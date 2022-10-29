Авторы «Большого Зеленодольска» просят 1,4 миллиарда на коммуналку

Зеленодольские власти завершают оформление заявки на получение займа через «Фабрику проектного финансирования»

Многообещающий проект города-спутника Казани «Большой Зеленодольск» наконец может получить целевое федеральное финансирование. До конца года Татарстан намерен подать конкурсную заявку на предоставление инфраструктурного кредита в 1,4 млрд рублей для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил «Реальному времени» мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. До сих пор заявку отодвигали, пропуская вперед проект реконструкции Горьковского шоссе стоимостью свыше 10,4 млрд рублей и проект «Лаишевского узла» на 12,4 млрд рублей.

«Большой Зеленодольск» отправили на «Фабрику проектного финансирования»

Коммунальный коллапс может быть не так страшен, как дорожные пробки в час пик на Горьковском шоссе, но и без самодостаточной инженерной инфраструктуры проект «Большой Зеленодольск» не вырастет вблизи Казани. С задержкой на полтора года власти Зеленодольска завершают подготовку конкурсной заявки на привлечение инфраструктурного кредита для строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Как сообщил «Реальному времени» мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, заявка будет подаваться в госкорпорацию ВЭБ.РФ, а не напрямую в правительственную комиссию по региональному развитию, как прежде.

— Сейчас мы работаем с Фондом моногородов. Готовим заявку, позже узнаем, какой объем финансирования сможем получить от ВЭБ.РФ. Общая стоимость инфраструктуры оценивается примерно в 1,7 млрд рублей, — рассказал нашему изданию Михаил Афанасьев.

Позднее стало известно, что заявка будет подана в объеме 1,4 млрд рублей и в сжатые сроки — до конца этого года. Речь идет о новой программе «Фабрика проектного финансирования» ВЭБ.РФ, которая реализуется для предоставления предприятиям кредитов на строительство электростанций, промышленных объектов и дорожной инфраструктуры. Правительство России выделило на эти цели 120 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Фабрика» позволяет занять до 80% стоимости инфраструктуры для значимых проектов на основании договоров синдицированного кредита с участием коммерческих банков и госкорпорации. Кто добавит остальные 20% — в администрации Зеленодольска не уточнили.

Проект планировки переделывали дважды

Ранее правительство Татарстана утвердило окончательный проект планировки и межевания территории для строительства систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения территории для проекта «Большой Зеленодольск». Это необходимый документ для обоснования инфраструктурного займа.

Фото: tatarstan.ru

Первоначальный проект планировки был согласован еще в марте этого года, но из-за необходимости корректировки его переделывали и повторно утвердили в сентябре. Новое постановление №939 подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Правда, без приложения, где обычно дается конкретное описание коммунальных объектов. Но еще весной руководство Минстроя РТ говорило о потребности в строительстве трех коммунальных сооружений.

Во-первых, это окончание строительства биологических очистных сооружений в поселке Васильево, прокладка сетей водоснабжения от будущего водозабора в Осиново и строительство хозяйственно-бытовой канализации для резидентов промплощадок, которые будут строиться с учетом жилищного строительства и промышленных парков. Кроме того, запланировано строительство новой дороги Ш-1, которая будет соединять большие жилые комплексы вблизи Новой Туры. Она будет проложена от трассы Казань — Йошкар-Ола с путепроводом в районе пересечения с М-7, двухуровневой развязкой, с выходом на микрорайон «Радужный» и дальше к реконструируемой дороге у поселка Осиново, которая ведет к «Салават купере».

Фото: realnoevremya.ru

После Лаишево

Проект «Большой Зеленодольск» предусматривает строительство 5,65 млн кв. м жилья, под него отводится в 9,8 тыс. га. В рамках первого этапа работ до 2025 года запланировано строительство 900 тыс. кв. м жилья для 27,2 тыс. человек. Дома высотой от 5 до 10 этажей построят вблизи поселка Новая Тура и других. Второй этап предусматривает возведение к 2030 году 4,8 млн кв. м жилья для 155,4 тыс. жителей. «Большой Зеленодольск» анонсировали едва ли первым агломерационным проектом, но по факту начинают финансировать позже остальных.

Так, в этом году Татарстан привлек два инфраструктурных займа на 23 млрд рублей для развития Казанской агломерации. Первый — 10,4 млрд рублей для реконструкции Горьковского шоссе. Второй — 12,4 млрд рублей на коммуникации для «Лаишевского узла». Эти кредиты выдаются под 3% годовых, а сроки возврата — от 15 до 25 лет.

О том, что планах республики взять льготные кредиты на развитие Казанской агломерации, стало известно в начале года. На коллегии татарстанского Минстроя глава ведомства Марат Айзатуллин сообщал, что средства поступят из Фонда жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кредиты одобрили в конце прошлого года. Перед властями республики поставили задачу приступить к реализации проектов.



Фото: скриншот Концепции развития территории по проекту «Большой Зеленодольск»

— Здесь планируем использовать потенциал территорий «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». В общей сложности нам это даст перспективу для ввода 10 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. А это более трети от общего объема, запланированного к 2030 году, — отмечал Марат Айзатуллин.

Для развития агломерации требуется решить проблемы со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры. В конце января в Татарстане появился Институт пространственного планирования РТ, который создали по поручению президента республики Рустама Минниханова. Институт возглавил один из разработчиков генплана Казани, московский градостроитель и первый замдиректора Института генплана Москвы Олег Григорьев.



Президент Татарстана не раз заявлял, что между Казанью и близлежащими районами нужно создавать промышленные зоны для обеспечения людей, которые проживают на данной территории, рабочими местами. Рустам Минниханов призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях и напомнил, что жилищное строительство должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры.