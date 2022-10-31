Разъяренные болельщики в автобусе «Ак Барса» и тренерские увольнения: в КХЛ все жарче

Чем запомнился конец октября в Континентальной хоккейной лиге?

Октябрь — традиционно горячий месяц в Континентальной хоккейной лиге. Именно в этом месяце непременно начинаются тренерские отставки (и нынешний в этом плане не подвел). Вот только случились они совсем не там, где все ожидают. Вопреки ужасным результатам и недовольству фанатов, Олег Знарок продолжает возглавлять «Ак Барс», а вот Андрей Назаров уже лишился постав, Вудкрофт же стоит на краю пропасти. Об итогах недели в КХЛ — в традиционном обзоре спортивной редакции «Реального времени»

Знарок неприкасаем? В «Ак Барсе» начались репрессии в составе, но не в тренерском штабе

Девять из десяти поражений потерпела казанская суперкоманда, собранная из звезд. Вот только, похоже, в менеджменте «Ак Барса» пользовались методичками с информацией десятилетней давности, когда занимались подбором кадров.

Марат Валилуллин пригласил всех, кто блистал на чемпионатах мира начала прошлого десятилетия, но, судя по всему, потерял нить событий последнего времени. Мы еще летом писали о том, что приглашение Александра Радулова — ошибка и с ним обязательно возникнут проблемы. В своем материале мы подчеркивали, что нахождение в команде стольких эгоцентричных звезд, любящих внимание и быть «первой скрипкой» обязательно выльется в неприятности на льду. Вот выдержка из текста вашего автора, датированного 3 июня:

«Препятствием для удачного сезона с таким дорогим и, казалось бы, мощнейшим в КХЛ составом остается тот факт, что набор звезд — далеко не залог успеха. А порой даже наоборот — главная причина неудач. Создать из такого подбора игроков (а тут еще и Шипачев, и Кагарлицкий) единый коллектив будет архисложно. Каждый из этих нападающих любит быть центром внимания и любит, чтобы игра шла через него. Как уживутся сразу несколько хоккеистов с такой харизмой и амбициями в «Ак Барсе» — большой вопрос»

В итоге все произошло по предсказанному сценарию. Радулов показывает характер из-за того, что капитаном выбрали не его, и все это выливается в конфликты и ужасные результаты в сезоне.

Поражение в Уфе от «заклятых друзей» из «Салавата Юлаева» (то самое, девятое) стало последней каплей терпения у болельщиков Казани. Они буквально ворвались в клубный автобус, чтобы наорать и попытаться зажечь команду. «Горите так же, как мы горим» — надрывался один из фанатов в проходе автобуса, однако, судя по кадрам, некоторые хоккеисты даже не подняли голову и не сняли наушники.

Позже Олег Знарок сознался, что это он впустил разъяренных фанатов в автобус, видимо, обрекши себя хоть как-то растрясти игроков. Этот инцидент можно легко связать с информацией о том, что в команде нездоровая атмосфера, когда хоккеисты постоянно бросаются друг на друга. Кажется, команды в классическом понимании этого понятия у Олега Знарка и нет. Однако репрессии среди хоккеистов ожидаемо начались именно после Уфы. Радулов оказался вне состава на игру с «Нефтехимиком», а Знарок уверял, что неприкосновенных в команде больше нет. Почему они были до того — вопрос интересный.

В федеральных СМИ тем временем уже всплыла информация, что главный тренер «Ак Барса» на грани отставки, а его судьба решится по возвращению команды в Казань. Однако на открытую для СМИ тренировку за день до домашней игры с «Нефтехимиком» «Ак Барс» вновь вышел под руководством Знарка и его помощников. Шанс от президента клуба Наиля Маганова был получен на ближайшую непростую домашнюю серию, где «Ак Барсу» предстоит сыграть не только с соседями из Нижнекамска, но и с чемпионами из ЦСКА и вновь с «Салаватом Юлаевым».

С «Нефтехимиком» вышло неплохо, посмотрим, как справятся с «армейцами». Но что-то подсказывает, что фигура главного тренера — далеко не первопричина кризиса.

Фото: hcsochi.ru

Назаров уволен из «Сочи». Это антикризисный менеджер, но не тренер вдолгую

Вот и начался традиционный октябрьский тренеропад в Континентальной хоккейной лиге. Да, в этом сезоне тенденция немного задержалась, но октябрь по-прежнему остается самым опасным месяцем для наставников команд.

Грязный Наз потерял место в очередной команде КХЛ. Руководству ХК «Сочи» надоело прозябать на дне Западной конференции и общей турнирной таблицы, и они решили что-то менять. У южан всего девять очков после 21 игры, и это абсолютно худший результат среди всех команд лиги.

Причем история Андрея Назарова в «Сочи» — это уже классика всей его тренерской карьеры. Сначала эксцентричный специалист приходит на новое место, чтобы поднять в тонущей команде дух, задать там огня в матчах и принудить нескольких игроков заниматься тафгайскими обязанностями. Поначалу это работает — его команда непременно выдает мощнейший отрезок сезона, порой даже выходит в плей-офф и собирает неплохую аудиторию на трибунах. Но как только наступает второй сезон этого наставника в одной команде, то тут же начинаются проблемы. Оказывается, что предсезонная подготовка провалена, глаза у хоккеистов уже не горят, а на одних мотивационных речах и шутливых (или не таких уж шутливых?) угрозах в раздевалке вдолгую дела не делаются. Так уже было в «Барысе», «Нефтехимике» и вот теперь — в «Сочи».

Во втором сезоне его команда непременно играет в неудобоваримый хоккей, хоккеисты выхолощены, никакие стратегии, кроме «отдубась соперника», не работают. Судя по всему, Назаров — не птица долгого полета. Это тренер на короткий промежуток, когда нужно создать эффект салюта и встряски в кризисной команде.

Фото: hcdinamo.by

Следующий на выход Вудкрофт из минского «Динамо»?

Назревает тренерская рокировка и в минском «Динамо», где явно засиделся канадский специалист Крэйг Вудкрофт. В какой момент ситуация начала выходить из под его контроля — сказать сложно, но сегодня Минск не похож даже на себя сентябрьского образца.

Из одиннадцати игр в октябре «Динамо Минск» проиграло в восьми встречах. А всего в 23 матчах проиграли в четырнадцати. Так что выпадание минской команды из восьмерки плей-офф — вполне закономерный результат октябрьских мучений на льду.

Руководство «зубров» уже пригласило в помощники неплохого белорусского специалиста Александра Андриевского, который будет отвечать за игру в неравных составах, и в хоккейных кругах уже ходят разговоры, что именно Андриевский должен вскоре сменить Вудкрофта.

Он свой доморощенный: и сердцу ближе, и неплохую практику на уровне КХЛ уже получил. Под его руководством «Адмирал» наводил шорох в Восточной конференции. Да и в «Сибири» получил неплохой опыт. У минского «Динамо» есть то, чего не было у предыдущих команд Андриевского — хороший состав и финансирование. Возможно, дома у него получится еще лучше, чем на Дальнем Востоке.