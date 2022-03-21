В двух детсадах Казани создадут условия для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани в 2022 году планируется провести капитальный ремонт в детских садах и школах. В двух детсадах — №231 на ул. Восстания и №155 на ул. Новаторов — создадут условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в мэрии города.



Капитальный ремонт по отдельным видам работ проведут в пяти детских садах:

№155 (ул. Новаторов, 1а);

№163 (ул. Завойского, 10);

№231 (ул. Восстания, 63а);

№308 (ул. Молодежная, 6а);

№15 (ул. Большая Красная, 60/35).

Дополнительно в рамках софинансирования планируется провести ремонт в следующих детсадах и школе:

прогимназия, 360 (ул. Адоратского, 8а);

детский сад №260 (ул. Татарстан, 49а);

детский сад №42 (ул. Зорге, 91);

детский сад №395 (ул. Серова, 2а);

детский сад №377 (ул. Отрадная, 34);

детский сад №171 (ул. Тополевая, 9а и ул. Советская, 29а);

школа №143 (ул. Четаева, 1).

В школах №173, 98, 73, 143, лицее №131 и гимназии №18 капитальный ремонт проведут по отдельным видам работ.

По программе капремонта объектов культурного наследия в этом году запланированы работы в школах №73 и 98. Эти школы — объекты культурного наследия регионального значения. На эти цели из республиканского бюджета выделят 141 млн рублей.

Недавно стало известно, что в Ново-Савиновском районе Казани за торговым центром XL появится новый детский сад, рассчитанный на 220 мест. Его строительство уже началось.



Маргарита Головатенко