УДО для звезды футбола: как экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов искупал вину трудом

Верховный суд Татарстана решит, выпускать ли досрочно медийного фигуранта КПК «Рост»

Шанс выйти на волю раньше срока получил осужденный казанский бизнесмен с большим футбольным прошлым. По данным «Реального времени», в нижнекамской колонии экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов переквалифицировался в подсобные рабочие, а еще подключился к организации спортивных мероприятий для осужденных. После чего администрация колонии поддержала его ходатайство об УДО, и горсуд постановил — освободить ВИП-заключенного. Но вмешалась прокуратура.

За решеткой написал автобиографию



Из назначенных судом 11 лет сидеть Сергею Харламову осталось всего девять месяцев. Срок его наказания за мошенничество по делу КПК «Рост» истекает в июне 2023-го. Большую его часть бывший капитан футбольного клуба «Рубин», экс-директор Казанской академии футбола и бизнесмен провел фактически в тюремных условиях.

После задержания в марте 2015-го Харламова отпустили под залог в 1 млн рублей. Правда, через несколько месяцев водворили под домашний арест, ну а в феврале 2016-го именитого спортсмена за нарушение этой меры пресечения отправили в СИЗО.

До вступления приговора в силу Харламов провел в камерах двух казанских изоляторов больше 6 лет. Что тянет на 9 лет колонии общего режима с учетом нормы о зачете сроков.

Еще в ходе предварительного следствия он успел написать и выпустить ограниченным тиражом автобиографическую книгу «Снизу — вверх!» В ней описал негламурную историю своей семьи — чтобы прожить, приходилось держать в доме кур и гнать самогон. С юмором вспомнил, как в период падения строя футболисты были вынуждены подрабатывать в челночном бизнесе. Упомянул первое знакомство с «объятиями доблестной советской милиции» на сборах в Сочи. И признался, что для мальчишки стакан сметаны и котлета по-киевски были вескими аргументами в пользу футбольной карьеры.

Обстоятельства своего ареста и уголовного дела «Роста» в этой книге Харламов не затрагивал. Но в ходе судебного процесса презентовал басню со своей трактовкой событий уголовного дела.

В ходе судебного процесса Харламов презентовал басню со своей трактовкой событий уголовного дела. Фото: Ирина Плотникова

Причастность к вменяемым хищениям на 1,5 млрд рублей (суд сократил ущерб до 1 млрд) категорически отрицал. Однако в ноябре 2020 года получил по приговору Вахитовского райсуда Казани 12 лет колонии общего режима. Большее наказание суд назначил лишь ранее судимому создателю пирамиды КПК «Рост» Андрею Макарову и его сестре.

В марте 2022 года Верховный суд Татарстана внес в приговор существенные правки: признал, что организованного преступного сообщества не было, сократил на 1—1,5 года сроки всем осужденным по этому делу. В результате трое фигурантов были освобождены в связи с полным отбытием наказания. Харламова среди них не было. Поэтому уже в апреле его этапировали из казанского СИЗО в нижнекамскую колонию №4, профильную для «первоходов» в Татарстане.

Кем теперь работает Харламов

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Харламова было подано через несколько месяцев после его прибытия в Нижнекамск. Адвокат осужденного Владимир Гусев просил Нижнекамский горсуд учесть положительные характеристики, отсутствие нарушений режима в колонии, а еще — занятие общественно-полезным трудом за решеткой и двух несовершеннолетних детей на воле. Всего их у Харламова — четверо. «Двое старших за семь лет ареста из категории «дети» перешли в категорию «молодой человек» и «замужняя женщина», — пояснял сам осужденный в ходе апелляции в Верховном суде РТ.

А вот в заседании горсуда по вопросу УДО он участия не принимал. Ходатайство своего адвоката поддержал заочно. «Он сделал для себя должные выводы, встал на путь исправления», — отмечал Владимир Гусев.

«Он сделал для себя должные выводы, встал на путь исправления», — отмечал Владимир Гусев. Фото: Ирина Плотникова

В поддержку вольной для Харламова представитель администрации ИК-4 уточнял: именитый казанец трудится подсобным рабочим в производственной зоне учреждения, но также участвует в работах по ремонту и благоустройству жилой зоны. На общественных началах занялся организацией спортивных мероприятий для зэков. Заслужил одно поощрение. Положительно характеризуется, а потому — «в полном отбытии срока не нуждается».

Против освобождения выступил прокурор и сослался на те взыскания, что осужденный получал еще до вступления приговора в силу — в СИЗО Казани.

Нижнекамский горсуд признал осужденного достойным УДО 25 августа — ровно за 10 месяцев до окончания его срока. Но на свободу Сергей Харламов не вышел — прокуратура оспорила решение горсуда. Материалы дела уже поступили в Верховный суд Татарстана. Решение по ним может вынесено в ближайшие две недели.

Дело КПК «Рост» еще не закончено

Казанский кредитно-потребительский кооператив «Рост» имел 40 офисов в 23 регионах страны. 11 марта 2015 года в ходе спецоперации МВД все они были закрыты. Уголовные дела возбуждались в разных регионах. Из них к делу ГСУ МВД Татарстана присоединили материалы только из Барнаула и Миасса, всего семерке фигурантов предъявили обман 3,5 тысячи потерпевших силами организованного преступного сообщества. Отдельным эпизодом вменили обман 158 покупателей векселей ООО «ИФК «Земля». Общий ущерб оценивался в 1,5 млрд рублей.

В ходе рассмотрения дела в судах организатор «Роста» Андрей Макаров утверждал — именно вмешательство силовиков сделало пайщиков КПК обманутыми. Фемида с этим доводом не согласилась. Согласно приговору, людям обещали, что их деньги будут вложены в высокодоходные инвестиционные проекты: от страхования и строительства коттеджей под Казанью до добычи и поставки в Китай марганцевой руды. По мнению Фемиды, слова о бурной предпринимательской деятельности оставались словами, а полученные от пайщиков средства уходили на развитие КПК с арендой новых офисов, выплату сотрудникам зарплат в конвертах и процентов по вкладам других пайщиков.

Организатор «Роста» Андрей Макаров утверждал — именно вмешательство силовиков сделало пайщиков КПК обманутыми. Фото: Ирина Плотникова

В частности, сотрудники альметьевского филиала КПК свидетельствовали: в феврале 2015-го денег на проценты в кассе не было, поэтому деньги для расчета с пайщиками нефтяной столицы республики присылали из Нижнекамска, Саранска, Пензы и Нижневартовска.

Харламов на процессе называл себя заложником публичности и горе-мошенником:

«На момент ареста у меня не было никаких денег на счетах, никаких активов. А на данный момент службой судебных приставов на меня наложено взыскание по делам на сумму порядка 40 миллионов рублей. Получается, что я горе-мошенник, просидевший в тюрьме 6 лет за свои же деньги, еще должен 40 млн банку и частным лицам».

Бывший капитан «Рубина» также отмечал — ни в КПК «Рост», ни в ИФК «Земля» никаких должностей не занимал. Сам вкладывал свое — приобрел векселя ИФК на 47 млн рублей. «Если бы я не был знаком с хозяином компании Макаровым Андреем Анатольевичем, то мог бы оказаться в зале, в окружении таких же, как и я, потерпевших. Но [потерпевших] не от деятельности компании, а от дела «Роста» ГСУ, прекратившего деятельность компании силовым методом», — излагал свою позицию Харламов.

Свое участие в массовом мероприятии «Роста» объяснял так: это был семинар в ТРК «Корстон», на котором он и гражданин США Вадим Еникеев от лица компании IPO Consulting рассказывали о проекте Rost inc. Идея заключалась в выходе на международный рынок.

В прениях гособвинитель запрашивал для семерки фигурантов 116 лет колонии (в том числе для Харламова — 16,5). Строже всех Вахитовский райсуд наказал главного из «ростовщиков» — Макарова, ранее судимого за мошенничество: 13,5 года колонии особого режима — это почти тюремные условия, строже только в колониях для пожизненно осужденных. Верховный суд РТ снизил этот срок на год после того, как счел недоказанным существование ОПС.

Кроме того, еще в первой инстанции ущерб по делу сократился почти в полтора раза — до 1 млрд 17 млн рублей, за счет исключения процентов по вкладам, заявленных в гражданских исках, и за счет исключения двойного взыскания. Полностью избежать такого «задвоения» не удалось. В итоге апелляционная инстанция была вынуждена исключить из приговора пункт о взыскании ущерба потерпевшим и направить их иски на рассмотрение в гражданском порядке.