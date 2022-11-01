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Указа о мобилизации не будет. Старт срочного призыва. НеТинькофф банк / «Реальное время Live»

15:00, 01.11.2022 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Указа о мобилизации не будет. Старт срочного призыва. НеТинькофф банк / «Реальное время Live»

Владимир Путин посоветовался с юристами о том, должен ли он издавать указ о завершении мобилизации, и вот ответ: «такой указ не нужен». «Точка поставлена, частичная мобилизация завершена», — заявил Дмитрий Песков. Тем временем российский предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказывается от российского гражданства и пытается забрать у новых владельцев своего бизнеса бренд «Тинькофф». Обсуждаем эти и другие важные темы дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоЭкономикаБанки Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:52
    прикольная фотка))))
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  • Анонимно 15:53
    Тинькофф классный банк и оченб популярный, с тех пор как отключили эпл пей очень часто вижу, как расплачиваются именно их картами, причем если раньше это была только молодежь, теперь уже и взрослые
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  • Анонимно 16:09
    Если у НПА нет срока действия то он работает пока не будет издан другой НПА отменяющий его
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