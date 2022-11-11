Потерянная могила татарского писателя и ученого Гали Рахима

Фото: татаровед.рф

На Татарском кладбище Казани по инициативе ученых Института истории им. Марджани Академии наук РТ на предполагаемом месте захоронения ученого и писателя Гали Рахима (1892—1943) установили памятную доску. Поскольку широкому кругу читателей это имя мало о чем говорит, доктор исторических наук, главный научный сотрудник института Лилия Габдрафикова решила рассказать подробнее об этом выдающемся деятеле. В своей авторской колонке эксперт делится некоторыми штрихами трагической биографии Рахима.

Светская интеллигенция среди татар появилась главным образом на рубеже XIX—XX веков. С одной стороны, это было результатом российских буржуазных преобразований второй половины XIX века, с другой — деятельности татарских реформаторов — джадидов. В новометодных медресе, спонсируемых прогрессивными предпринимательскими кругами, готовили молодежь с другим типом мышления. Часть этих молодых людей продолжили обучение в русских, заграничных учебных заведениях и стали специалистами в разных областях.

Будущий писатель и ученый Гали Рахим родился в купеческой семье в Казани в 1892 году. Его становление пришлось на время расцвета татарской буржуазной культуры: с массой периодических изданий, частных книгоиздательств, учебных заведений, театральных трупп, литературно-музыкальных вечеров. Он не хотел заниматься коммерческой деятельностью, как настаивал отец Шакир Абдрахимов, ему больше нравилось литературное творчество.

Чуть позже молодой человек всерьез занялся научной работой. Примером для Гали Рахима всегда был двоюродный брат — историк и писатель Газиз Губайдуллин. Он также вопреки воле отца, богатого купца Салиха Губайдуллина, получил университетское образование и увлекся научными исследованиями.

Гали Рахим в последние годы существования императорской России был известен как детский писатель, а также как поэт и переводчик. Учился он сначала в Казанском коммерческом училище, затем в Московском коммерческом институте.

С установлением советской власти купеческие дети Г. Губайдуллин и Г. Рахим продолжали заниматься литературно-научной деятельностью в Казани. По заданию казанского Академцентра в 1922—1924 гг. они совместно написали большой труд «Материалы для истории древней татарской литературы» в трех частях, в 1925 году в сжатом виде представили переиздание этого сочинения, которое называлось «История татарской литературы эпохи феодализма».

В 1926 году Гали Рахима отправили делегатом от Татарстана на Первый тюркологический съезд в Баку, что, несомненно, свидетельствовало о большом доверии к нему как со стороны татарской интеллигенции, так и официальных властей.

Круг его научных интересов был чрезвычайно широк: он изучал древнюю тюркскую литературу, татарский фольклор, творчество своих современников (например, поэта Габдуллы Тукая), написал ряд статей по истории татар XIX века. Интересовался краеведением, написал методическое пособие по изучению татарских деревень.



В 20—30-х гг. активно занимался эпиграфическим наследием: исследовал болгарские памятники в Вятском крае, татарские надгробия XVI—XVII веков и т.д. Хотя сам ученый, вероятно, не придавал данной работе большого значения. Например, в показаниях о своей творческой и научной деятельности, взятых с него в августе 1931 года сотрудниками НКВД, Гали Рахим не упоминает об этих моментах.



Так же, как и о разработанном им курсе лекций «Фольклор казанских татар», который он прочитал в 1923 году в Восточно-педагогическом институте в Казани. Г.Ш. Абдрахимов работал в этом учебном заведении на должности доцента по тюрко-татарской литературе.

В сталинские годы ученый два раза был арестован (в 1931-м и 1937-м). Между арестами он работал научным консультантом по восточным рукописям в библиотеке Казанского университета. Трагическая жизнь Гали Рахима оборвалась уже на свободе в 1943 году.

Могила его долгое время была неизвестна. Его похоронила родная сестра, шла Великая Отечественная война. По рассказам современников, бедная женщина потащила тело умершего брата на кладбище самостоятельно, погрузив в санки.

Имя этого тихого человека, разностороннего исследователя впервые начали упоминать в конце 60-х годов XX века. Ряд статей опубликовал писатель М. Магдеев. Но основное внимание на его биографию и научно-литературное наследие обратили лишь в 90-е годы. В 2004 году были изданы «Избранные произведения» Гали Рахима, где представлены литературные сочинения. Значительным вкладом в дело изучения его жизни и творчества стал вышедший в 2008 году историко-документальный, литературный и биографический сборник «Гали Рахим» из серии «Шэхеслэребез».

В 2012 году в журнале «Гасырлар авазы» мною были опубликованы фрагменты рукописи Гали Рахима — лекции по фольклору казанских татар, подготовленные им в 1920-е годы. Открыв их для себя десять лет назад, я и сегодня время от времени перечитываю эти страницы — настолько они увлекательны. Гали Рахим не ограничивался фиксацией современного ему состояния фольклора казанских татар, но и исследовал истоки их мировоззрения — языческую тюркскую мифологию, заимствования из разных культур, приводил историю изучения вопроса, сравнивал с фольклором других народов. Уделял он внимание и детским играм, и народной медицине.

Разносторонние интересы Гали Рахима отразились и на этих лекциях. Например, он часто обращался к особенностям тюркского языка, разбирал разные значения слова, проводил словесные аналогии. Этими созвучиями он часто объяснял истоки народной логики.

Конечно, мифология казанских татар, их обычаи, верования оценивались автором уже с материалистических позиций, с другой стороны, но в лекциях Гали Рахима не было научного, атеистического снобизма. Наоборот, иногда он описывал некоторые примеры из сказок и легенд как собственные представления о реальных явлениях. Ученый и сам в какой-то степени оставался в центре языческо-исламских мировоззренческих координат. Поэтому эта работа ценна прежде всего из-за так называемого «включенного наблюдения» исследователя. В настоящее время лекции уже опубликованы и в виде отдельной книги.

А значит, дело ученого еще живет среди нас.

Лилия Габдрафикова