Захарова возмутилась затянувшейся паузой в урегулировании ситуации с танкером «Маринера»

Представитель МИД России надеется, что ситуацию урегулируют в самое ближайшее время

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась затянувшейся паузой в урегулировании ситуации с россиянами в составе экипажа, задержанного властями США танкера «Маринера».

— Прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом в ответ на наше обращение президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении двух граждан России из числа членов экипажа нефтяного танкера «Маринера», задержанного вооруженными силами США в ходе операции в международных водах Северной Атлантики. Выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса, — ответила Захарова (пост опубликован МИД России).

Она выразила надежду на то, что ситуацию урегулируют в самое ближайшее время и россияне смогут вскоре вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что США освободили двух российских граждан задержанного танкера «Маринера».

Никита Егоров