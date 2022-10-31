День в истории: ураган с ущербом в 26 млн, тайное захоронение Сталина и первые «зебры» для пешеходов

Чем примечательна дата 31 октября?

Фото: Максим Платонов

31 октября — Всемирный день экономии и Всемирный день городов, Международный день Черного моря и Международный день хоккейного вратаря. В России — День сурдопереводчика и День работников СИЗО и тюрем ФСИН. В США празднуют канун Дня всех святых — Хэллоуин, в Ирландии — Октябрьский банковский выходной, День мучеников в Буркина-Фасо, а в Германии, Чили и Словении — День Реформации. В Казани 31 октября торжественно открыли монумент воинам, погибшим в Великой Отечественной, а в Царском селе — императорский лицей для дворянских детей. В Лондоне был издан первый рассказ о Шерлоке Холмсе, а на дорогах британской столицы появились первые «зебры». В США этот день завершили созданием гигантского мемориала четырех президентов. 31 октября родился испанский мореплаватель Христофор Колумб, живописец Ян Вермеер, четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин, актер театра и кино Анатолий Папанов. Умерли в этот день иллюзионист Гарри Гудини, военачальник Михаил Фрунзе, режиссер Михаил Чиаурели, актер Владимир Зельдин, обладатель пяти премий «Оскар» кинорежиссер Федерико Феллини и актер Шон Коннери, была убита Индира Ганди. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Монумент павшим за Родину и разрушительный ураган 98-го

31 октября 1967 года в Казани у входа в парк им. Горького на улице Николая Ершова торжественно открыли монумент павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Монумент был возведен к 50-летию Октябрьской революции на средства, которые собирали городские комсомольцы. За создание монумента взялись казанские архитекторы Геннадий Пичуев и Алексей Спориус, а скульптор Васил Маликов создал фигуру тяжелораненого солдата — умирающий воин с трудом приподнимает свое тело над землей и тянется правой рукой вперед, завещая таким образом будущим поколениям беречь Родину, за которую были отданы миллионы жизней. Именно поэтому скульптуру автор назвал «Завет», так ее называют «Памятник неизвестному солдату». На гранитных плитах стены, установленной за памятником, выбили текст на татарском и русском языках: «Слава героев бессмертна. Свет их сердец доходит до нас сквозь землю, сквозь, камни, сквозь годы…». Рядом со скульптурой также установили 35-метровую стелу в память о павших за советскую власть и зажгли Вечный огонь. С этого момента монумент стал местом торжественных церемоний, а почетный караул у Вечного огня несут ученики школ.

Фото: Максим Кокунин

31 октября 1998 года территорию Татарстана захватил мощный ураганный ветер, порывы которого достигали скорости 25—30 м/с. В результате разбушевавшейся стихии пострадали 8 городов и 22 района. Мощный ветер сорвал крыши с 2 тысяч зданий, уронил 6 ЛЭП, из-за чего более 500 населенных пунктов были обесточены. В Рыбно-Слободском районе ветер унес в устье реки бытовку, в которой находились 30 человек — после того, как стихия немного успокоилась, рабочих спасли. В Арском района погиб 22-летний мужчина — его завалило металлоконструкциями, а его девушка с многочисленными переломами была доставлена в больницу, в Елабуге на женщину рухнул, сорванный ветром рекламный щит. В Казани ураган сорвал крыши с Театра оперы и балета, более 10 ларьков и нескольких жилых домов, в одном из домов упал балкон. Совокупный ущерб по подсчетам республиканского МЧС составил порядка 26 млн рублей.

31 октября 2010 года перестало биться сердце драматурга, философа, заслуженного деятеля искусств России и Татарстана, лауреата Госпремии им. Тукая Диаса Валеева. Он родился в 1938 году в селе Казанбаш Арского района. После школы поступил на геофак КГУ, после окончания которого участвовал в различных экспедициях — в Кемеровской и Кировской областях, Хабаровском крае, в Удмуртии и на Южном Урале. Тогда же он стал сотрудником газеты «Комсомолец Татарии». Первые его рассказы были опубликованы в 1959 г. в популярных молодежных журналах «Смена», «Молодая гвардия» и «Сельская молодежь». Свою первую драму — «Суд совести» — Диас Валеев написал в 1971 году. А его пьеса «Дарю тебе жизнь», написанная через год, принесла драматургу Государственную премию ТАССР им. Г. Тукая. Сначала она была поставлена на сцене Большого драматического театра им. Качалова в Казани, а затем драмтеатра им. Ермоловой в Москве и еще 50 театрах страны. Его произведения издавались не только на татарском и русском, но также языках союзных республик, болгарском, чешском и других. По воспоминаниям жены писателя и драматурга, последние годы жизни Валеев был забыт и одинок, большинство коллег исключили его из среды татарских авторов, даже несмотря на почетные звания и Тукаевскую премию. «В последние годы Диас много болел, уже не мог выходить из дома, бывать на людях, но из Союза писателей он ни разу не получил даже открытки по случаю праздника… А как он нуждался в обыкновенном человеческом общении, которого не было! И это стало болью, трагедией его последних дней», — написала в статье для одной из республиканских газет искусствовед Дина Валеева.



Фото: Максим Платонов

31 октября 2021 года «Реальное время» писало о том, что перед ноябрьскими праздниками среди жителей Казани начал расти спрос на туры в ОАЭ — именно на это время выпадает традиционный пик дубайского пляжного сезона. При этом даже несмотря на высокую планку цен туроператоры фиксировали дефицит на туры. В ноябре 2021 года из казанского аэропорта летал лишь один на всех российских туроператоров регулярный рейс авиакомпании Flydubai. В итоге стоимость недельного отдыха на двоих с вылетом из столицы подскочила до 200—250 тысяч рублей, и даже таких дорогих туров к началу ноября практически не осталось.

Открытие Царскосельского лицея, современная Россия вернула триколор и тайные похороны Сталина

31 октября 1811 года в Царском Селе под Санкт-Петербургом открылся Императорский лицей, основанный по указу императора Александра I для обучения дворянских детей. Учебную программу гуманитарно-юридической направленности с упором на подготовку государственных просвещенных чиновников высших рангов для них разработал реформатор Михаил Сперанский. В лицей принимали мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет, обучение шло шесть лет. Полученное здесь образование было равно университетскому — лицеисты при выпуске получали гражданские чины с 14-го по 9-го класс. Среди знаменитых учеников Царскосельского лицея, безусловно, ,Александр Пушкин, декабрист Иван Пущин, Михаил Салтыков-Щедрин, социолог Николай Данилевский и многие другие русские писатели, поэты, общественные деятели. Через 70 лет в День открытия Царскосельского лицея была присвоена первая пушкинская премия, основанная при Санкт-Петербургской Академии наук. Ее учредителями стали известные писатели и поэты — Иван Гончаров и Аполлон Майков, князь Петр Вяземский, министр государственных имуществ и брат драматурга Михаил Островский. Просуществовавшая до 1919 года, премия присуждалась 23 раза. Ее обладателями становились многие классики русской, а затем российской литературы Яков Полонский, Афанасий Фет, Антон Чехов, Викентий Вересаев. Вновь присуждать Пушкинскую премию стали только в 2005 году, также 31 октября. Ее первым лауреатом стал Сергей Бочаров.

Фото wikipedia.org

31 октября 1991 года съезд народных депутатов РСФСР утвердил в качестве государственного флага триколор, который являлся государственным флагом России до 1917 года и вернулся на флагштоки страны, заменив собой красный стяг. С появлением бело-сине-красного флага в России связано несколько легенд. По одной из них в 1668 году царю Алексею Михайловичу построенный для него корабль голландский мастер предложил украсить флагом Голландии — красно-бело-синим. При этом в тот период на Руси уже существовали флаги и хоругви, под которыми русские войска шли в бой. Но достоверно известно, что указом от 9 апреля 1668 года царь велел заказать ткани этих цветов. С конца 1660-х годов белый, синий и красный цвета считались государственными. В 1693 г. полотнища из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цветов с золотым двуглавым орлом посередине развевались над военными кораблями во время плавания Петра I в Белом море. Оригинал этого флага сохранился до наших дней и находится в Центральном военно-морском музее Петербурга. В указе Петра Великого 1705 года «О флагах на торговых речных судах» рисунком был установлен флаг, который должен был подниматься «на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов», а в утвержденном царем морском уставе говорилось, что «корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трех колеров: белый, синий, красной».

В обстановке абсолютной секретности поздно вечером 31 октября 1961 года под предлогом репетиции парада в честь 7 ноября Красная площадь была взята оцепление — в этот момент сотрудники КГБ вынесли из Мавзолея тело Иосифа Сталина и, как постановил XXII съезд ЦК КПСС, предали земле слева от него. Вход в мавзолей и вырытую заранее могилу специально закрыли фанерными щитами. На церемонию захоронение тела «вождя народов» не пригласили его дочь Светлану Аллилуеву и сына Василия, который находился в ссылке в Казани. Около 9 часов вечера офицеры госбезопасности переложили тело из саркофага в гроб, а на его крышку прибили фуражку единственного в СССР генералиссимуса. После того, как гроб опустили в могилу и закопали ее, на Красной площади прошла репетиция парада, грянул марш, пошли парадные расчеты техники, как бы отдавая последнюю почесть бывшему главнокомандующему. Сталин скончался 5 марта 1953 года, а его тело поместили в мавзолей на Красной площади рядом с телом Ленина. В 1956 году после известного доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности» на партсобраниях по всей стране стало высказываться мнение о том, что нахождение тела Сталина в мавзолее «несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями». Осенью 1961-го решение о переносе тела Сталина в другое место принял XXII партийный съезд, постановив, что мавзолей на Красной площади, созданный для увековечения памяти Ленина, впредь именовать — Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Опасаясь, что вынос тела Сталина из мавзолея спровоцирует массовые беспорядки в стране, процесс его захоронения решили организовать тайно. Однако эту новость страна приняла достаточно спокойно. Спустя 9 лет, на сталинской могиле установили его бюст, созданный скульптором Николаем Томским.

Фото: wikipedia.org

Любители детективов знакомятся с Шерлоком Холмсом, а пешеходы Лондона с «зеброй»

31 октября 1892 года было опубликовано первое произведение Артура Конан Дойла о знаменитом частном сыщике Шерлоке Холмсе — повесть «Этюд в багровых тонах». Ее он написал в 1887 году, а последний сборник, «Архив Шерлока Холмса», вышел в печать через 40 лет — в целом его приключениям писатель посвятил 56 рассказов и четыре повести. Романы о Шерлоке Холмсе стали классикой детективного жанра. Прототипом же самого известного в мире детектива считается доктор Джозеф Белл, который работал вместе Конан Дойлом в Эдинбургском королевском госпитале. Он славился тем, что по мельчайшим деталям мог угадать характер и прошлое человека. Сам автор считал свои детективы «легким чтивом» и ему очень не нравилось то, что читатели предпочитают рассказы о Холмсе другим произведениям писателя — в первую очередь он считал себя автором исторического романа. Он даже решил однажды «убить» главного герое в поединке с его главным врагом — доктором Мориарти. Но многочисленные просьбы поклонников сыщика с Бейкер-стрит, 221b вынудили Дойла вернуть Шерлока в строй.

31 октября 1941 года на горе Рашмор в штате Южная Дакота строители закончили возведение национального мемориала США. На скале появились гигантские барельефы четырех президентов — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Они олицетворяли собой рождение, философию, объединение и экспансию нации. К сооружению мемориала по проекту историка Доана Робинсона приступили в конце лета 1927 года. Местом для его создания была выбрана гора Рашмор, имевшая довольно ровную стену, повернутую на юго-запад и из-за чего солнце освещало ее в течение всего дня. В строительстве участвовали почти 400 рабочих, которые рубили гранит вручную. С помощью динамита удалили 450 тысяч тонн — 90% — горной породы, чтобы затем вырубать барельефы. Каждый из них высотой более 18 метров, каждый глаз — длиной 3,5 метра, а носы — более 7 метров. Каменных президентов видно с расстояния 100 километров. Затраты на создание мемориала площадью более 5 кв. км, составили 1 млн долларов, из которых пятая часть — добровольные пожертвования.

Фото: Thomas Wolf/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

31 октября 1951 года на улицах Лондона появились первые в мире пешеходные переходы в черно-белую полоску — «зебры». До этого переходы отмечались металлическими кружками, которые не очень-то замечали водители. Из решили заменить на черно-белые полосы, которые, согласно научным данным, подсознательно заставляют водителя снижать скорость. В Германии «зебра» на дорогах появилась в 1953 году. В СССР вместе с другими элементами дорожной разметки ее ввели только в середине 1960-х. Такой вид разметки для пешеходного перехода не единственный в мире. В Берлине и Лондоне его еще обозначают пунктирными линиями, в США действуют пять пять видов разметки.