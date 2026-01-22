Татарстанцам напомнили о сроках и правилах подачи деклараций о доходах

Удобнее подать документ через «Личный кабинет для физлиц» на сайте ФНС России

Фото: Михаил Захаров

С 1 января 2026 года начался период подачи налоговых деклараций за 2025 год. Граждане, получившие определенные виды доходов, должны сами рассчитать сумму налога и задекларировать доход, представив в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ.

Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора республики, декларацию 3-НДФЛ за 2025 год обязаны подать:

— физлица, получившие доход от продажи имущества (квартиры, машины), имущественных прав, находившихся в собственности меньше минимального срока владения; сдачи имущества в аренду; продажи ценных бумаг; получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; получения выигрыша; источников за пределами Российской Федерации.

— индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения;

— нотариусы, занимающиеся частной практикой;

— адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Срок подачи декларации — не позднее 30 апреля 2026 года, срок уплаты налога — не позднее 15 июля 2026 года.

— Декларацию необходимо представить в налоговый орган по месту учета любым удобным способом. Наиболее удобно это сделать через «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России, где большая часть данных уже предзаполнена. Сервис автоматически подгружает в декларацию персональные данные о налогоплательщике, сведения о полученных доходах и уплаченном НДФЛ, необходимые для оформления вычетов, что позволит избежать ошибок при заполнении, — говорится в сообщении.

При этом предельный срок подачи декларации, 30 апреля, не распространяется на декларации, подаваемые с целью получения налоговых вычетов. Такие декларации можно представить в любое время в течение года.

Никита Егоров