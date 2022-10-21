Предприятие года-2021 в сфере безопасности — ЧОП «Кеннард»

ЧОП «Кеннард» стал первым в рейтинге охранных предприятий ПФО и Татарстана. В общенациональном рейтинге казанская компания заняла 21-е место среди более чем 26 тысяч частных охранных предприятий РФ

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

«Кеннард», частное охранное предприятие с 25-летней историей, получил награду «Предприятие года 2021», а его генеральный директор Ринат Нигматуллин признан руководителем года. Такие результаты ЧОП «Кеннард» показал по результатам национального межотраслевого рейтинга, который рассчитывает Лига лучших предприятий России. Во всероссийском рейтинге у него 21-е место, а по ПФО и Татарстану он безусловный лидер.

Первый в Поволжье и Татарстане

Еще совсем недавно ЧОП «Кеннард» торжественно праздновал свое 25-летие. Его поздравляли клиенты и партнеры, в его адрес звучали теплые слова и пожелания новых достижений.

И вот теперь крупнейший ЧОП республики снова подтверждает высокий класс — за безупречную деловую репутацию и за весомый вклад в развитие экономики России он признан «Предприятием года-2021». В национальном рейтинге «Лига лучших предприятий России» «Кеннард» занял 21-е место среди более чем 26 тысяч российских частных охранных предприятий, номинированных на конкурс. А в ПФО и Татарстане — безоговорочно возглавил список предприятий, которые работают в сфере частной охранной деятельности.

Генеральный директор ЧОП «Кеннард» Ринат Нигматуллин по итогам рейтинга получил звание «Руководитель года» — за многолетний плодотворный труд и эффективное управление предприятием-лидером. Эксперты считают, что преимущество «Кеннарда» перед сотнями конкурентов в немалой степени обеспечивается личностью его руководителя и эффективностью управления.

Ринат Нигматуллин. Фото: Роман Хасаев

Ринат Нигматуллин, генеральный директор ООО ЧОП «Кеннард»:

— Эта награда для нас важна и почетна. Скажу без ложной скромности: мы горды находиться на передовых позициях национального рейтинга. Наши клиенты получили новое подтверждение тому, что ЧОП «Кеннард» — лидер, которому они могут доверить самое ценное, самое дорогое: свою жизнь и безопасность. А для нас этот рейтинг — еще и повод взглянуть на себя со стороны, и стимул к дальнейшему развитию. «Кеннард» работает вот уже четверть века, стремясь стать все лучше, все надежнее, все безопаснее. Мы не намереваемся почивать на лаврах — в наших планах постоянный рост и развитие!

Как составляется рейтинг «Лиги лучших предприятий России»?

Сообщество «Лига лучших предприятий России» («Лига лучших») — российский бренд, который существует и развивается с 2012 года. С 2014 года Лига входит в международную рейтинговую ассоциацию International Rating Association (Гонконг), является партнером Standard Chartered Rating GmbH (Германия).

Чтобы составить национальный рейтинг, эксперты сравнивают между собой годовые показатели предприятий. Для этого они используют статистические и налоговые данные, которые каждый год публикуются в открытом доступе:

валовая прибыль;

оборотные средства;

стоимость активов;

прибыль предприятия

и другие экономические показатели.

Открытость информации — залог прозрачности и объективности рейтинга. А значит, ни у кого нет повода усомниться в авторитете победителей.

Сертификат победителя рейтинга

ЧОП «Кеннард»: уникальные компетенции для сложных объектов

История ЧОП «Кеннард» начинается в 1997 году. Сегодня, спустя четверть века, это крупнейшее охранное предприятие Татарстана по количеству сотрудников.

Авторитет «Кеннарда» в республике обеспечивается не только тем, что здесь работают больше 2 тысяч сотрудников. Дело еще и в том, насколько сложную нишу он для себя избрал. ЧОП «Кеннард» охраняет самые сложные предприятия высокой степени опасности. Это и нефтехимические гиганты («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК»), и предприятия энергетики (ТГК-16), и многие другие непростые объекты. Справиться с такой задачей — большой труд и огромная ответственность. Чтобы этого добиться, сотрудники «Кеннарда» постоянно повышают свой уровень подготовки и профессионализм.

Впрочем, и частный дом, и небольшой офис, и магазин, и школа — ЧОП «Кеннард» достойно справится с охраной на любом объекте. Ему под силу весь спектр охранной работы.

Фото: Роман Хасаев

Факты и цифры

В ЧОП «Кеннард» и на его дочерних предприятиях в Казани и Нижнекамске работают 2,2 тысячи человек.

Только за 2021 год сотрудники ЧОП «Кеннард» обнаружили 1 667 нарушений режима.

В 2021 году охранники предотвратили 165 хищений с крупнейших предприятий Татарстана.

157 объектов в республике находятся под физической охраной ЧОП «Кеннард», 306 — под пультовой.

15 групп быстрого реагирования каждый день хранят покой клиентов.

Технические специалисты «Кеннарда» помогут установить систему видеонаблюдения, организуют контроль доступа на территорию, которую нужно охранять. В их власти — системы безопасности любой сложности и любого формата, от пожарной сигнализации до «умного дома».

«Обеспечение безопасности — наше общее дело!»

Реклама. ООО ЧОП «Кеннард». Токен: Pb3XmBtzszD13bgvg8526GV2j4sixFEEs4gyNVU

Наиль Акчурин, первый заместитель генерального директора ЧОП «Кеннард»:

— Наше предприятие в очередной раз подтвердило свой престиж и конкурентоспособность на рынке охранных услуг Татарстана. В Казани работают более 300 частных охранных предприятий. Так что мы работаем на очень плотном, высококонкурентном рынке, где параллельно с нами существуют множество сильных, достойных компаний. Лидируя среди них в национальном рейтинге, мы в очередной раз можем подтвердить нашим клиентам: они в надежных руках, их безопасность обеспечивает охранное предприятие номер один не только в республике, но и во всем Поволжье. Этими наградами отмечены мы все, ведь обеспечение безопасности — наше общее дело!