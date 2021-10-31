«Сейчас пик сезона в ОАЭ, а авиарейсов — раз-два и обчелся»

На ноябрьские выходные состоятельные казанцы попробовали рвануть на курорты ОАЭ, но внезапно наткнулись на дефицит туров

Фото: Максим Платонов

К началу ноябрьских нерабочих дней среди казанцев подскочил спрос на дорогостоящие туры на курорты ОАЭ, где как раз сейчас пик пляжного сезона. Но несмотря на «кусачие» цены, туристы столкнулись с дефицитом. Дело в том, что из Казани в Эмираты пока разрешен всего один регулярный рейс арабской авиакомпании Flydubai, который и «делят» между собой российские туроператоры. В результате стоимость туров из Казани поднялась к ноябрю до 200—250 тысяч рублей на двоих, но и их почти не осталось в продаже. А вот наконец-то стартовавшие продажи сравнительно бюджетных туров в Египет не вызвали интереса у турагентств. «Туристический поток может остановиться ближе к декабрю: казанцы пока не бронируют туры на Новый год из-за угрозы закрытия границ», — прогнозирует глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс.

Почему подорожал перелет

Туристический поток на зарубежные пляжные курорты в ноябрьские каникулы из Казани заметно уменьшился, но лишь по одной причине — количество авиарейсов все еще остается квотируемым федеральными властями. До 15 октября действовали ограничения на количество авиарейсов из Казани в ОАЭ и Египет: из международного аэропорта разрешено было выполнять всего один регулярный рейс в неделю в Дубай (ОАЭ), это и сдержало массовую продажу туров на позднюю осень.

Как рассказали «Реальному времени» несколько участников рынка, туристические путевки на эти каникулы формировались на базе отобранных блоков на еженедельном рейсе Flydubai и поэтому их было не так много, как хотелось бы.

— Был всего один рейс, и его полностью раздали туристическим операторам по блокам. А потом уже турпакеты формировались на базе выбранного блока, — рассказали нам источники в отрасли.

Кроме того, полеты в ОАЭ разрешили выполнять авиакомпании «Уральские авиалинии», но пока лишь в статусе грузопассажирских перевозок.

— И как раз у них был риск, что им могли это разрешение не дать, а людям в последний момент могли сообщить, что они никуда не полетят. Или вы полетите не в Дубай, а в Рас-эль-Хайму, — рассказали нам.

В результате стоимость туров в Эмираты из Казани выросла до 200—250 тысяч рублей на двоих. Причем сильнее всего подорожал авиаперелет — до 50 тысяч рублей туда и обратно, уточнил глава CompAnion SP Сергей Пасечник.

Почти все продано!

Октябрь — это традиционно высокий туристический сезон для ОАЭ: там еще жарко, но уже не так невыносимо, как летом, а море еще теплое. Среди состоятельных семей этот вид и время отдыха гораздо популярнее, чем, скажем, майские праздники в Турции.

Несмотря на дороговизну, туры в ОАЭ в Казани разлетались как горячие пирожки. И виноват в этом не новый локдаун, как можно было бы подумать.

— Независимо от решения оперштаба РТ о введении режима нерабочих дней с 30 октября, туры в Эмираты на осенние школьные каникулы были давно распроданы. Это самое комфортное время для отдыха в этой стране. Температура воздуха — 29—31 градус, воды — 26—28. Билеты в Дубай отдельно купить было практически невозможно — только в составе пакета с размещением. Исключение — рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Но с конца октября при возврате из Шарджи в Казань самолет делает промежуточную посадку в Самаре. Стоимость перелета в пакете составляет 30—35 тысяч рублей за один билет. Стоимость номера в сутки: от $40 за городской отель в Шардже и до $2 500 в день за отель в Мадинате, — объясняет расклад «Реальному времени» глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс.

Стоит ли самим подыскивать выгодные варианты?

— Я бы не советовал, — говорит глава CompAnion SP Сергей Пасечник. — Сначала лучше «поймать» недорогие билеты, а отель для проживания всегда можно подобрать на месте. Ведь подорожал не сам тур, а авиаперелет. Чтобы сэкономить, можно отъехать подальше от аэропорта Дубай — выбрать более доступные по цене отели примерно в часе-полутора езды от него.

«Аэрофлот» «подлетит» в декабре



Впрочем, с начала ноября программа полетов в Дубай и Шарджу расширится, а значит, авиаперелет может подешеветь (а вслед за ними — и стоимость тура). Две недели назад Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Было решено, что с 9 ноября снимаются все ограничения на регулярные и чартерные рейсы в ОАЭ, а заодно и в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

На этой неделе арабская авиакомпания Flydubai уведомила туристические агентства об увеличении частоты полетов из Казани. С 3 ноября перевозчик будет летать дважды, а с 14 ноября — трижды в неделю.

Но главное событие на этом направлении ожидается в начале декабря. По словам руководителей туристических агентств, ожидается приход «Аэрофлота» на эти маршруты. По слухам, российский авиаперевозчик планирует поставить два еженедельных регулярных рейса в Дубай. «Реальное время» направило запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и Международного аэропорта «Казань», но ответы пока не поступили.

— После школьных каникул цены должны снизиться. А с начала декабря на это направление планирует выйти «Аэрофлот» с двумя рейсами в неделю. Естественно, снизится стоимость перелета и стоимость пакета в целом, — считает Леонид Пресс.

— С увеличением количества регулярных рейсов до четырех в неделю дефицит спадет, — прогнозирует директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов. — Это направление станет доступнее. Но с другой стороны, цены на проживание в отелях останутся выше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в этом году в Дубае проходит Международная выставка «Экспо-2020», которая продлится до марта этого года. Это вызывает интерес туристов не только из России, но и Европы. У них ситуация с заболеваемостью коронавирусом гораздо лучше, им позволили путешествовать. Отсюда и цены выше, чем в прошлом году, и особенно это касается люксового сегмента. С более бюджетными вариантами ситуация другая. Но в целом Эмираты стали дороже, чем весной этого года и даже в прошлом сезоне, — заключил Тарзиманов.



«Египет — это не наше направление»

Одновременно с ОАЭ с 9 ноября снимаются ограничения на перелеты в Египет. Эта страна открывается туристам после 6-летнего перерыва и традиционно отличается бюджетными турами. По данным портала Level.Travel, неделя отдыха в ноябре на человека может обойтись в 30—40 тысяч рублей. Однако казанские туристические агентства скептически отнеслись к бюджетным турам из-за небогатой отельной базы и слабого сервиса.

— В нашей компании открытие Египта не вызвало ажиотажа, — рассказал Рустем Тарзиманов. — Во-первых, из Казани в Египет мало рейсов, они единичны. S7 будет летать в Хургаду с 6 ноября по 26 марта, а в Шарм-эш-Шейх — с 5 ноября. Есть, конечно, и чартерные рейсы, и даже варианты полететь в Хургаду с пересадкой в Анталье — есть и такие пакетные предложения от туристических операторов. Но это направление не сильно пользуется популярностью, и мы сами не особенно его любим, потому что отельная база у них очень скудная, выбор небольшой, а уровень сервиса сильно отличается от турецкого и тем более арабского. Нам ближе Арабские Эмираты. Понятно, что это ценовое предложение более дорогое, но наши клиенты чаще выбирают люксовый сервис.

— Восстановление египетского направления не оказало сильного влияния на объем и структуру продаж в нашей компании, — согласен с коллегой и глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс. — На курортах Египта сейчас очень мало высококлассных отелей. А в отелях средней категории заметно упал сервис. И цены ожидались более низкими. Недельный отдых на курортах Красного моря в приемлемом отеле в ноябре обойдется в 130—160 тысяч рублей на двоих по системе «все включено».



Он считает, что Египет прежде всего представляет интерес для любителей дайвинга: «В Турцию можно слетать в ноябре раза в два дешевле, но время для купания в море там уже закончилось».

— Египет — это не наше направление, — резюмирует Сергей Пасечник.



Как продавали? А запретов не было!

Зато активно приобретались путевки в Египет в казанском представительстве «Интуриста».

— Сейчас открылся Египет, и он очень популярен. Из Казани есть прямые рейсы, их выполняют несколько операторов. В Турции сезон заканчивается, поэтому авиакомпании переводят рейсы на Египет, — рассказали «Реальному времени» представители туроператора.

Как повлияли на продажи ограничения оперштаба РФ?

— Многие туры в Турцию и Египет были забронированы давно, но оплачивались они позднее, — говорят в «Интуристе». — Конечно, туристы спрашивали, ждать ли вылета. Но ни от оперштаба, ни от Росавиации не поступало информации о возможном введении запретов, поэтому успокаивали туристов, уверяя их, что все будет нормально. При покупке тура всегда есть график оплаты. Если покупаешь заранее, то тур необязательно сразу оплачивать полностью (а вот если за несколько дней — то обязательно). Мы напоминали, что во многих странах до сих пор действуют ограничения и по прибытии нужно сдавать ПЦР-тест. В последние два-три дня есть небольшой спад продаж путевок. Возможно, что те, кто хотел лететь, давно их приобрели, а те, кто собирался купить в последний момент, столкнулись с повышением цен и пока раздумывают.

После того как объявили нерабочие дни, казанцы начали раскупать остатки туров в Турцию. Обычно в это время туристы не особо любят летать в Анталью, но на этот раз стало больше желающих погулять, но не купаться.

— В принципе, пляжный сезон закончился, но вдруг неожиданно потеплеет? Стоимость путевок в Турцию — 60—70 тысяч на неделю. Отели большие, питание — хорошее, морской воздух, почему бы и нет? — говорит Леонид Пресс.

А в целом, как говорят представители туристических компаний, сейчас туристы просто полетели туда, куда есть рейсы, — поэтому самолеты и в Стамбул, и даже в Будапешт тоже не пустуют.

На Новый год туры пока не покупают — боятся запрета

В ответ на то, что россияне массово двинулись отдыхать за рубеж, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность. Она заявила, что сейчас на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф не осталось ни одного «зеленого» региона. Фактически во всех субъектах РФ наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Поэтому что будет дальше — предсказывать пока трудно.

Так что в турагентствах прогнозируют, что туристический поток может остановиться ближе к декабрю: казанцы пока не бронируют туры на Новый год из-за угрозы закрытия границ:

— На Новый год бронирования идут слабо, и это понятно. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией есть высокая вероятность различных ограничений, вплоть до закрытия границ. Поэтому бронирования если и будут, то ближе к вылетам, — пояснил Леонид Пресс.

