Российский мультфильм претендует на премию «Оскар»
У мультика Константина Бронзита есть четыре конкурента
Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм», сообщается на сайте кинопремии. Следует из трансляции объявления номинантов.
Еще в этой категории на «Оскар» претендуют «Вечнозеленый», Butterfly, «Девочка, которая плакала жемчугом» и Retirement plan.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time.
