«У древних тюрков существует поверье о второстепенной душе»

Из цикла лекций Гали Рахима о фольклоре казанских татар

Фото: sibro.ru/ М.П. Чевалков. Древние тюрки. Кезер-таш. 2002, фонды Музея Н.К. Рериха

Как представляли себе душу человека древние тюрки — писатель и ученый Гали Рахим (1892—1943) подробно рассказал в цикле лекций о фольклоре казанских татар, подготовленных в 1920-е годы для студентов Восточно-педагогического института. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Лилия Габдрафикова предлагает ознакомиться с фрагментом, посвященным представлениям о душе. Со дня рождения автора этого текста — Рахима — прошло 130 лет.

«Теперь перейдем к тому, как представляют себе душу человека древние тюрки. Язычник-тюрк представляет ее обыкновенно в материальном виде, в виде маленькой бабочки. И сейчас, когда ночью собираются ночные бабочки к свету лампы у татар, убивать их не рекомендуется, ибо существует поверье, что это души умерших, вернувшихся к родному очагу.



На картине, конечно, не татары. Но бабочка — та самая из татарских представлений о душе. Худ. Квентин Массейс. «Богомольцы с бабочкой». Из коллекции ГМИИ РТ.

Есть поверье, что когда человек погружается в летаргический сон, то душа человека в виде бабочки или других насекомых, например мухи, вылетает изо рта и путешествует по различным местам, даже в потустороннем мире, и затем возвращается. У татар и у других тюркских народов бывают люди, серьезно утверждающие, что во время летаргического сна они были в загробном мире, видели там своих умерших знакомых и родных.



Душа человека представляется тюрку-язычнику грозной силой, она может принести человеку громадное зло или же добро.

Потом у древних тюрков существует представление о какой-то второстепенной душе. Это так называемый «кут»

Кут может выскочить, и человек не умрет. У нас, у татар, есть выражение «из меня вышел кут», что употребляется вместо «испугался». Значит, второстепенная душа может оставить человека при испуге, и тогда человек заболеет.

Есть известные обряды, посредством которых дух-кут водворяется обратно в тело.

Во многих тюркских языках «кут» употребляется в смысле «счастье», и у татар есть представления о куте как о счастье. Например, поздравляя, татарин говорит «кутлы булсын» (пусть будет счастлив).

Кутуру по-татарски означает беситься или бесноваться; человек который бесится, он, значит, находится под взбунтовавшимся влиянием «кута». Кут обыкновенно живет в тайниках человеческого тела, и когда больной беснуется, у него «кут» значит приходит в ненормальное состояние. У тюрок из этого корня образуется глагол «куткару» — спасать».

Картина Ахсана Фатхутдинова «Дух камня». 1991. Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

«....Вся сохранившаяся мифология казанских татар ограничивается почти исключительно остатками духов, населяющих различные места природы. Так сохранилось поверье в духов воды, духов леса, в духов, живущих близ человеческого жилья, вера в духов своих предков, так сказать, культ предков, который не исключается и новой религией.



Шаманисты верили в бессмертие человеческой души, по крайней мере в то, что она остается жить без телесной оболочки после смерти своего хозяина; этому же нас учат и высшие религии, также утверждающие, что душа бессмертна и может отделяться от тела и жить вне земной оболочки.

Это соответствие между шаманистской верой в душу и верой в душу по высшим религиям является той причиной, ввиду которой культ предков претерпевает лишь маленькие изменения, а именно народ продолжает верить, что душа человека после смерти отделяется от бренной оболочки продолжая жить, и живет она не где-нибудь вдали, а чуть ли не в среде живых людей, во всяком случае она может возвращаться к старому жилищу, входить в сношения с живыми людьми и родственниками.

Все дело заключается в том, что душа, бывшая у шамана второстепенным божеством, при новом мировоззрении народа теряет многие из своих особенностей, превращаясь в большинстве случаев в безвредное существо, все же могущее оказать сильное влияние на жизнь людей».