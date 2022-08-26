ЧОП «Кеннард»: четверть века в безопасности

Одному из крупнейших охранных предприятий Татарстана исполнилось 25 лет

Фото: Ринат Назметдинов

ЧОП «Кеннард» празднует свой юбилей. Вот уже 25 лет оно обеспечивает безопасность на крупнейших нефтехимических производствах и других важных инфраструктурных объектах в Татарстане. За эти годы ЧОП «Кеннард» вошел в топ лучших охранных предприятий России и стал лидером в своей отрасли в ПФО и в Республике Татарстан. В «Реальном времени» — яркие случаи из жизни предприятия и комментарии его клиентов, краткая ретроспектива его работы и рассказ об уверенных устремлениях в день завтрашний.

Первое место среди ЧОП Поволжья



В 1997 году в Татарстане по инициативе руководства ГК «ТАИФ» было основано частное охранное предприятие «Кеннард». Сегодня это одно из самых крупных и надежных охранных предприятий в Татарстане. Головное предприятие ООО ЧОП «Кеннард» находится в Казани, есть филиал в Нижнекамске, имеется собственный учебный центр «Кеннард».

Председатель совета директоров ООО «ЧОП «Кеннард» — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономической безопасности, охране и режиму Ринат Галимбеков отмечает масштабность работы и специфику предприятия:

— Частная охранная организация «Кеннард» охраняет одни из самых сложных с технической точки зрения объектов — предприятия нефтехимического комплекса республики («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК») и ряд других промышленных производств (например, ТГК-16). Подобные сложные объекты требуют особой подготовки и усиленных мер безопасности. Все эти 25 лет ЧОП «Кеннард» обеспечивает максимальную безопасность на вверенных ему участках работы.

За 25 лет на рынке охранной деятельности предприятию удалось многого добиться и расширить спектр услуг. Качество работы ЧОП «Кеннард» признано на всероссийском уровне. Так, в 2021 году оно вошло в топ лучших охранных предприятий России и было номинировано на звание «Лидер отрасли». Во всероссийском рейтинге «Кеннард» занял по итогам года 21-е место, а среди предприятий Приволжского федерального округа и Татарстана — первое.

Ринат Нигматуллин

Ринат Нигматуллин, генеральный директор ЧОП «Кеннард», комментирует успехи компании:

— В первую очередь, мы гарантируем качество предоставляемых охранных услуг, которые мы предоставляем заказчикам на протяжении 25 лет. Ответственный подход, высокие стандарты качества охраны, инновации, стратегическая ориентированность на каждого клиента с первых дней стали нашими основными принципами. Мы берем на себя качественное обеспечение безопасности объекта! Вне зависимости от того, что находится под защитой — частный дом, офис небольшой компании или крупное нефтехимическое предприятие федерального масштаба.

25 лет на ниве безопасности

ЧОП «Кеннард» было создано 28 августа 1997 года. Предприятия нефтегазового комплекса — объекты высокого класса опасности и должны быть надежно защищены от каких-либо преступных посягательств. Масштабные и сложные задачи, соответствие повышенным требованиям — с самого начала предприятие взяло именно такую планку. И не снижает ее вот уже четверть века!

Предприятия нефтегазового комплекса — объекты высокого класса опасности и должны быть надежно защищены от преступных посягательств

Сергей Малов, начальник управления по экономической безопасности, охране и режиму ТАИФ-НК, рассказывает о работе с предприятием:

— Частная охранная организация «Кеннард» с самого начала своей работы зарекомендовала себя надежным поставщиком охранных услуг и успешно справляется со всеми видами договорных обязательств по охране объектов АО «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Мы эксплуатируем объекты топливно-энергетического комплекса, которые относятся к средней категории опасности, в соответствии с действующим законодательством. Специалисты ЧОП «Кеннард» оказывают нам два основных вида услуг: это физическая охрана и обслуживание инженерно-технических средств охраны (видеонаблюдение, система сигнализации, СКУД и другие).



За долгие годы нашего сотрудничества предприятие показало высокую эффективность. Правильно организована работа, поставлен четкий контроль деятельности со стороны руководства исполнителей на местах. Это обеспечивает качественную и надежную охрану объектов в любое время суток и в любых погодных условиях. Работа у охранников сложная — они должны выполнять свои функции и в дождь, и в мороз, и в жару. В течение рабочего дня происходит ротация — человек охраняет периметр, после этого идет работать в помещение. Это позволяет сотрудникам охраны быть всегда начеку, в хорошей физической форме, благодаря этому эффективно обеспечивать безопасность самых уязвимых и потенциально опасных участков.



Еще один немаловажный фактор, который хотелось бы отметить — оперативность работы групп быстрого реагирования. Группы быстрого реагирования помогают усилить тот или иной пост, когда возникает необходимость помочь охранникам. Все посты снабжены кнопкой тревожного сообщения, и по вызову прибывает группа быстрого реагирования.



Отмечу еще одно важное преимущество — ЧОП «Кеннард» очень быстро устраняет неполадки инженерно-технических средств охраны. Технические средства охраны могут выйти из строя и если такое происходит, технический персонал «Кеннарда» незамедлительно в любое время суток прибывает на место и оперативно исправляет ситуацию. Работая с ЧОП «Кеннард», мы уверены в безопасности на наших объектах.



Поздравляем наших партнеров с юбилеем и желаем им плодотворной работы и дальнейшего активного развития!

Сергей Малов: «Работая с ЧОП «Кеннард», мы уверены в безопасности на наших объектах»

Все аспекты безопасности: от тонкой психологии до высоких технологий

Телекомпания «Татарстан — Новый Век» работает с ЧОП «Кеннард» вот уже больше пятнадцати лет. Ринат Хабибуллин, заместитель генерального директора ТНВ по безопасности, отзывается о партнерах так:

— У нас с ЧОП «Кеннард» в Казани заключены договоры на охрану объектов ТНВ. Сотрудники предприятия — энергичные, профессиональные и добросовестные, с большим чувством ответственности. Кроме того, у нас заключены договоры на техническое обслуживание всех инженерно-технических средств, обеспечивающих безопасность. Благодаря их профессионализму и огромному опыту, у нас всегда исправно работают видеонаблюдение, пожарная сигнализация и система контроля управления доступом (СКУД).



Особенно хочу отметить начальника охраны Булата Курмаева — он в ЧОП «Кеннард» отвечает за наши объекты. Булат Сулейманович всегда на связи, в любое время суток, оперативно решает все вопросы и очень помогает в нашей работе. Мы благодарны ему за то, что он отлично понимает специфику работы телерадиокомпании: все-таки мы объект специфический, и сотрудники службы охраны постоянно работают во взаимодействии с людьми. К нашим посетителям порой нужен особый подход: охранник должен уметь правильно общаться со звездным певцом, с известным ведущим, с первыми лицами республики.



Мы поздравляем ЧОП «Кеннард» и всех его сотрудников с 25-летним юбилеем и благодарны за долгое и плодотворное сотрудничество!

Игорь Коробочкин: « Наши объекты специфичны: заправочные станции находятся в отдаленных местах, поэтому нужна полная уверенность в том, что на АЗС безопасно»

С момента основания компании «ТАИФ-НК АЗС» в 2017 году охрану важнейших ее объектов обеспечивают специалисты ЧОП «Кеннард». Игорь Коробочкин, заместитель генерального директора «ТАИФ-НК АЗС» по безопасности и режиму, рассказывает:

— ЧОП « Кеннард» осуществляет физическую охрану на тех объектах, где она необходима, согласно нашим регламентам. У нас сейчас 22 поста физической охраны: 20 на АЗС и 2 — в наших офисных зданиях. Наши объекты специфичны: заправочные станции находятся в отдаленных местах, поэтому нужна полная уверенность в том, что на АЗС безопасно. Профессиональные и добросовестные сотрудники ЧОП «Кеннард» эту уверенность дают: за годы работы с ними у нас ни разу не возникло нареканий или вопросов к ним.



Кроме того, мы с этим предприятием работаем еще и в области обслуживания и модернизации технических средств для систем безопасности. Это камеры видеонаблюдения, СКУД, пожарная сигнализация. Наличие работоспособной системы видеонаблюдения особенно важно на объектах, удаленных от населенных пунктов — гарантия безопасности и для сотрудников, и для посетителей наших АЗС. Специалисты ЧОП «Кеннард» обеспечивают обслуживание и своевременное обновление этих систем — вместе с ними мы идем в ногу со временем и располагаем самыми современными техническими системами безопасности. Словом, о работе с ЧОП «Кеннард» мы можем отозваться только положительно.



Поздравляем компанию с 25-летием и надеемся, что впереди у нас еще много лет успешного сотрудничества!

Немного статистики

Только за 2021 год сотрудники подразделений охраны ЧОП «Кеннард» обнаружили 1 667 нарушений внутриобъектового и пропускного режимов. Охранники предотвратили 165 хищений с крупнейших объектов промышленности республики. Случаи были зафиксированы самые разнообразные, но особенно активно злоумышленники пытаются вывезти с предприятий и с прилегающей территории металлические конструкции.

Под физической охраной ЧОП «Кеннард» находятся 157 объектов в республике

Наиль Акчурин, первый заместитель генерального директора ЧОП «Кеннард», приводит примеры подобных случаев:

— 9 июля 2021 года группа быстрого реагирования сообщила в дежурную часть ЧОП «Кеннард» на ПАО «Казаньоргсинтез» о том, что в лесопосадке к северу от территории предприятия они задержали троих злоумышленников. К тому моменту те уже успели с помощью колесного трактора и ковша срезать с магистрального трубопровода семь фрагментов труб почти метрового диаметра длиной по 5 метров каждая. 15 мая 2022 года сотрудник охраны ЧОП «Кеннард» задержал автомобиль, под обшивкой кузова которого пытались вывезти почти 400 кг обрезков металлической арматуры со строительной площадки «Этилен-600» ПАО «Нижнекамскнефтехима». 18 мая группа граждан принялась разбирать железнодорожные пути напротив проходной цеха очистных сооружений ПАО «Казаньоргсинтез». Сотрудники охраны оперативно заметили происходящее, нажали кнопку тревожной сигнализации, и группа быстрого реагирования задержала злоумышленников.

Наиль Акчурин, первый заместитель генерального директора ЧОП «Кеннард»

Уверенный взгляд в завтрашний день

Сегодня в ЧОП «Кеннард» и на его дочерних предприятиях в Казани и Нижнекамске работают 2 200 квалифицированных специалистов. Деятельность предприятия разделяется на три ветви: пультовая охрана, физическая охрана и работа с техническими средствами обеспечения безопасности (поставка, монтаж, регулярное техническое обслуживание, модернизация).

Отдельное направление в обеспечении безопасности объектов — пультовая охрана

Под физической охраной ЧОП «Кеннард» находятся 157 объектов, под пультовой — 306. Ежедневно на маршрут патрулирования для охраны объектов заступают 15 групп быстрого реагирования. Организация работает на территории всей республики, но большей частью ее деятельностью охвачены Казань и близлежащие районы (Лаишевский, Зеленодольский, Высокогорский), города Татарстана, в которых сосредоточено промышленное производство (Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск).

Максим Кондратов, технический директор компании, рассказывает об особенностях своей работы:

— Отдельное направление в обеспечении безопасности объектов — пультовая охрана. Это один из самых эффективных способов обеспечения безопасности объектов от проникновения, нападения, пожара и технических аварий с применением современных систем сигнализации и выездом вооруженных групп быстрого реагирования при поступлении сигнала тревоги на пульт централизованной охраны.



Помимо обеспечения безопасности и охраны объекта, современные системы позволяют использовать оборудование пультовой охраны, в том числе и для автоматизации и контроля систем жизнеобеспечения (газ, вода, освещение). В итоге пультовая охрана может быть расширена до так называемой системы «умного дома», теперь можно интегрировать датчики и настроить систему слежения за тем, в порядке ли газовый котел, какая температура поддерживается в доме, вплоть до того, выключены ли электроприборы.



Кроме того, технические специалисты ООО «ЧОП «Кеннард» имеют большой опыт по внедрению систем видеонаблюдения, систем контроля и управлением доступа. При создании систем безопасности наши специалисты проводят первоначальное обследование объекта и готовят технико-коммерческое предложение с учетом его особенностей. Оборудование систем безопасности, которое предлагается нашим клиентам, соответствует требованиям времени, оно современное и качественное.

Максим Кондратов: «Оборудование систем безопасности, которое предлагается нашим клиентам, соответствует требованиям времени, оно современное и качественное»

Все 25 лет работы ЧОП «Кеннард» пользуется всемерной поддержкой руководства группы компаний АО «ТАИФ», которое обеспечивает все необходимое для быстрого и эффективного развития.

Ринат Нигматуллин подытоживает:

— Мы выражаем огромную благодарность и признательность руководству группы компании АО «ТАИФ» в лице генерального директора Альберта Кашафовича Шигабутдинова за всестороннюю поддержку в развитии частного охранного предприятия! Сегодня наше предприятие с уверенностью смотрит в будущее. Востребованность качественной охраны постоянно растет, а значит, у «Кеннарда» всегда будет кого охранять. И теперь можем с уверенностью сказать: ваша безопасность — это наша работа!



Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева. Фото: Ринат Назметдинов, Максим Платонов