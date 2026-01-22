В пригороде Казани стало больше интернет-активной молодежи

Интернет-активность более старшего поколения удвоилась за год

Фото: Динар Фатыхов

За два года востребованность интернет-сервисов в казанской агломерации выросла почти вдвое. Согласно big data МегаФона, в 2025 году мобильный трафик в поселках, граничащих со столицей Татарстана, увеличился на 93% по сравнению с 2023 годом. Основным драйвером роста стала молодая аудитория.

Пользователи в возрасте от 15 до 24 лет продемонстрировали наибольшую динамику, нарастив объем передаваемых данных сразу в 3,5 раза. На эту же возрастную группу приходится и максимальный показатель потребления в расчете на одного абонента — в среднем 32 Гбайт ежемесячно в 2025 году. Второе место по темпам роста заняла аудитория 25—34 лет, чья интернет-активность удвоилась за год. Замыкают тройку пользователи 35—44 лет с приростом на уровне 66%. При этом мужчины используют мобильный интернет за городом в 1,5 раза интенсивнее женщин.

В структуре потребления по-прежнему доминирует видеоконтент: на просмотр фильмов, сериалов и коротких роликов уходит более трети всего трафика. Также в топе — мессенджеры и социальные сети. Наивысшие значения трафика фиксируются в выходные дни — субботу и воскресенье в равной степени. В течение суток пик приходится на 12:00, тогда как голосовые вызовы чаще совершаются вечером — с 18:00 до 20:00.

Лаишевский район обогнал Пестречинский по общему объему мобильного трафика в 2025 году, а в число самых «качающих» населенных пунктов вошли Куюки, Усады (Лаишевский район) и Осиново. Однако в расчете на одного абонента лидирует поселок Бирюлинского зверосовхоза, где пользователю необходимо в среднем 52 Гбайт в месяц. Далее следуют Новопольский (48 Гбайт) и Октябрьский (45 Гбайт).

Никита Егоров