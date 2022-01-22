В Татарстане планируют отремонтировать более 60 школ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в рамках государственной программы «Развитие образования» планируют отремонтировать 66 школ. Об этом рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ.

Кроме того, по нацпроекту «Демография» в Казани построят новый детский сад. А в рамках нацпроекта «Образование» запланирован капитальный ремонт двух спортивных залов и школы на 100 мест.

Фото: Максим Платонов

Запланированы работы и по другим национальным проектам. Например, по направлению «Здравоохранение» планируют построить, реконструировать и провести капитальный ремонт 49 объектов. А в рамках нацпроекта «Культура» работы проведут на 11 объектах.

Вчера стало известно, что в этом году в республике построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках проекта «Культурная среда». Также запланирован капремонт краеведческого музея в Лаишево и др.

Диана Жиленкова