Минниханов призвал создавать промышленные зоны между Казанью и близлежащими районами

Между Казанью и близлежащими районами нужно создавать промышленные зоны для обеспечения людей, которые проживают на данной территории, рабочими местами. Такое мнение выразил президент РТ Рустам Минниханов на научно-проектном семинаре «Развитие агломераций и транспортной инфраструктуры РТ», который прошел сегодня в КГАСУ.

— Строить только жилье, не создавая какие-то промышленные зоны, — неправильно. Вот эти вопросы надо рассмотреть. Например, между Казанью и Зеленодольском нужно создавать мощные промышленные зоны, — сказал он, добавив, что сейчас власти пожинают плоды ранних недочетов. Жители районов перемещаются в город, потому что в пригороде не хватает рабочих мест, образуются пробки, растет недовольство людей.

Фото: tatarstan.ru

Глава республики призвал создавать комфортную для жизни и работы инфраструктуру в агломерациях и напомнил, что жилищное строительство должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня «Реальное время» рассказывало о ситуации в микрорайоне «Солнечный город», где застройщик планируют построить еще три дома и торгово-офисный центр. При этом в районе ощущается нехватка объектов социальной инфраструктуры. Подробности — в материале интернет-газеты.

