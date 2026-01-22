Новости общества

Российский мультфильм претендует на премию «Оскар»

21:32, 22.01.2026

У мультика Константина Бронзита есть четыре конкурента

Фото: Реальное время

Российский мультфильм «Три сестры» режиссера Константина Бронзита номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм», сообщается на сайте кинопремии. Следует из трансляции объявления номинантов.

Еще в этой категории на «Оскар» претендуют «Вечнозеленый», Butterfly, «Девочка, которая плакала жемчугом» и Retirement plan.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time.

Никита Егоров

