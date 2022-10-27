Evolute вместо Jaguar I-Pace: как санкции меняют рынок электрокаров России и Татарстана

С рынка уходят европейские и американские бренды, им на смену идут китайцы и россияне

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

За 3 года количество владельцев электромобилей в Татарстане, по подсчетам некоммерческой организации по развитию инфраструктуры электромобилей «Рестарт», выросло более чем в 10 раз, но купить электрокар в Казани — по-прежнему проблема. Официальные поставки известных американских и европейских брендов приостановлены из-за санкций. Как геополитика повлияла на рынок электромобилей, спасает ли ситуацию параллельный импорт и когда стартуют продажи российских электрокаров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

«Если на начало 2021 года по официальным данным ГИБДД по РТ в Татарстане было зарегистрировано всего 80 электромобилей, то на начало 2022 года — уже 304. Всего за год количество электромобилей выросло в четыре раза», — рассказал «Реальному времени» представитель «Рестарта» Рустем Галимзянов. Официальные данные за 2022 год пока не объявлены, но, по оценкам «Рестарта», в Татарстане уже более тысячи владельцев электрокаров. Подстегнула рынок федеральная программа развития зарядной инфраструктуры, по которой до конца этого года в республике будет установлено 95 новых зарядных станций.

Продажи электрокаров в России растут

В первом полугодии 2022 года российский рынок новых легковых автомобилей упал более чем на половину (-56%). Но в сегменте новых электромобилей, по данным агентства «Автостат», нарисовалась обратная картина. Так, за шесть месяцев россияне купили почти 1,3 тысячи электромобилей, что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.



«Если рассматривать итоги 9 месяцев 2022 года, то рынок электромобилей в России продолжает расти. За этот период объем покупок новых электрокаров вырос на 30% (к тому же периоду прошлого года), подержанных — на 4%, — рассказал руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов. — Но несмотря на это он все равно остается на очень низком уровне — в обоих случаях на их долю приходится менее 0,5% (новые — 1,8 тысячи штук; подержанные — 6,7 тысячи штук) от всех купленных легковых машин».

Причина роста рынка электрокаров в том, что с 1 января 2022 года были отменены нулевые пошлины на ввоз электромобилей в РФ, поэтому импортеры заранее завезли большое их количество и в первые месяцы распродавали ввезенные запасы. Сейчас уже есть тренд на снижение, но выправить ситуацию может параллельный импорт, а также запуск производства российских электромобилей под брендом Evolute, которые попадают под условия госпрограммы — по ней можно сэкономить почти 1 млн рублей.



Топ регионов по продажам новых электрокаров в первом полугодии 2022 года

Регион Количество проданных электромобилей 1 Москва 491 2 Московская область 136 3 Санкт-Петербург 118 4 Краснодарский край 90 5 Пермский край 37 6 Татарстан 27 7 Свердловская область 25 8 Нижегородская область 24 9 Иркутская область 23 10 Челябинская область 22

Аналитическое агентство «Автостат»

Самые популярные модели электрокаров и гибридов в России

Конкуренция на рынке будет усиливаться

Электромобили в Казани продают крупные автодилеры — «ТрансТехСервис» (ТТС) и «Кан Авто», а также компании Volvo Cars и Rucars, рассказали участники рынка.

«Электрокары примерно с 2018 года в ТТС продавал только один наш бренд — Jaguar. Модель Jaguar I-Pace всегда завозилась из Великобритании, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ТТС. — Спрос был очень низкий. С начала года продано 2 авто». Санкции, отметили в пресс-службе, сказались на продажах всех авто, а электрокары в принципе не пользовались огромной популярностью. «Интерес вызывали всегда, но именно на покупку решался мало кто», — признались в ТТС.

«Кан Авто» начала заниматься продажей электрокаров в I квартале этого года в рамках подразделения «Кан Авто Эксперт Premium». «В планах трансформация линейки бренда «Кан Авто Эксперт под электрокары», — рассказал генеральный директор Mercedes-Benz «Кан Авто» Алексей Тарасов. Сегодня «Кан Авто» продает электрические кроссоверы Volkswagen ID4 и ID6, и разные модели Tesla, включая Model Y, Mercedes-Benz EQC, а также электрокары BMW. Стартовая цена выставленных на продажу электрокаров в «Кан Авто» — от 4 млн рублей. Количество проданных электромобилей Тарасов не раскрывает.

Татарстан, по его словам, сегодня является быстро развивающимся рынком с точки зрения спроса на электрокары. Это объясняется, во-первых, развитием зарядной инфраструктуры, во-вторых, популярностью загородного жилья. Для жителей Казани и пригорода риск столкнуться с тем, что электромобиль внезапно разрядится, минимален, считает Тарасов.

Татарстан сегодня является быстро развивающимся рынком с точки зрения спроса на электрокары. Фото: Максим Платонов

В условиях санкций в России сейчас поставки многих автомобилей приостановлены. Проблема решается при помощи параллельного импорта. «Чаще всего электрокары прибывают из Китая — страна является производителем электрокаров с большой долей рынка и к тому же находится в дружественных отношениях с РФ», — рассказал Алексей Тарасов.

Он считает, что конкуренция на рынке электрокаров есть, и она будет развиваться. «Будут выигрывать те игроки рынка, которые смогут предложить клиентам полный цикл обслуживания электромобилей, включая поставку запчастей, обновление программного обеспечения, различные варианты гарантийных обязательств, — перечислил Тарасов. — А также те, кто сможет привозить готовые автомобили «под ключ». Последнее особенно актуально с учетом участившихся случаев мошенничества и невыполнения обязательств по договорам поставки».

Новый салон по продаже электрокаров открыла также УК «Энергоразвитие», рассказал «Реальному времени» генеральный директор компании Раиль Газетдинов. В связи с уходом многих автопроизводителей с российского рынка появился большой спрос на электромобили, и вместе с тем много частных игроков, которые поставляют авто «под заказ» с предоплатой, что, к сожалению, порой заканчивается обманом клиентов.

Число быстрых и медленных зарядных станций растет с каждым днем. Фото: Ринат Назметдинов

Решение об открытии салона было принято с четким пониманием, что инфраструктура в Татарстане точно готова для комфортной интеграции электромобилей, говорит он. Число быстрых и медленных зарядных станций растет с каждым днем. Многие понимают, что электромобили — это не далекое завтра, а сегодня, которое уже наступило, считает Газетдинов.

В салоне «Энергоразвития» в основном представлены электромобили из Китая. Китайский рынок стремительно развивается, в частности автогигант BYD уже отказался от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и полностью перешел на электро, приводит он пример. «Но мы не ограничиваем себя только азиатским рынком и налаживаем контакты по направлению Европы и Арабских Эмиратов», — сообщил собеседник.

«Получая первые звонки от потенциальных покупателей, понимаем, что география рынка куда более широка, чем один город или республика и берем амбициозный ориентир на всю Россию», — поделился он.

В Казани электромобили до недавнего времени продавала также компания Reсharge auto, но в этом году, как признался генеральный директор ООО «Лотос-Л» (компания Reсharge auto) Олег Половинихин, она «временно покинула рынок Татарстана».

Сегодня каждый пятый россиянин готов купить электромобиль. Фото: Ринат Назметдинов

«Наш центральный офис находится в Липецке, и там мы продолжаем работать и продавать электромобили с бесплатной доставкой до дома по европейской части России, — объяснил он. — Уход из Казани — временное стратегическое решение, в том числе связанное с оптимизацией затрат. Весь персонал из Казани переведен в Липецк, где повышает свою квалификацию». Половинихин полагает, что в Казани будет открываться много салонов, потому что «это актуально и интересно». «Мы не будем мешать друг другу, рынок огромный, и спрос на автомобили большой», — считает он.

Липецкий Evolute едет в Казань

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшее время в Казани стартуют также и продажи российских электрокаров Evolute.

Напомним, серийное производство Evolute на липецком заводе «Моторинвест» стартовало в конце сентября. Первой моделью на конвейере предприятия стал седан i-Pro. До конца года завод планирует выпустить 2 тысячи электромобилей. В ближайшее время компанию седану составят кроссоверы i-Joy и минивэны i-Van.

«В скором времени мы объявим старт продаж электромобилей Evolute в Казани, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Evolute. — Наш официальный дилер в Казани — «Кан Авто». Скоро электромобили будут доступны для заказа». В «Кан Авто» эту новость «Реальному времени», впрочем, комментировать не стали.

Между тем, «Автостат» и «За рулем», опросив 1,2 тысячу человек, выяснили, что сегодня каждый пятый россиянин готов купить электромобиль. Из тех, кто хочет электрокар, 5,6% — выберут Tesla; 4,2% — рассмотрят другие варианты по параллельному импорту; 3,9% — выберут Evolute; 2,8% — подождут Каму, Москвич и e-Largus; 2,5% — поищут остатки у дилеров Audi, BMW, Jaguar и Porsche; 2,1% — выберут китайских официалов JAC, Skywell.

«В будущем электромобили вообще будут продавать по подписке от производителя»

Ия Гордеева председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Влияние санкций на этот рынок очень серьезное. У нас основную долю продаж новых электромобилей составляли такие бренды, как: Porsche Taycan, Audi E-Tron и Jaguar. Я имею в виду те электрокары, что продавались официально. Сегодня мы можем рассчитывать только на параллельный импорт этих машин и на покупку б/у автомобилей. Если мы сейчас посмотрим на то, что стоит в салонах, то увидим достаточно активный рост электромобилей из Китая. Это и BYD, HONGQI, Skywell и другие бренды, которые привозятся сейчас «физиками». Некоторые компании заявляют, что скоро они будут официально продавать эти машины, то есть иметь официальные документы на дилерство, СТС, но пока, конечно, китайские бренды не имеют всей разрешительной документации для продажи от юрлиц. Что касается Evolute, время покажет, как будет развиваться этот бренд. Специнвестконтракт, который был подписан компанией «Моторинвест» с Минпромторгом РФ, не на один год. Он рассчитан на 10 лет. И этот бренд должен постепенно переходить на российскую компонентную базу. Естественно, что в этом году мы не увидим больших изменений, но в будущем, я надеюсь, этот бренд преобразится и из чистого китайца станет достаточно популярным российским автомобилем. Если говорить о других российских проектах, мы знаем о планах «Москвича» и «Камы», о планах заявляла также «Зетта». И в текущей рыночной ситуации, когда конкуренция спала, я надеюсь, что у российских электромобилей есть больше шансов завоевать рынок. О конкуренции между брендами говорить пока рано. Была даже такая смешная новость, что на рынок России будут поставляться электрокары из Уругвая. Но для того, чтобы определиться, кто силен на этом рынке, люди должны потестить и попробовать, и не просто поездить, а столкнуться с сервисом, поставками запчастей, качеством диагностики, что, собственно говоря, и будет определяющим фактором популярности того или иного бренда.

Ленар Кашапов генеральный директор ООО «Электрифлай» Шуму вокруг электромобилей все больше, поэтому спрос на них сегодня большой. Поток ввоза электромобилей в Россию не уменьшается, несмотря на санкции. Просто они теперь завозятся по другим схемам. Раньше электромобили шли через Беларусь, а сейчас стали завозить через Киргизию, Казахстан, Узбекистан. В основном китайские автомобили. Самый популярный на рынке сегодня — Nissan Leaf. Но, как правило, это праворульные б/у машины, которые за копейки продают в Японии. И эти машины становятся проблемой, потому что их батарейки уже почти мертвые, и их надо как-то утилизировать. Завоз такого автохлама — это, конечно, риск. С появлением большого количества автосалонов покупателям, конечно, станет легче. Есть как минимум три причины, зачем покупать электрокар в салоне. Во-первых, есть куда вернуться с претензией. Во-вторых, это сервисное обслуживание. Никакую Tesla и Nissan Leaf ты сейчас отремонтировать в Казани не можешь. И в-третьих, это возможность купить в кредит. Когда еще были в продаже Porsche и Jaguar, они сразу стали лидерами, несмотря на большой объем серого рынка электрокаров, потому что шли в основном через лизинговые компании. Porche Taycan больше квоты продал в России, хотя машина стоит 14 млн рублей. Кроме того, сейчас у владельцев электрокаров есть проблемы со страхованием, они не могут оформить КАСКО. И электрокары не оборудованы Глонасс. Возможно, появление автосалонов решит и эти проблемы. В будущем электромобили вообще будут продавать по подписке от производителя. Такое планировал сделать казанский Volvo Cars, но санкции повлияли на эти планы. На следующем этапе машины будут общаться сами с производителем через серверы, передавая данные. Станет больше онлайн-продаж. По такой модели сегодня, например, продается Tesla.

Антон Матюнькин эксперт по ремонту гибридов и электромобилей Электромобили, действительно, набирают популярность в Татарстане. Во-первых, влияет мощное сарафанное радио среди владельцев электромобилей. Во-вторых, на спрос повлияли курсы доллара и евро. Цены стали значительно интереснее для покупки электромобилей из-за рубежа, в том числе из Японии и Европы. В-третьих, это эксплуатационные плюсы — не нужно тратиться на смазочные материалы для обычного двигателя. В связи с санкциями масла, расходники и детали очень сильно подорожали, многие оказались в дефиците. А некоторые просто невозможно привезти: перекрыты многие каналы поставок. Поэтому электромобиль на фоне бензинового и дизельного авто начал выглядеть более привлекательно. Все ТО электромобиля сводится к банальной замене жидкости в коробке и фильтра салона. И четвертый плюс — стали появляться сервисы и люди, которые понимают или хотят начать разбираться в этих автомобилях. Сегодня сервисом занимаются фанаты, которым это интересно. Ниша абсолютно свободная. И развитие этого направления вселяет надежду в электромобилистов, что в случае непредвиденной ситуации тебе не скажут: «У тебя электромобиль, мы в нем ничего не понимаем. Мы его не будем принимать на обслуживание и на сервис». Таких ситуаций, к сожалению, очень много. Раньше также пугала инфраструктура, когда покупаешь электромобиль и в любой момент можешь разрядиться. Сейчас по крайней мере в Татарстане вообще нет проблем с инфраструктурой. Она уже даже насыщена, а в некоторых городах, например, в Казани местами даже перенасыщена. Сейчас в Татарстане большинство зарядных станций бесплатные, то есть они пока работают в тестовом режиме. Производители зарядных станций изучают рынок: автомобили приезжают разные, у каждого свои особенности. Все наши производители — E-PROM и NSP — открыты к контакту и приглашают редкие и необычные автомобили, которые не смогли зарядиться, к себе на производство, где они смогут в реальных условиях с разработчиком ПО протестировать автомобиль и внести изменения в программу зарядной станции.



Рустем Галимзянов представитель НКО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт» Сейчас в закупках электромобилей тренд развернулся от Америки и Европы, откуда электрокары завозились через Белоруссию, на Китай через Казахстан. Подстегнуло и усилило этот тренд то, что субсидируемые зарядные станции, которые устанавливают в пилотных российских регионах по программе развития зарядной инфраструктуры, сразу оснащены «китайскими» зарядными портами GB/T. Если раньше люди еще сомневались, везти или не везти китайские машины, потому что они требовали переходников или изменений этих портов на европейские или азиатские в заводских условиях, то сейчас уверенности при принятии решения добавилось. В целом для развития рынка нужно создавать официального дилера. Сейчас почти все электромобили по сути продаются на «сером рынке». И ряд владельцев сетевых зарядных станций заявляли, что они не несут ответственность за зарядку автомобилей, не сертифицированных в России. А по факту сертифицированных машин в России практически нет, не считая премиальных Porsche, Audi и Jaguar. Рынок растет, но он «серый». Так раньше завозили в Россию серые смартфоны. Надо его легализовать. Я сам купил себе Tesla из Америки после аварии. Она попала в ДТП, ее отремонтировали в Минске и продали. Это такой кот в мешке, и как все это может сказаться на безопасности, никто не знает. Что с ней может произойти в момент зарядки на зарядной станции, когда мы подаем большие токи? Риски есть. Я поддерживаю создание производства Evolute в России — это какой-то первый шаг и, на мой взгляд, это очень позитивно. Будут ли его покупать, покажет жизнь. Конечно, за эти деньги на «сером рынке» есть более интересные варианты. Но в том, что Evolute продаются легально, их большой плюс. Скорее всего, найдутся корпоративные клиенты на эти машины, в том числе таксопарки и каршеринги. А физлица, скорее всего, так и продолжат покупать машины обходными путями до тех пор, пока не появится официальный дилер или импортер.





