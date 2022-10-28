Россия для грустных: каждый десятый — на антидепрессантах? «Реальное время Live» / 28.10
За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей, сообщает Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Обсуждаем эту и другие важные новости дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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