Татарстан возьмет заем на 15,5 млрд рублей на развитие Казанской агломерации

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получит льготный кредит на 15,5 млрд рублей на развитие Казанской агломерации. Об этом на коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ рассказал глава ведомства Марат Айзатуллин.



Средства поступят из Фонда жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кредиты одобрили в конце прошлого года. Сейчас перед властями республики стоит задача максимально быстро начать реализацию проектов.



— Здесь планируем использовать потенциал территорий «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска». В общей сложности нам это даст перспективу для ввода 10 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. А это более трети от общего объема, запланированного к 2030 году, — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для развития агломерации нужно решить проблемы со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры.



В конце января в Татарстане появился институт пространственного планирования РТ. Его создали по поручению президента республики Рустама Минниханова.



В июле прошлого года Минниханов, выступая на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», заявил, что между Казанью и близлежащими районами нужно создавать промышленные зоны для обеспечения людей, которые проживают на данной территории, рабочими местами. Глава республики призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях и напомнил, что жилищное строительство должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры.

Татьяна Леухина