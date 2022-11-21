Как подготовка к визиту Путина на КАЗ обернулась уголовным делом

В приговоре об афере с «авральным» ремонтом дорог на Казанском авиазаводе засветилась фирма арестованного топ-менеджера КВЗ

В Казани оглашен приговор по делу о попытке хищения у ПАО «Туполев» 15 млн рублей. Судом установлено — часть средств госзаказа на строительство спецборта Ту-214 для ФСБ в 2019-м году были спешно, без конкурса, направлены на ремонт внутризаводских дорог и благоустройство территории Казанского авиазавода перед прилетом президента РФ. А уже после его визита в актах выполненных работ спецслужбы вскрыли завышение объемов. Генподрядчиком выступала фирма ныне арестованного топ-менеджера КВЗ Ильдара Мустафина, но тогда в афере его обвинять не стали. Подробности — в материале «Реального времени».

Кто не ответил за дорожную аферу на авиазаводе



Визит Владимира Путина на Казанский авиазавод был назначен на 13 мая 2019 года. Руководство завода — филиала ПАО «Туполев» — узнало о нем недели за три и решило освежить асфальт и высадить зелень на территории. Проводить торги времени не было, поэтому со ссылкой на норму закона о закупках в случае ЧС, обстоятельствах непреодолимой силы и заключили договор с единственным поставщиком услуг.

В намеченный день самолет президента приземлился на площадке авиазавода, он ознакомился с выставкой модернизированных отечественных самолетов и вертолетов, пообщался с рабочими КАЗа и провел совещание по развитию ОПК. К сожалению, свежеотремонтированные дороги и обновленные газоны не попали в фоторепортажи официальной хроники визита. А спустя год именно эти работы стали предметом уголовного дела о покушении на мошенничество.

Возбуждению дела предшествовала оперативная проверка сотрудников УФСБ по Татарстану, которые в феврале 2020-го проинформировали руководство авиахолдинга о предпосылках к нанесению ущерба, и служебное расследование на самом заводе. По его результатам в СК поступило заявление от ПАО «Туполев» о возбуждении дела в отношении неустановленных лиц, которые пытались похитить 15 млн 165 тысяч рублей. Эту же сумму позднее подтвердили эксперты и суд, установив разницу между объемом реально выполненных работ и подписанных всеми сторонами актами приемки.

Президент ознакомился с выставкой модернизированных отечественных самолетов и вертолетов, пообщался с рабочими КАЗа и провел совещание по развитию ОПК. Фото: kremlin.ru

Контракты на дорожные работы и озеленение подписывали первый замгендиректора ПАО «Туполев» — директор КАЗ Николай Савицких и директор ООО «Стройгрупп-Инжиниринг» Ильнур Мустафин. Последний является двоюродным братом Ильдара Мустафина, который на тот момент был владельцем «Стройгрупп-Инжиниринг», позднее занял пост директора по модернизации Казанского вертолетного завода, а в июле 2022 года оказался в СИЗО по обвинению в мошенническом хищении 5 млн рублей у подрядчика работ на казанской ТЭЦ-1. По этому же делу арестован замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов.

Но вернемся к событиям 2019-го. Как показало следствие, сам генподрядчик ремонтировать дороги к визиту Путина не стал — заключил договора субподряда с компаниями «Вираж» и «С-Дорстрой». В ходе расследования дела следователи наведались с обысками и в эти компании, и к бывшему ведущему специалисту отдела капстроительства КАЗа Олегу Лисненко. Пришли и к бывшему инженеру «Казаньдорстроя» Айдару Бикмухаметову, который был приглашен Ильдаром Мустафиным для руководства работами по контрактам.

«Дело изначально было возбуждено с серьезными нарушениями», — комментирует ситуацию московский адвокат Адам Бекбузаров, защищавший в суде Бикмухаметова. — Следователи подозревали двоих — ответственного сотрудника завода и моего доверителя, который не только не имел право подписи документов — он ни в одной из этих организаций даже не был трудоустроен!».

По словам адвоката, дело трижды прекращалось за отсутствием состава преступления и возобновлялось по требованию прокуратуры. «При этом наши ходатайства о том, чтобы проверили счета владельца «Стройгрупп-Инжиниринг» Ильдара Мустафина, отклонялись. Хотя мы считали и считаем — отвечать за эту историю должен был он», говорит адвокат Бекбузаров.

В финале расследования претензии к экс-специалисту отдела капстроительства завода сняли. На скамью подсудимых отправили одного Бикмухаметова.

Авиастроительный суд Казани признал Айдара Бикмухаметова виновным в попытке увода 15,2 млн рублей. Фото: aviastroitelny.tat.sudrf.ru

Свидетели-субподрядчики: «Новый асфальт клали на старый»

Вину подсудимый инженер не признал ни на следствии, ни в суде. И 24 октября 2022 года получил довольно мягкий приговор. Авиастроительный суд Казани признал Айдара Бикмухаметова виновным в попытке увода 15,2 млн рублей и наказал условным сроком в 1,5 года с таким же испытательным. Оспаривать такой результат ни одна из сторон не стала, хотя защита отметила — при назначении наказания суд забыл об уже отбытых осужденным восьми месяцах под домашним арестом.

Согласно приговору суда, преступный план осужденного строился на том, что дорожный ремонт проводился в аврале и фактически в режиме ручного управления — представители завода указывали, что именно нужно сделать прямо на месте, порой выходя за рамки оговоренного техзаданиями и контрактами. Была устная договоренность — что «переработка» по апрельским контрактам попадет в новые, июньские.

Суд счел доказанным, что в конце июня 2019-го Бикмухаметов обратился к Ильдару Мустафину и попросил помощи в составлении локальных сметных отчетов, а тот, «не подозревая о преступных намерениях Бикмухаметова попросил о помощи подчиненную — начальника сметно-договорного отдела Шакирову». Именно ей, согласно тексту приговора, нетрудоустроенный «начальник стройки» сообщил «заведомо ложные сведения об объемах и видах проведенных работ», завышенные аж на 48 пунктов — в части демонтажа старой «дорожной одежды», использования стройматериалов, техники и т. д.

Шакирова составила сметные расчеты в специальной программе, Бикмухаметов отдал их ответственному сотруднику КАЗа Лисненко, а тот — в планово-сметный отдел службы директора по реконструкции и капстроительству, для проверки. Затем были составлены типовые бланки новых договоров между заводом и генподрядчиком, а также генподрядчиком и «субчиками».

По документам ремонт заводских дорог и благоустройства в апреле — июле обошелся в 32,4 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Далее «на основании подложных сведений КАЗ и «Стройгрупп-Инжиниринг» 26 и 28 июня 2019-го заключили новые договора». А уже в начале июля всеми сторонами были подписаны акты приемки работ. Однако умысел Бикмухаметова не был доведен до конца — сотрудники авиазавода своевременно выявили завышение объемов и приостановили выплату средств подрядчику, — указал в приговоре председательствующий по делу судья Алексей Терехов.

По документам ремонт заводских дорог и благоустройства в апреле — июле обошелся в 32,4 млн рублей. Строительно-техническая экспертиза оценила реальное выполнение в 17,2 млн рублей. Разница стала ущербом в уголовном деле.

В суде директора субподрядных компаний признавались — местами новый асфальт клали на старое покрытие, без разбора основания. Один отмечал — делали это по указанию подсудимого, второй уверял — такие указания давал и представитель заказчика, которого звали Олег. При этом оба свидетеля подтверждали — на месте пришлось выполнять и те работы, что в условия первоначального договора не входили. А еще сетовали — обещанного за выполнение работ не получили до сих пор.

К слову, на момент направления дела в суд по всем заключенным договорам заказчик заплатил лишь аванс — 13,8 млн рублей.

В ходе судебного следствия вскрылся еще один нюанс — назначенный заводом ответственный за работой дорожников специалист ПАО отсутствовал в самый разгар укладки асфальта — в майские праздники. А потому не видел — соблюдалась ли технология и не может подтвердить объем так называемых скрытых работ.

Сам подсудимый Айдар Бикмухаметов утверждал — был на объекте приглашенным прорабом, по итогам должен был получить 100 тысяч рублей от подрядчика. Настаивал — в заблуждение никого не вводил и похищать деньги не намеревался, да и не смог бы — доступа к счетам подрядчика и субподрядчиков попросту не имел. К слову, данный факт подтверждал и ныне арестованный топ-менеджер вертолетного Ильдар Мустафин — с его слов, счетом «Стройгрупп-Инжиниринг» он распоряжался единолично.