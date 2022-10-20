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«Большой Зеленодольск» наступает на Казань: в Айше начали стройку ЖК на 6,5 тысячи человек

00:00, 20.10.2022 1

В новом микрорайоне класса «комфорт» не предусмотрено ни школы, ни муниципальных детсадов

«Большой Зеленодольск» наступает на Казань: в Айше начали стройку ЖК на 6,5 тысячи человек
Фото: зеленая-долина.рф

Свою долю в рост казанского «Замкадья» вложит Зеленодольский район: в Айше на площади величиной в 16 гектаров началось строительство крупного многоэтажного жилого комплекса на 6,5 тысячи человек. Первый дом на 287 квартир планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2024 года. Между тем проектировщики не предусмотрели здесь ни школы, ни муниципальных детсадов, а без достаточного количества места приложения труда новый ЖК усилит маятниковую миграцию в татарстанскую столицу, предупреждают эксперты. Подробности об очередном микрорайоне Казанской агломерации, который власти расценивают как очередной этап реализации проекта «Большой Зеленодольск», — в материале «Реального времени».

Под Казанью построят еще один «Салават купере»?

В Айше спецзастройщик «Зеленая долина», который входит в зеленодольскую MIR Group, начал работы по возведению двух корпусов первого дома одноименного жилкомлекса. Проект анонсируют как первую за минувшие 30 лет с развала СССР масштабную комплексную застройку в рамках проекта «Большой Зеленодольск», чьим жителям обещают более высокий уровень комфорта, чем в других жилищных мегакомплексах, растущих у границ столицы Татарстана.

Фото: наш.дом.рф

В исполкоме Зеленодольского района подтвердили «Реальному времени», что данный жилкомплекс возводится согласно концепции «Большой Зеленодольск». И уточнили, что в рамках мегапроекта до конца 2025 года планируется ввести 1 млн кв. м жилья, а к концу 2030-го — еще 4,6 млн (для сравнения — ЖК «Салават купере» рассчитан на 1,5 млн кв. м жилья, и экватор уже пройден).

— Это очень крупный амбициозный проект, который будет располагаться вдоль трассы Казань — Зеленодольск, — сообщили в исполкоме района.

Однако амбициозные планы чиновников не всегда нравятся жителям. Проект ЖК «Зеленая долина» при всех своих плюсах также может вызвать вопросы у жителей Айши, поскольку он почти вплотную подберется к индивидуальной жилой застройке. И в Зеленодольском районе может сложиться такая же ситуация, как в Малых Кабанах в Лаишевском. Кроме того, как и в соципотечном городе-спутнике Казани, здесь также намечаются проблемы с социальной инфраструктурой.

Жилье без паркингов и муниципальных детсадов

Согласно проектной декларации, в жилом комплексе к декабрю 2024 года должны быть сданы два корпуса первого дома класса «комфорт» — 7-подъездный 11-этажный на 220 квартир и 3-подъездный 9-этажный на 67 квартир. Корпуса расположены так, что между ними образуется единое закрытое дворовое пространство.

Фото: наш.дом.рф

Общая площадь 11-этажного корпуса — 21,76 тыс. кв. м, 9-этажного — 7,24 тыс. На 14,79 тыс. кв. м жилых помещений дома приходится 6,97 тыс. кв. м нежилых. Дом строится на земельном участке площадью 1,52 га, где предусмотрены плоскостная парковка на 265 машино-мест, назначение которой определено как «гостевая», детская площадка, площадка для сбора ТБО и элементы озеленения. Подземных и встроенных парковок там нет.

Планируемая стоимость строительства дома — 1,4 млрд рублей. Срок сдачи — четвертый квартал 2024 года, а планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства — 30 июня 2025 года.

— Планируется комплекс из 17 многоквартирных домов площадью 135 тысяч квадратных метров — это более 2 тысяч квартир, — сообщил «Реальному времени» руководитель исполкома Зеленодольского района Ильяс Ганиев. — Эта стройка создаст комфортную инфраструктуру для проживания порядка 6,5 тысячи человек.

Застройщик обещает жителям нового микрорайона построить также детский сад на 120 мест, школу, спорткомплекс, торговый центр и парковую зону — березовую рощу длиной 2 километра. Глава исполкома уточнил, что единственный запланированный в ЖК детсад будет частным.

На вопрос, что будет с детьми, родители которых, с учетом ипотеки и непростой экономической ситуации, могут не «потянуть» услуги частного садика, а также, в какую школу отправятся дети после детсада, Ильяс Ганиев ответил: «В этом году в Зеленодольске, благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, был построен современный лицей на 1 224 места в микрорайоне Мирный. Рядом запланировано строительство детского сада».

Квартира будет — а работа?

Появление вблизи Зеленодольска крупного ЖК с населением, которое застройщик первоначально оценил в 6,5 тысячи человек, неизбежно должно усилить маятниковую миграцию населения из района в Казань. Уже сейчас ежедневные поездки на работу в столицу для многих жителей Зеленодольска — обыденное дело. А опыт строительства «человейников» на периферии Казани доказательно продемонстрировал невозможность обеспечить их население рабочими местами по месту жительства.

Впрочем, власти Зеленодольского района угрозу маятниковой миграции отметают — они делают ставку на строящийся поблизости от нового ЖК индустриальный парк «Яшел Узен». Однако на вопрос «Реального времени» когда будет сдан индустриальный парк и какие профессии будут в нем востребованы, в исполкоме района ответили обтекаемо:

— Очевидно, чем больше рабочих мест в районе, тем привлекательнее он для населения. К тому же у нас уже есть подобные примеры: активно развиваются промпарки «Зеленодольск», «М-7», «СММЛЦ», появляются новые резиденты. В будущем это не только снизит маятниковую миграцию, но и привлечет кадры из близлежащих городов.

А застройщик ранее сообщал журналистам, что в самом ЖК будет также создано порядка 400 рабочих мест. Правда, без уточнения, каких именно.

Появление вблизи Зеленодольска крупного ЖК неизбежно усилит маятниковую миграцию населения в Казань. Фото: наш.дом.рф

Ранее в MIR Group сообщали, что на территории промпарка «Яшел Узен» будут работать производства пластиковых окон, светодиодных светильников и корпусной мебели, а количество рабочих мест в разное время декларировалось разное — от 400 до 1 000. «Реальное время» направило запрос относительно сроков сдачи промпарка в компанию, по получении ответ будет опубликован.

Дороги обещают расширить

Поскольку необходимость возить детей из нового ЖК в Айше в зеленодольские школы и детсады, а также неизбежность маятниковой миграции той части жителей, которых не устроят местные рабочие места, очевидны, встает вопрос о транспортной доступности.

— Планируется создание круговой развязки у въездной городской стелы, — сообщил «Реальному времени» Ильяс Ганиев. — Сейчас она в стадии проектирования, так же, как и расширение дороги на улице Столичной до четырех полос. Мы понимаем, что это необходимо. Идет также расширение Горьковского шоссе, рассматривается вопрос реконструкции трассы до Айши.

В исполкоме добавили, что в планах руководства района соединить улицу Сайдашева с трассой Казань — Йошкар-Ола и расширить дорогу от Зеленодольска до Сафоново:

— Вопрос выхода на трассу Казань — Йошкар-Ола сейчас рассматривается. Расширение дороги до Сафоново также в приоритете: сейчас дорога очень узкая, в час пик проходимость там низкая.

В исполкоме района отметили: идет расширение Горьковского шоссе, рассматривается вопрос реконструкции трассы до Айши. Фото: kzn.ru

«Нужны школа и минимум два детсада»

— Сейчас Зеленодольск связан с Казанью Горьковским шоссе и железнодорожной веткой, строится и дорога-дублер Горьковского шоссе, выезжать на которую смогут и жители Айши, — напомнил эксперт «Реального времени», завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич. — Понятно, что многие будут оттуда ездить на работу в Казань. Ресурсы для расширения Горьковского шоссе пока есть, так что есть возможность обеспечить им транспортную доступность. А дорогу-дублер, обеспечивающую въезд в Казань в обход «бутылочного горлышка» на Горьковском шоссе — через Аракчино, предположительно могут сдать уже через 3-4 года.

Градостроителя смутило, что в новом ЖК в принципе не планируется строить школу, а детсад будет всего один и лишь на 120 мест.

— Если исходить из населения микрорайона в 6,5 тысячи жителей, то там, согласно нормам, однозначно нужны школа и как минимум два или три детских сада, в зависимости от их вместимости. Тогда проблем с социальной инфраструктурой не будет, — отметил Александр Дембич.

Что же касается разумности строительства вокруг Казани «пояса» из многоэтажных ЖК, которые не обеспечены достаточной инфраструктурой, то, по мнению Александра Дембича, рассуждать о ней вряд ли имеет смысл:

— Этот процесс идет и будет идти, в каждом крупном городе неизбежно появляются такие примыкающие поселки. Причина в том, что, хотя уровень обеспеченности жильем у нас постоянно растет, он далеко не дотягивает до европейских норм. Мы отстаем от них по обеспеченности жильем на 30—40 процентов.

Инна Серова
НедвижимостьОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Город КазаньЗеленодольский муниципальный район РТДембич Александр АлексеевичКазанский государственный архитектурно-строительный университет

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:25
    В какой реальности живут застройщики? Продаж нет, все равно вытаскивают новые объекты на продажу
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