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В двух детсадах Казани создадут условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

11:21, 21.03.2022 2
В двух детсадах Казани создадут условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в 2022 году планируется провести капитальный ремонт в детских садах и школах. В двух детсадах — №231 на ул. Восстания и №155 на ул. Новаторов — создадут условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в мэрии города.

Капитальный ремонт по отдельным видам работ проведут в пяти детских садах:

  • №155 (ул. Новаторов, 1а);
  • №163 (ул. Завойского, 10);
  • №231 (ул. Восстания, 63а);
  • №308 (ул. Молодежная, 6а);
  • №15 (ул. Большая Красная, 60/35).

Дополнительно в рамках софинансирования планируется провести ремонт в следующих детсадах и школе:

  • прогимназия, 360 (ул. Адоратского, 8а);
  • детский сад №260 (ул. Татарстан, 49а);
  • детский сад №42 (ул. Зорге, 91);
  • детский сад №395 (ул. Серова, 2а);
  • детский сад №377 (ул. Отрадная, 34);
  • детский сад №171 (ул. Тополевая, 9а и ул. Советская, 29а);
  • школа №143 (ул. Четаева, 1).

В школах №173, 98, 73, 143, лицее №131 и гимназии №18 капитальный ремонт проведут по отдельным видам работ.

По программе капремонта объектов культурного наследия в этом году запланированы работы в школах №73 и 98. Эти школы — объекты культурного наследия регионального значения. На эти цели из республиканского бюджета выделят 141 млн рублей.

Недавно стало известно, что в Ново-Савиновском районе Казани за торговым центром XL появится новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Его строительство уже началось.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:40
    очень хорошие новости про наш город
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  • Анонимно 12:32
    260 значит ремонтировать будут? его вроде закрывать хотели на ремонт
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