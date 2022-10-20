«Казанцы отличаются оседлой жизнью, хлебопашеством, ремеслами и торговлей»

Крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский — о казанских татарах

Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани работает над изданием Полного собрания сочинений Исмаила Гаспринского (1851—1914) и предлагает ознакомиться с некоторыми отрывками из этого труда. Известного просветителя и издателя волновали проблемы мусульман в Российской империи, он был председателем 1-го мусульманского съезда, встречался с татарским ученым-богословом Шигабутдином Марджани. Гаспринский посвятил казанским татарам несколько публикаций.



Казанцы

(Зарисовка И. Гаспринского, опубликованная в газете «Переводчик-Терджиман» за 1884 г., 1 нояб. — №38.)

Как мусульмане города Казани, так и вообще мусульманское население Поволжья зовется «казанскими татарами», в отличие от родственных им башкирцев и киргиз, от коих они отличаются большим развитием и прочной оседлостью, тогда как киргизы и отчасти башкиры ведут полудикую, кочевую жизнь, казанцы отличаются оседлой жизнью и занятиями хлебопашеством, ремеслами и торговлей.

Магазин купца 1-й гильдии Исхака Габдулвалиева, г. Верный (совр. Алматы). Архитектор Поль Гурдэ, 1896. Фото: ic.pics.livejournal.com

Любовь и способность к торговле

Проживая вдоль границ России и Азии, казанцы служили видными посредниками в азиатской торговле и успели усвоить большой навык и развить в себе любовь и способность к торговле.

Мы думаем, что не одно из тюркских племен не обладает торговыми способностями в степени, равной казанцам…

Сколотив тридцать—сорок руб[лей], казанец смело начинает торг; он скупает, например, в одной деревне яйца, кур и прочее, чтобы обменять их в другом месте на что-то иное. Дойдя или доехав до города, он приобретает мелочи вроде ниток, иголок, пуговиц, платков и прочее, и идет в деревню, чтобы совершить таким образом десятки оборотов своего маленького капитала. Вместе с тем казанец отличается бережливостью и воздержанностью. Он любит торговлю как рыба воду. От Москвы до Кашкара и внутреннего Китая, от Сибири до южных границ Туркестана, в Константинополе и Египте вы встретите казанских торговцев. В Средней Азии нет города, где бы не было их. Зная местные наречия и русский язык, они составляют непременное условие азиатской торговли. По сведениям, собранным нами, в числе казанцев-негоциантцев насчитывается тридцать миллионеров, [а] купцов со стотысячным капиталом весьма значительное число.

Один знакомый нам коммерсант-мусульманин откровенно сообщил нам, что тридцать лет назад он начал торговать, имея всего пять рублей! Это один из видных миллионеров, ворочающий громадные дела; другой ведет комиссионные дела со Средней Азией, Москвой и Германией на несколько миллионов... и эти почтенные торговцы совсем безграмотны; татарское письмо столь же им незнакомо, как и русское! Действия сотен людей, счет десятков и сотен тысяч рублей укладываются в бойких головах! Будь эти люди сведущи и развиты — они могли бы поспорить с английскими коммерсантами.

Тимербулат Акчурин — симбирский фабрикант, поставщик тканей, владелец Торгово-промышленного товарищества Т. Акчурина. Портрет (с фотографии). Худ. В. Углач. Фото: vk.com/openbusiness73

Развитие грамотности

Однако грамотность между казанцами значительно развита — до 60 процентов. Во всяком случае, они более грамотны, чем крымцы и кавказцы. Жаль одно, что хотя имеется довольно мектебов и медресе для духовного обучения, но нет ни ремесленных, ни иных учебных учреждений, где они могли бы получать элементарные знания по прикладным наукам. При несколько большем развитии казанцы могли бы образовать большие торговые дела на товарищеских началах, учреждать компании и прочее. Отметим с удовольствием, что между ними ныне есть уже настолько понимающие купцы и муллы, что обсуждается необходимость и польза светских и прикладных знаний, осознается, что религия нисколько не пострадает, если человек будет знать науки и искусства.