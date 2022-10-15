«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 24-я: «Наташина мечта»

Экранизация популярной пьесы Ярославы Пулинович

Фото: Кадр из фильма

Одна из самых популярных пьес на русском языке XXI века получила 2 года назад экранную версию, превратившись из моноспектакля в отрывок из сериала для канала «Россия 1».

От Омска до Бекмамбетова



Ярослава Пулинович из Омска, училась у Николая Коляды в Екатеринбургском государственном театральном институте. Для Камаловского театра она делала инсценировку «Меня зовут Красный» Орхана Памука, а в Альметьевском идет «Земля Эльзы».

«Наташина мечта» — ее пятая пьеса, впервые показанная в Саратовском ТЮЗе. «Наташину мечту» ставили в театре «Практика», Центре драматургии и режиссуры, в Краснодарском драмтеатре, в казанском «Углу» и еще в сотне театров — в России, Англии, Польше, Украине, Эстонии. За нее она получила премию «Дебют» в 2008 году. Также Пулинович сценарист фильма «Я не вернусь» Ильмара Раага, который впервые показали в рамках фестиваля Tribeca Film Festival в США, он получил несколько призов — нидерландского фестиваля Film by the Sea, президента Белоруссии «За гуманизм и духовность в кино» на XXI Минском международном кинофестивале «Лістапад» и на Международном кинофестивале фильмов о правах человека «Сталкер». Также она участвовала в создании картины «Елки 5» Бекмамбетова.

У продюсера, режиссера и сценариста Рифата Миндубаева это второй фильм после документального Tatar in 21. После «Наташиной мечты» он снял веб-сериал «Али» и две короткометражки — «Кастет, деньги, корвалол» и «Галиябану» (в его версии влюбленная пара остается в живых). Миндубаев закончил в 2017-м университет культуры и искусств как режиссер драматического театра. В ДК железнодорожников прописана его студия сценического искусства ARTist Family. Егор Кашинский с ним давно сотрудничает, а среди его недавних работ — «Святитель» Алексея Барыкина.

Из моно — в стерео, квадро и далее



«Наташина мечта» очень простая по структуре пьеса — это два монолога двух Наташ, одной из детдома, а второй — из обеспеченной семьи. Обычно играет все это одна актриса. У Миндубаева Наташа одна — Банина. Из первого монолога. Отец умер, мать в тюрьме, она живет в детском доме. В сценарии прыжок из окна на спор — событие, которое меняет ее жизнь, представлено иначе. Наташа прыгает за браслетом подруги со второго этажа, причем подруга пытается ее еще и отговорить. У героини есть мама — это актриса Тинчуринского Гульназ Науметова. А журналиста Валеру, в которого Наташа влюбляется, играет актер Камаловского Эльвир Салимов. И вот он приходит и спрашивает: «Какая у него мечта?».

Главное отличие, конечно, спектакля от фильма в том, что героиня здесь со зрителем не наедине. Вокруг множество живых (порой плакатных, но вполне осязаемых) героев: директриса, подруга Светка, следователь и так далее. И отчим-насильник, которого в пьесе не было. А еще целая толпа массовки. То есть это уже не субъективный монолог преступницы, а объективная кинореальность со множеством героев, правда, лишенных мотивов, из-за чего зачастую фильм проваливается в пучину школьных сериалов, особенно в сценах абсолютно ненатуральной драки. Согласитесь, получился бы интересный фильм, если бы в нем всю историю рассказывали прочие герои.



А когда Наташа начинает говорить — то мы видим заинтересованного, но в целом достаточно равнодушного следователя, который в конце концов взрывается обвинениями.

Так что предварительного сговора не было. Получилось то, что получилось.