Указа о мобилизации не будет. Старт срочного призыва. НеТинькофф банк / «Реальное время Live»
Владимир Путин посоветовался с юристами о том, должен ли он издавать указ о завершении мобилизации, и вот ответ: «такой указ не нужен». «Точка поставлена, частичная мобилизация завершена», — заявил Дмитрий Песков. Тем временем российский предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказывается от российского гражданства и пытается забрать у новых владельцев своего бизнеса бренд «Тинькофф». Обсуждаем эти и другие важные темы дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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