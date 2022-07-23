«Петровская» схема и ВИП-свидетель из «Татэнерго»: за что арестовали топ-менеджеров Ростехнадзора и КВЗ

МВД Татарстана ищет других соучастников аферы в 5 миллионов, арестованные вину отрицают

Фото: Ирина Плотникова

Вчерашние обыски в казанском офисе Ростехнадзора и на КВЗ сегодня обернулись арестами двух руководителей данных организаций. МВД Татарстана обвинило их в хищении 5 миллионов рублей у московского подрядчика работ на ТЭЦ-1 Казани. В суде выяснилось: за плечами у арестованного замглавы приволжского Ростехнадзора — 18 лет службы в ФСБ и боевые действия на Кавказе, а показания против него дал замдиректора «Татэнерго». При этом, по версии силовиков, не все участники аферы установлены, а по мнению защиты — сначала нужно доказать сам факт преступления. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Экономически невыгодный договор»

Александра Игонова задержали вчера в офисе Приволжского управления Ростехнадзора в 7.45, Ильдара Мустафина — на Казанском вертолетном заводе в 14 часов. После ночи в изоляторе сегодня обоих доставили в Вахитовский суд Казани. Первый запасся медицинской маской, но глаза не прятал, хотя комментировать свое дело отказывался. Второй наклонял голову пониже и запретил общение с журналистами даже своему адвокату.

Дело против обоих руководителей два дня назад возбудил следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Галиуллин, который в свое время занимался расследованием хищений в КНИТУ-КХТИ, за которые осудили восьмерых, включая бывшего ректора вуза Германа Дьяконова и двух экс-проректоров.

В суде Галиуллин просил ареста для обоих фигурантов, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Игонову также предъявлено злоупотребление должностными полномочиями.

Дело против обоих руководителей два дня назад возбудил следователь ГСУ МВД Татарстана Фанис Галиуллин

Следствие считает — на посту замглавы управления Ростехнадзора Александр Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему фирмой «Спектрострой». Предметом договора были услуги строительного аудита Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. Цена договора в суде не озвучивалась, лишь похищенная, по версии МВД, сумма — 5 миллионов 250 тысяч рублей.

Участниками преступления следователи считают Игонова, Мустафина и их неустановленных сообщников. Статус потерпевшего в деле получило ООО «Группа Энергострой». В свою очередь, Казанская ТЭЦ-1 является филиалом «Татэнерго». В 2020—2021 годах по заказу головной компании на данной ТЭЦ проводились работы на миллиард рублей с лишним. В частности, москвичи из «Энергостроя» выполняли работы по контракту на расширение районной котельной «Азино» с установкой водогрейного котла для нужд ТЭЦ-1. Контракт числится расторгнутым.

Следователь заявил — не все соучастники преступления установлены и не все свидетели допрошены, потому лишь крайняя мера пресечения в отношении Игонова и Мустафина может обеспечить нормальную работу следствия. Представитель Вахитовской райпрокуратуры Елена Петрова следователя поддержала, напомнив, что одно из преступлений, в которых обвиняют задержанного, относится к категории тяжких.

Защита засветила свидетеля из «Татэнерго»

Фамилии свидетелей дела следователь в суде не называл. А вот в речи адвоката Андрея Белова в защиту Игонова прозвучала информация об очной ставке между его клиентом и свидетелем Римом Галиахметовым, замгендиректора по стратегическому развитию АО «Татэнерго». Часть протокола адвокат процитировал:

— На вопрос, называл ли вам Игонов условия договора, суммы, сроки, последствия незаключения, Галиахметов ответил: «Суммы, сроки, условия незаключения договора со «Спектростроем» Игонов не называл. Лишь подразумевал, что, если не заключить, при сдаче объекта будут проблемы....

Следствие считает — на посту замглавы управления Ростехнадзора Александр Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему фирмой «Спектрострой».

По мнению защитника, свидетель вводит следствие в заблуждение: «Говорит, якобы мой подзащитный дал ему указание, чтобы «Группа «Энергострой» заключила соглашение со «Спектростроем». Но при этом Галиахметов никаким образом не мог влиять на «Энергострой». Это не аффилированная «Татэнерго» организация, и в настоящее время они судятся по поводу выполнения этих работ...»

Белов сослался на арбитражное дело, по которому потерпевшая фирма является ответчиком, истцом — инженерный центр «Энергопрогресс», а «Татэнерго» привлечено в качестве третьего лица.

— Фактически у нас не уголовное дело, а гражданско-правовой спор решается. Работы проводились в 2020-2021 году, а заявление о возбуждении дела представитель «Группы «Энергострой» подала в июле 2022-го. Почему? Потому что в июле эта организация была признана ответчиком, — сообщил Вахитовскому суду адвокат.

По мнению защиты, никакого должностного преступления и мошенничества с использованием полномочий замглавы управления Ростехнадзора Игонов не совершал и не мог этого сделать

По мнению защиты, никакого должностного преступления и мошенничества с использованием полномочий замглавы управления Ростехнадзора Игонов не совершал и не мог этого сделать. Ведь в деле указан период с 31 января 2020 года по 16 августа 2021 года, а на должность зама Игонов был назначен только в октябре 2021-го, сослался на документы Андрей Белов и возмутился: «Где логика?!»

Следователь пояснил — сам контракт на выполнение работ на ТЭЦ-1 был заключен в 2020-м, а в деле фигурируют и неустановленные лица.

Сам обвиняемый уточнил — в Ростехнадзоре начал работу в марте 2021-го — сначала экспертом, затем начальником отдела, с мая по октябрь 2021-го — и.о. замруководителя.

— В этот период у меня не было права подписи, документы мог подписывать лишь действующий зам, — сообщил он. А по мнению следствия, статус и.о. вполне позволял фигуранту злоупотреблять положением.

Игонов: «Не понимаю, в чем меня обвиняют»

Задержанный просил отклонить ходатайство об аресте и дать возможность заботиться о дочке.

— Я ранее не привлекался к уголовной ответственности никогда. В течение 18 лет проходил службы в органах госбезопасности. Имею поощрения и являюсь ветераном боевых действий. Я всю жизнь служил родине, — сообщил Александр Игонов.

После процесса он рассказал «Реальному времени», что в свое время он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, является подполковником в запасе.

Претензии силовиков не признает: «С обвинениями, которые предъявлены, я не согласен. Даже не вижу смысла... Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Потому что спор хозяйствующих субъектов есть...»

Игонову — 48 лет. Он выпускник КАИ по специальности самолето- и вертолетостроение. По данным источников «Реального времени», он продолжительное время был прикрепленным от ФСБ сотрудником на ряде оборонных предприятий, тогда и познакомился со вторым фигурантом дела — Ильдаром Мустафиным.

Мустафина следователи считают фактическим руководителем казанского «Спектростроя», через который были обналичены те самые 5,25 млн рублей. На суде адвокат обвиняемого Илья Гумиров заявил — никаких доказательств этому утверждению нет, фирма зарегистрирована в налоговой на конкретного человека (по данным открытых источников, директором и бенефициаром «Спечктростроя» является Рустем Камалов), протокол его допроса суду не представлен.

— Представитель потерпевшего Мустафина не упоминает, договор к материалам не приобщен. Мой клиент утверждает, что к фирме и вообще к событиям, описанным в постановлении о возбуждении, не имеет отношения, — изложил суду Гумиров.

Адвокат считает, что гражданский спор компания-подрядчик решила перевести в уголовную плоскость, и силовики взялись защищать ее интересы:

— Они пишут в постановлении о возбуждении дела — «Группа «Энергострой» заключила экономически невыгодный договор...». Когда это органы предварительного следствия защищали интересы хозяйствующего субъекта? Почему они пришли к выводу, что договор был экономически нецелесообразный?.. При этом нет доказательств хищения и каких-либо документов в подтверждение, что Мустафин каким-то образом получил часть этих средств...

Защитник также подчеркнул — его клиент занимает одну из основных должностей на стратегически очень важном предприятии.

— У него в подчинении не менее 280 человек. Сейчас завод выполняет стратегические задачи для страны, и потеря такого управленца будет иметь определенные последствия, — считает адвокат.

Сам оборонщик был краток: «Прошу отказать в удовлетворении ходатайства. Так как причастности своей не имею к данному делу».

Председательствующий судья Айрат Галлямов посчитал доводы силовиков весомыми и отправил обвиняемых в СИЗО до 21 сентября. Адвокаты намерены обжаловать аресты.

Деньги ушли по «петровской» схеме?

Фабула претензий к Игонову в части навязывания подрядчику услуг сторонней фирмы схожа с делом бывшего шефа Ростехнадзора Поволжья. Есть и различия.

Делом Бориса Петрова занимался Следком и первоначально обвинял главного инспектора в получении взятки 1,48 млн рублей путем перечисления средств за ненужные услуги в НТЦ «Промтехэксперт» — после того как Ростехнадзор трижды отказал в допуске энергоустановки — «сердца» челнинского завода стиральных машин Haier — генподрядчику этой стройки «Евростилю» и субподрядчику «Энергоинжинирингу».

Позже версия взятки не подтвердилась, и в суд в 2021 году дело экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора ушло с полным признанием вины во вмешательстве в предпринимательскую деятельность и злоупотреблении полномочиями. Причем на суде Петров каялся лишь в первом преступлении — по которому истек срок давности, а его адвокат просила исключить второе, более тяжкое из обвинения. Прокуратура просила для Петрова 2,5 года колонии-поселения, потерпевшая фирма — судебный штраф, а суд назначил уголовный штраф в 60 тысяч рублей. Оспаривать приговор сторона обвинения не стала.

Заметим, в подчинении осужденного Петрова новый фигурант Игонов не работал. Но похоже схема с «услугами» сторонней фирмы получила определенное распространение.

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В «Татэнерго» уголовное дело пока не комментируют. А вот в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» сегодня дали лаконичный ответ по вчерашним следственным действиям: «Появление на территории Казанского вертолетного завода сотрудников МВД никак не связано с деятельностью завода и не отразилось на работе предприятия».