәл». который развивает идеи спектакля «Старик из деревни Альдырмыш»: за проступок в отношении старика Альмандара Смерть отправляют в деревню Азимово (такая, кстати, реально есть в Апаставском районе) в облике человека.

Ну а 20-серийный сериал «Алмаш» начнут показывать по телеканалу ТНВ 5 декабря в 8 вечера.