День в истории: лампочка зажглась, Линдгрен родилась

Чем примечательна дата 14 ноября?

Фото: wikipedia.org (Астрид (третья слева) с родителями, братом и сестрами)

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. 14 ноября в Казани открылся первый в мире научно-исследовательский трахоматозный институт, начала работу третья Госдума России, зажглась «лампочка Ильича». Родились князь Михаил Долгоруков, тюрколог Гибад Алпаров, писательница Астрид Линдгрен. Умерли адмирал Михаил Лазарев, художник Клод Моне, лидер национально-освободительного движения в Индии Джавахарлал Неру. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Долгоруков — губернатор казанский

14 ноября 1667 года родился князь Михаил Долгоруков. Один из первых сенаторов в Сенате Петра I. Был арестован в связи с побегом царевича Алексея Петровича как человек, который мог способствовать побегу, был сослан в одну из своих деревень. После был назначен губернатором Сибири, также руководил Астраханью, но был вновь сослан в деревню. Наконец, был назначен генерал-губернатором в Казань в 1730-м, вскоре отрешен от должности и отправлен в Нарву, в итоге — на Соловки и далее в Шлиссельбург. Свободу князю вернула Елизавета Петровна, старость он прожил в Москве.

Фото: millattashlar.ru

14 ноября 1888 года в деревне Курманай Стерлитамакского кантона Уфимской губернии родился тюрколог Гибад Алпаров. Окончил уфимское медресе «Галия» и учительскую школу в Казани, после революции преподавал, работал журналистом, разрабатывал казахскую и туркменскую орфографию. В 1930 году после нескольких переездов вернулся в Казань, где преподавал в Восточном педагогическом институте. Был соавтором русского букваря для татарских и башкирских школ, опубликовал фундаментальное научное исследование «Формальная грамматика татарского языка» и книгу «Татарская грамматика на формальной основе. Опыт научного исследования нашего языка». Выступал против латинизации, а в 1927-м выпустил орфографический словарь татарского языка на основе арабской графики.

14 ноября 1922 года в Казани открылся первый в мире научно-исследовательский трахоматозный институт — имени Емельяна Адамюка. Располагался он в здании на Бутлерова, 14. На его базе после появилась кафедра глазных болезней Казанского клинического института (после — Казанский ГИДУВ и КГМА). В 1956 году НИИ был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер и объединен с детской больницей для лечения больных трахомой — глазной инфекцией, в 1964 году это массовое заболевание в ТАССР было ликвидировано, а в 1966 году диспансер стал Республиканской офтальмологической больницей.

14 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что казанский женский кризисный центр «Фатима» запустил чат-бот в Telegram для помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Чат-бот работает круглосуточно и без выходных дней. Он поможет жертвам насилия найти психолога, соцработника или юриста. Воспользоваться ботом можно по ссылке или набрав в Telegram @fatimahelp_bot.

На 442 депутата — 10 мусульман

14 ноября 1907 года начала работу Третья Госдума России. В ней работало 442 депутата, избранных персонально, включая 14 представителей Польши, 10 — от Кавказского края и 15 — от Азиатской России, включая Сибирь. Дума провела пять сессий и 621 заседание. В числе депутатов было 10 мусульман, от Казанской губернии — Садри Максуди и Гайса Еникеев.

Фото: wikipedia.org

14 ноября 1920 года в селе Кашино Волоколамского уезда Московской губернии

зажгли «лампочку Ильича», так началась работа плана ГОЭЛРО. При этом за месяц до этого жители сами сделали разводную сеть из старого телеграфного провода и привезли динамо-машину из Москвы. На такое важное событие Ленин приехал сам. Лампочка висела без плафона, в патроне, подвешенном к потолку за провод, а электропроводка крепилась по деревянным стенам на фарфоровых изоляторах.

Сказки для дочери

14 ноября 1907 года родилась писательница Астрид Линдгрен. Выйдя замуж и став домохозяйкой, она начала карьеру писателя с описания путешествий и сказок для семейных журналов и рождественских календарей. В 1945 году Линдгрен опубликовала историю про «Пеппи Длинныйчулок», которую рассказывала заболевшей воспалением легких дочери Карин. Издательства не брали ее рукописи, но потом писательница получила вторую премию в конкурсе на лучшую книгу для девочек c повестью «Бритт-Мари изливает душу». Почти все произведения Линдгрен экранизированы, в основном в Швеции и СССР.

Фото wikipedia.org

14 ноября 1889 года родился Джавахарлал Неру, лидер левого крыла национально-освободительного движения Индии, ученик Махатмы Ганди, председатель Индийского национального конгресса и первым премьер-министр Индии, отец Индиры Ганди и дед Раджива Ганди. Продвигал политику независимости Индии от Запада и Востока, впоследствии сблизился со странами НАТО. Занимался созданием общества «социалистического образца», развивая госсектор экономики, поддерживая мелкое предпринимательство и стараясь выстроить общенациональную систему социального страхования.

