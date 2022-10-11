Казанские автоцентры продают под продуктовые магазины и офисы

Эксперты: шансы удержаться на авторынке только у крупных игроков и у тех, кто поставил на подержанные машины

В Казани распродают автосалоны: на фоне падения продаж автомобилей собственники зданий активно избавляются от неактуальной недвижимости или перепрофилируют ее. «Известны случаи повторного применения зданий автосалонов под офис, выставочный центр и даже хостел», — отметила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect Red Елена Стрюкова. Кроме того, рынок укрупняется — мелкие автодилеры покидают его. Подробности того, где и какие автоцентры поменяли и меняют хозяев, что происходит с ценами на эти помещения и кто понесет наименьший ущерб, — в материале «Реального времени».

Дорогой лот никому не нужен, кроме кредитора

Здание автосалона «Луидор» на Сибирском тракте, 59, в Казани выставили на продажу за долги собственника — обанкротившегося в 2015 году казанского ООО «Автомобильная фирма «Автомир». Начальная цена объекта — 349,8 млн рублей. В двухэтажном помещении работает официальный сервисный центр Ford.

«Луидор» — крупный автомобильный холдинг из Нижнего Новгорода, который вышел на рынок республики в 2016 году. В салоне на Сибирском тракте у дилера трудится 115 человек. Выставленное на продажу здание площадью свыше 4 тысяч кв. м, находится на участке свыше 8 тысяч кв. м. Правда, экспонировалось недолго — за три дня до окончания торгов его сняли с продажи.

Фото: 2gis.ru

Фото: скриншот с сайта torgi-ru.ru

— Залоговый кредитор выразил согласие об оставлении предмета залога за собой, — сообщили «Реальному времени» в Аукционном доме «Торги-Ру».

По мнению гендиректора «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, цена объекта на сегодня является сильно завышенной, несмотря на то, что у него выгодное месторасположение (что подтверждает и падение цены в ходе приема заявок). По его словам, еще 3 года назад, когда дела в автобизнесе шли куда более успешно, стоимость квадратного метра при продаже зданий автосалонов колебалась в районе 50—60 тыс. рублей, а в данном случае цена предложения составила почти 84,9 тыс. руб. за «квадрат». Покупатели, у которых есть деньги, сейчас ждут дисконта как минимум в 30%. А сделки возможны, если выйти на уровень в 50 тыс. рублей за квадратный метр.

«Реальное время» обратилось к собственнику бизнеса, в ООО «Луидор-Казань», за комментарием. Мы попросили уточнить, останется ли автосалон на прежнем месте в случае продажи здания. По получении ответ будет опубликован.

Вместо автомобилей — ретейл и МФЦ

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», 2021 год ООО «Луидор-Казань», позиционирующее себя на официальном сайте как официальный дилер Горьковского автомобильного завода и сервисный центр Ford, завершило с прибылью: выручка от продажи составила почти 2,74 млрд рублей, а чистая прибыль — 8,8 млн, хотя проявилась незначительная тенденция к падению денежного потока.

Бывший автосалон «Акос». Фото: mfc16.tatarstan.ru

А вот бизнес обанкротившейся фирмы-собственницы здания рухнул давно, причем личное банкротство постигло и ее первого директора и владельца, в прошлом — руководителя и владельца группы дилерских компаний «Алтын» Лирона Латыпова. И сейчас, вслед за компанией «Алтын-Авто», которая в 2012 году открыла в Казани самый большой автоцентр Suzuki, потянутся «на выход» многие мелкие автодилеры, считает эксперт «Реального времени» Мурат Ахмеров.



— Еще года четыре назад были проданы два автосалона на улице Чуйкова, — говорит Мурат Ахмеров. — Их место заняли ретейлеры, торговые сети — «Находка», «Планета одежды и обуви». Были распроданы автосалоны обанкротившегося «Акоса» — в них также расположились торговые объекты, в одном — МФЦ. И эта тенденция, полагаю, будет сохраняться: на авторынке в ближайшее время останутся только крупные игроки вроде «ТрансТехСервиса» и «КАН Авто».

Продажи автомобилей в связи с санкциями и общей экономической ситуацией сильно упали, поэтому многие здания автосалонов будут перепрофилированы, например, под ретейл, верхние их этажи могут использоваться под офисы. Из автомобильной «тематики» в них могут сохраниться разве что автомойки и автосервисы. Ну и, возможно, часть автосалонов, как это произошло со зданием на Горьковском шоссе, может продолжить работу, переключившись на китайские автомобили.



Кроме того, часть автосалонов, заметил эксперт, могут быть перепрофилированы под продажу автомобильной «вторички», но опять же, подчеркнул он, эту нишу, займут в первую очередь крупные игроки.

Перепрофилировать можно даже в хостел, но при условии пешей доступности

— Мне известны случаи повторного применения зданий автосалонов под офис, выставочный центр и даже хостел, — говорит полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане, управляющий партнер Perfect Red Елена Стрюкова. — По сути, технические характеристики здания, построенного для размещения автосалона, близки к характеристикам торгового центра: большие витрины, усиленные полы, рассчитанные на большую нагрузку, техническая зона для заезда автомобилей на сервис сравнима с разгрузочной зоной. Что касается востребованности данных объектов и ставки аренды, то, как и с любой недвижимостью, все сильно будет зависеть от месторасположения. Из моих наблюдений, срок экспозиции помещений из-под автосалонов достаточно высокий, во-первых, из-за их расположения и, во-вторых, из-за специфической конфигурации помещений.

Как правило, заметила она, автосалоны рассчитаны на автомобильный трафик и не всегда удобно расположены с точки зрения пешей доступности, а объекты такого рода, располагавшиеся в центре города, давно успешно перепрофилированы.



Фото: realnoevremya.ru

Покупай — не хочу



Еще одна тенденция проявилась совсем недавно. На улице Васильченко, в казанской промзоне, на продажу выставили арендный бизнес с арендатором — автосалоном. Согласно объявлению, за 80 млн рублей можно купить здание, в котором размещается автосалон «RT-motors».

Фото: скриншот сайта avito.ru

Правда, Мурат Ахмеров сомневается в том, что это предложение достаточно заманчиво. По его мнению, арендный бизнес в промышленной зоне — дело весьма специфическое, подобрать арендаторов, которых устраивает такая локация, непросто, а ведь придется еще и строить отношения с уже имеющимся арендатором.

Фото: скриншот с сайта avito.ru

Также непростая задача стоит перед продавцом 1/10 доли в здании на Аграрной, где «базируются» аукционер б/у автомобилей CarPrice, страховой центр и сервисный центр. Долю продает банк «ФК Открытие» — возможно, это имущество должника.

По мнению Мурата Ахмерова, купить долю в здании могут владельцы остальных 9/10 здания, ведь им вряд ли понравится приход постороннего совладельца.

