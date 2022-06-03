Радулов в «Ак Барсе»: не гарантия четвертого Кубка Гагарина, но точно будут сложности

Почему приглашение Александра Радулова — это не только ненужные затраты, но и большие риски

Звездный форвард Александр Радулов в очередной раз возвращается из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу, на этот раз — в «Ак Барс». Для КХЛ на первый взгляд переход действительно «огненный», однако не все так однозначно. Во-первых, форвард сильно сдал после серьезной травмы и потери денег. Во-вторых, сумма сделки выглядит неразумной со стороны «Ак Барса». Но главной проблемой для Казани может стать слишком большая концентрация харизматичных звезд, которые собрались в команде. Спортивная редакция «Реального времени» приводит «за» и «против» приобретения Радулова и задается вопросом, почему в Казани решили не считать деньги в сложные времена.

На бумаге «Ак Барс» уже забрал четвертый Кубок Гагарина. Но набор звезд, любящих внимание, не залог успеха

Если бы «Ак Барс» объявил о подписании форварда «Далласа» еще год назад, то это действительно произвело бы фурор и в Казани, и в Континентальной лиге в целом. Можно ли сегодня однозначно утверждать, что подписание Радулова — это досрочная заявка на победу в Кубке Гагарина — 2023? Отнюдь.

Александру через месяц уже 36 лет. Да, это не самый «крайний» возраст, и примеры Мозякина или того же Зарипова, обретших вторую молодость именно после 35, — хорошее тому доказательство. Но есть и обратные примеры. Илья Ковальчук, который так же, как и Радулов, всю свою карьеру переезжал из Северной Америки в Россию и обратно, в последний свой заход в НХЛ долго перебирался из команды в команду, пока не понял, что уровень заокеанской лиги уже не тянет. В итоге решил откликнуться на предложение из КХЛ «Авангарда». Однако даже на уровне Континентальной лиги оказалось, что нападающий уже совсем не тот, что блистал в СКА тремя годами ранее. Лидером того чемпионского «Авангарда» назвать его точно было нельзя.

Нет никаких гарантий, что Радулов вернется тем самым лидером, который будет разрывать оборону команд КХЛ. Последний свой сезон за «Даллас» в НХЛ Александр откровенно провалил. Он провел 71 матч «регулярки», набрав 22 (4+18) очка. При этом показатель полезности у форварда катастрофический — «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трех матчах и очков не набрал. Понятно, что итог такого неудачного сезона вовсе не лень и не нежелание помочь своей команде, а следствие его тяжелой травмы, после которой последовали сложная операция и долгое восстановление. Сюда же можно добавить и психологическое потрясение, которое хоккеист пережил, когда потерял 1,5 миллиарда рублей, переводя свою зарплату в сомнительный российский банк, который закрылся.

Еще одним препятствием для удачного сезона с таким дорогим и, казалось бы, мощнейшим в КХЛ составом остается тот факт, что набор звезд — далеко не залог успеха. А порой даже наоборот — главная причина неудач. Создать из такого подбора игроков (а тут еще и Шипачев, и Кагарлицкий) единый коллектив будет архисложно. Каждый из этих нападающих любит быть центром внимания и любит, чтобы игра шла через него. Как уживутся сразу несколько хоккеистов с такой харизмой и амбициями в «Ак Барсе» — большой вопрос.

Да и «олдовые» болельщики «Ак Барса» прекрасно помнят тот же «локаутный» сезон 2005 года, когда в Казань были приглашены звезды мирового масштаба, среди которых были тот же Ковальчук, а также Венсан Лекавалье, Ярослав Глинка, Дэни Хитли, Брэд Ричард, Микаэль Нюландер и другие. Тогда тоже вся хоккейная общественность заранее отдавала «Ак Барсу» золотые медали российской Суперлиги. Чем все закончилось — лучше даже не вспоминать. Но тот провал навсегда остался в истории «Ак Барса» как самый громкий в истории клуба.

Контракт Радулова может стать самым «тяжелым» в КХЛ, но необходимости заваливать его миллионами не было

В телеграм-каналах уже появилась информация о зарплате Александра в Казани. Это вполне ожидаемые для главной звезды команды 80 миллионов рублей за один сезон.

Однако по информации «Чемпионата», Александр Радулов будет получать в «Ак Барсе» 200 млн рублей за сезон с учетом бонусов. При этом бонусы будут составлять «серьезную часть» от этой суммы. Так что изначальная информация в принципе подтверждается. Вот только это лишь оклад, на который будут «накидываться» огромные добавки за каждое набранное очко. При этом большим вопросом остается, как в Казани при таком раскладе рассчитывают укладываться в потолок зарплат в 900 миллионов. Возможно, бонусная система и поможет в этом.

Учитывая предположительно двухлетний контракт, уехать хоккеист из Казани может с 400 миллионами рублей. На фоне такой информации становится намного понятнее, почему форвард вдруг решился на возвращение в Россию при нынешних не самых благоприятных обстоятельствах и для отечественного хоккея, и для страны в целом.

Учитывая предположительно двухлетний контракт, уехать хоккеист из Казани может с 400 миллионами рублей. Фото: nhl.com

В НХЛ Радулов на новый контракт со «Звездами» не тянул, не проявляли особого интереса к нему и другие франшизы лиги. Если бы россиянин и получил там какое-то предложение, то наверняка это был бы минимальный контракт на 800 тысяч долларов, а с учетом налогов в сухом остатке у него оставались бы 20—40 миллионов (в переводе на рубли). Даже если бы «Ак Барс» вдвое сократил свое предложение, это все равно была бы сумма на 60—70% больше, чем он заработал бы за океаном. Большой нужды «насыпать» хоккеисту такие баснословные суммы не было. Хотя, очевидно, что эта «подушка» призвана компенсировать переезд из благополучных НХЛ/АХЛ в Россию в ее нынешнем положении со всеми вытекающими.

Можно вспомнить, что в свое время Александр Радулов уже, по сути, сбегал из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу, которая только-только развивалась в большой международный проект. С одной стороны, это сподвигло две лиги подписать меморандум о взаимном уважении контрактов, а с другой — продемонстрировало, какие приоритеты у Александра в его хоккейной карьере. Покинуть «Нэшвилл» ради того, чтобы попытаться взять Кубок с «Салаватом Юлаевым», согласитесь, не самая очевидная затея. Но совершенно точно была выгодной с финансовой точки зрения. В Теннесси на контракте новичка он получал меньше миллиона долларов до вычета налогов, а в Уфе — 10 млн за три года.

История пусть и не повторяется, но, очевидно, что в Казань хоккеист едет не столько за хоккеем, сколько за лучшими финансовыми условиями.