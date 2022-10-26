Знарок может уйти в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» по возвращению команды в Казань

Главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка могут отправить в отставку после девятого поражения в десяти последних матчах, сообщает «Спорт-Экспресс».



Сегодня казанцы проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. По информации издания, судьба тренера будет решаться после возвращения команды в Казань.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля этого года. Сейчас казанская команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.

Сам Знарок, комментируя третий матч против «Салавата Юлаева», рассказал, что команда «пытается найти» пути выхода из кризиса. По его словам, обстановка в раздевалке сейчас «не очень». Однако он добавил, что команде «нужно не падать духом». Тренер ответил и на вопрос о возможной отставке — пока мыслей на этот счет у него нет.

Фото: ak-bars.ru

В понедельник «Ак Барс» уступил «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась счетом 1:2. А на прошлой неделе, 22 октября, «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Череда поражений «Ак Барса» обернулась серьезным эмоциональным давлением для команды Олега Знарка. О том, почему вратари не выручают в этом сезоне, Радулов все больше угасает, рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

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Маргарита Головатенко