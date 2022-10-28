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Россия для грустных: каждый десятый — на антидепрессантах? «Реальное время Live» / 28.10

15:00, 28.10.2022 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Россия для грустных: каждый десятый — на антидепрессантах? «Реальное время Live» / 28.10

За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей, сообщает Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки «Честный знак». Обсуждаем эту и другие важные новости дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоМедицина

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:09
    каждый первый на пивасике каждый второй на водке
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    Анонимно 15:32
    главное, чтобы на более тяжелое не перекинулись массово
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  • Анонимно 15:33
    спорт повышает уровень дофамина, не обязательно в бутылку лезть
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  • Анонимно 15:33
    маск симпатизирует России, так что хорошо что он купил Твиттер
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17:33 МСК Все новости
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