«Большой Зеленодольск» наступает на Казань: в Айше начали стройку ЖК на 6,5 тысячи человек

В новом микрорайоне класса «комфорт» не предусмотрено ни школы, ни муниципальных детсадов

Фото: зеленая-долина.рф

Свою долю в рост казанского «Замкадья» вложит Зеленодольский район: в Айше на площади величиной в 16 гектаров началось строительство крупного многоэтажного жилого комплекса на 6,5 тысячи человек. Первый дом на 287 квартир планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2024 года. Между тем проектировщики не предусмотрели здесь ни школы, ни муниципальных детсадов, а без достаточного количества места приложения труда новый ЖК усилит маятниковую миграцию в татарстанскую столицу, предупреждают эксперты. Подробности об очередном микрорайоне Казанской агломерации, который власти расценивают как очередной этап реализации проекта «Большой Зеленодольск», — в материале «Реального времени».

Под Казанью построят еще один «Салават купере»?



В Айше спецзастройщик «Зеленая долина», который входит в зеленодольскую MIR Group, начал работы по возведению двух корпусов первого дома одноименного жилкомлекса. Проект анонсируют как первую за минувшие 30 лет с развала СССР масштабную комплексную застройку в рамках проекта «Большой Зеленодольск», чьим жителям обещают более высокий уровень комфорта, чем в других жилищных мегакомплексах, растущих у границ столицы Татарстана.

Фото: наш.дом.рф

В исполкоме Зеленодольского района подтвердили «Реальному времени», что данный жилкомплекс возводится согласно концепции «Большой Зеленодольск». И уточнили, что в рамках мегапроекта до конца 2025 года планируется ввести 1 млн кв. м жилья, а к концу 2030-го — еще 4,6 млн (для сравнения — ЖК «Салават купере» рассчитан на 1,5 млн кв. м жилья, и экватор уже пройден).

— Это очень крупный амбициозный проект, который будет располагаться вдоль трассы Казань — Зеленодольск, — сообщили в исполкоме района.

Однако амбициозные планы чиновников не всегда нравятся жителям. Проект ЖК «Зеленая долина» при всех своих плюсах также может вызвать вопросы у жителей Айши, поскольку он почти вплотную подберется к индивидуальной жилой застройке. И в Зеленодольском районе может сложиться такая же ситуация, как в Малых Кабанах в Лаишевском. Кроме того, как и в соципотечном городе-спутнике Казани, здесь также намечаются проблемы с социальной инфраструктурой.

Жилье без паркингов и муниципальных детсадов

Согласно проектной декларации, в жилом комплексе к декабрю 2024 года должны быть сданы два корпуса первого дома класса «комфорт» — 7-подъездный 11-этажный на 220 квартир и 3-подъездный 9-этажный на 67 квартир. Корпуса расположены так, что между ними образуется единое закрытое дворовое пространство.

Фото: наш.дом.рф

Общая площадь 11-этажного корпуса — 21,76 тыс. кв. м, 9-этажного — 7,24 тыс. На 14,79 тыс. кв. м жилых помещений дома приходится 6,97 тыс. кв. м нежилых. Дом строится на земельном участке площадью 1,52 га, где предусмотрены плоскостная парковка на 265 машино-мест, назначение которой определено как «гостевая», детская площадка, площадка для сбора ТБО и элементы озеленения. Подземных и встроенных парковок там нет.

Планируемая стоимость строительства дома — 1,4 млрд рублей. Срок сдачи — четвертый квартал 2024 года, а планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства — 30 июня 2025 года.

— Планируется комплекс из 17 многоквартирных домов площадью 135 тысяч квадратных метров — это более 2 тысяч квартир, — сообщил «Реальному времени» руководитель исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев. — Эта стройка создаст комфортную инфраструктуру для проживания порядка 6,5 тысячи человек.

Застройщик обещает жителям нового микрорайона построить также детский сад на 120 мест, школу, спорткомплекс, торговый центр и парковую зону — березовую рощу длиной 2 километра. Глава исполкома уточнил, что единственный запланированный в ЖК детсад будет частным.

На вопрос, что будет с детьми, родители которых, с учетом ипотеки и непростой экономической ситуации, могут не «потянуть» услуги частного садика, а также, в какую школу отправятся дети после детсада, Ильяс Ганиев ответил: «В этом году в Зеленодольске, благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, был построен современный лицей на 1 224 места в микрорайоне Мирный. Рядом запланировано строительство детского сада».

Квартира будет — а работа?



Появление вблизи Зеленодольска крупного ЖК с населением, которое застройщик первоначально оценил в 6,5 тысячи человек, неизбежно должно усилить маятниковую миграцию населения из района в Казань. Уже сейчас ежедневные поездки на работу в столицу для многих жителей Зеленодольска — обыденное дело. А опыт строительства «человейников» на периферии Казани доказательно продемонстрировал невозможность обеспечить их население рабочими местами по месту жительства.

Впрочем, власти Зеленодольского района угрозу маятниковой миграции отметают — они делают ставку на строящийся поблизости от нового ЖК индустриальный парк «Яшел Узен». Однако на вопрос «Реального времени» когда будет сдан индустриальный парк и какие профессии будут в нем востребованы, в исполкоме района ответили обтекаемо:



— Очевидно, чем больше рабочих мест в районе, тем привлекательнее он для населения. К тому же у нас уже есть подобные примеры: активно развиваются промпарки «Зеленодольск», «М-7», «СММЛЦ», появляются новые резиденты. В будущем это не только снизит маятниковую миграцию, но и привлечет кадры из близлежащих городов.

А застройщик ранее сообщал журналистам, что в самом ЖК будет также создано порядка 400 рабочих мест. Правда, без уточнения, каких именно.

Появление вблизи Зеленодольска крупного ЖК неизбежно усилит маятниковую миграцию населения в Казань. Фото: наш.дом.рф

Ранее в MIR Group сообщали, что на территории промпарка «Яшел Узен» будут работать производства пластиковых окон, светодиодных светильников и корпусной мебели, а количество рабочих мест в разное время декларировалось разное — от 400 до 1 000. «Реальное время» направило запрос относительно сроков сдачи промпарка в компанию, по получении ответ будет опубликован.

Дороги обещают расширить

Поскольку необходимость возить детей из нового ЖК в Айше в зеленодольские школы и детсады, а также неизбежность маятниковой миграции той части жителей, которых не устроят местные рабочие места, очевидны, встает вопрос о транспортной доступности.

— Планируется создание круговой развязки у въездной городской стелы, — сообщил «Реальному времени» Ильяс Ганиев. — Сейчас она в стадии проектирования, так же, как и расширение дороги на улице Столичной до четырех полос. Мы понимаем, что это необходимо. Идет также расширение Горьковского шоссе, рассматривается вопрос реконструкции трассы до Айши.

В исполкоме добавили, что в планах руководства района соединить улицу Сайдашева с трассой Казань — Йошкар-Ола и расширить дорогу от Зеленодольска до Сафоново:

— Вопрос выхода на трассу Казань — Йошкар-Ола сейчас рассматривается. Расширение дороги до Сафоново также в приоритете: сейчас дорога очень узкая, в час пик проходимость там низкая.

В исполкоме района отметили: идет расширение Горьковского шоссе, рассматривается вопрос реконструкции трассы до Айши. Фото: kzn.ru

«Нужны школа и минимум два детсада»

— Сейчас Зеленодольск связан с Казанью Горьковским шоссе и железнодорожной веткой, строится и дорога-дублер Горьковского шоссе, выезжать на которую смогут и жители Айши, — напомнил эксперт «Реального времени», завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич. — Понятно, что многие будут оттуда ездить на работу в Казань. Ресурсы для расширения Горьковского шоссе пока есть, так что есть возможность обеспечить им транспортную доступность. А дорогу-дублер, обеспечивающую въезд в Казань в обход «бутылочного горлышка» на Горьковском шоссе — через Аракчино, предположительно могут сдать уже через 3-4 года.

Градостроителя смутило, что в новом ЖК в принципе не планируется строить школу, а детсад будет всего один и лишь на 120 мест.

— Если исходить из населения микрорайона в 6,5 тысячи жителей, то там, согласно нормам, однозначно нужны школа и как минимум два или три детских сада, в зависимости от их вместимости. Тогда проблем с социальной инфраструктурой не будет, — отметил Александр Дембич.

Что же касается разумности строительства вокруг Казани «пояса» из многоэтажных ЖК, которые не обеспечены достаточной инфраструктурой, то, по мнению Александра Дембича, рассуждать о ней вряд ли имеет смысл:



— Этот процесс идет и будет идти, в каждом крупном городе неизбежно появляются такие примыкающие поселки. Причина в том, что, хотя уровень обеспеченности жильем у нас постоянно растет, он далеко не дотягивает до европейских норм. Мы отстаем от них по обеспеченности жильем на 30—40 процентов.