В Татарстане в этом году отремонтируют 118 школ и 22 детских сада

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в этом году отремонтируют 118 школ. Все работы на объектах завершат к 15—20 августа, сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильдус Насыров.

На сегодняшний день работы выполнены на 62%. На 100% они завершены в трех районах Татарстана — Пестречинском, Буинском и Верхнеуслонском.

Ремонт татарстанских школ проводится в том числе и на средства федерального бюджета — выделено более 2 миллиардов рублей. Из республиканского бюджета направили чуть более 1,5 миллиарда.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в этом году в Татарстане отремонтируют 22 детских сада. Там работы выполнят до конца года.

В январе сообщалось, что в Татарстане по государственной программе «Развитие образования» планируют отремонтировать 66 школ. Кроме того, по национальному проекту «Демография» в Казани построят новый детский сад.



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Татьяна Демина