Верховный суд РТ о деле КПК «Рост»: преступного сообщества не было

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ скорректировал приговор по делу КПК «Рост» с ущербом в 1 млрд рублей. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб на наказание для осужденных их признали невиновными в создании и участии в преступном сообществе, сократили сроки всем и четверых постановили освободить. К огорчению потерпевших, решение по взысканию потерь по гражданским искам пайщиков аннулировали, передает с заседания журналист «Реального времени».



Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысячи пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля». Общий ущерб по делу суд сократил с 1,5 до 1 млрд рублей. Правда, стоимость арестованного по делу имущества, как сообщалось ранее, составляет меньше трети от нужной для погашения суммы.

Апелляционная инстанция посчитала возможным сократить сроки посадки:

основателю КПК «Рост» Андрею Макарову с 13,5 года колонии особого режима до 12,5 года колонии особого режима;

его сестре, учредителю, гендиректору и главбуху КПК Наталье Макаровой с 12,5 года колонии общего режима до 11,5 года колонии и отсрочить исполнение наказания до достижения сыном 14 лет, из-под стражи освободить;

консультанту КПК и экс-капитану футбольного «Рубина» Сергею Харламову с 12 лет колонии общего до 11 лет колонии общего режима;

экс-директору ИФК «Земля» Александру Бурнаеву с 12 лет колонии общего до 11 лет колонии общего режима;

главному юристу КПК Роберту Гарипову с 10 лет колонии общего до 8,5 года колонии общего режима и освободить в связи с полным отбытием срока;

консультанту с гражданством США и РФ Вадиму Еникееву с 9,5 года до 8,5 года колонии общего режима и освободить;

сотруднику первого КПК «Рост» Алексею Гречко с 9,5 года до 8,5 года колонии общего режима и освободить.

К рассмотрению апелляционных жалоб и представления на приговор Верховный суд РТ приступил еще в ноябре 2021-го. К сегодняшнему дню большая часть из осужденных с учетом ареста в марте 2015-го провели под стражей более семи лет. Это своего рода антирекорд предварительного и судебного следствия в Татарстане.

Еще на старте рассмотрения трое из них — Еникеев, Гарипов и Гречко — ходатайствовали об освобождении из СИЗО ввиду фактического отбытия наказания — с учетом нормы о зачете дня ареста за полтора в колонии общего режима этими осужденными отбыто свыше 10 лет. Меньше всех на сегодня отсидела Макарова — до приговора она находилась под домашним арестом, каждый день которого суд зачел ей за день колонии общего режима.

«Мы не стяжатели!»: как потерпевшие пожалели жену ВИП-«ростовщика»

Также апелляционная инстанция посчитала нужным отменить приговор в части удовлетворения гражданских исков потерпевших, сохранив за ними право на взыскание. Это означает, что весь вал исков придется рассматривать с нуля в гражданском порядке, и быстрой эта процедура не будет. Напомним, потерпевшие ждут назад свои вложения уже семь лет, за которые часть арестованного по делу имущества, к примеру авто, обесценилась.

Отмену решения по искам предлагали и осужденные, и сторона обвинения. «В судах двух инстанций установлено, что часть [удовлетворенных приговором] исков ранее направлялись и удовлетворялись в арбитражном суде», — объясняла в прениях Верховного суда прокурор Гулина Галимова. Большинство присутствующих в зале потерпевших на тот момент даже не поняли, чем это чревато.

Прокурор Гулина Галимова. Фото: Ирина Плотникова

От пенсионерки Нины Захаровой прозвучал вопрос в адрес суда: «В каком порядке будет идти выдача и скажется ли как-то на очереди то, что кто-то не смог пойти на суд?» Председательствующий судья апелляционной тройки Александр Огонев заметил — за рамками процесса суд разъяснений не дает. Между тем подход Захаровой в зале разделяли многие, что объясняет первоначальный аншлаг потерпевших по этому делу в Верховном суде РТ — их пришло столько, что в подключенном к изоляторам по видеосвязи зале не хватило места.

Сегодня на финал собрались около 30 потерпевших из 3,5 тысячи пострадавших пайщиков. В прениях Верховного суда из них выступили всего пять человек. Еще нескольких представляли нанятые юристы.

— Мы не лохи, что вкладывались туда. Просто очень маленькие проценты банка, и людям хотелось немножко улучшить положение — не на «Мерседес» накопить, а на лекарства, на операцию, кому-то нужна была прибавка к пенсии. А получается, что мы ничего не имеем, — выступила в интересах группы пайщиков потерпевшая Татьяна Февралева. — И если слушать подсудимых, получается, что они как будто не виноваты. А где же тогда наши деньги?

Активистка Инна Дьякова ходила на каждое заседание апелляционной инстанции и в прениях выступила очень эмоционально: «Где были чиновники, когда мы вступали в КПК и это не считалось «пирамидой»?! Они должны были проверить устав, деятельность и сделать выводы. Мы верили государству, что раз все официально, то все по закону...»

Пенсионерка напомнила суду о поданном группой потерпевших ходатайстве — по исключению «самых богатых» из списков на взыскание ущерба. С ее слов, требования основной массы должников — 3 250 человек — составляют почти полмиллиарда, и такую же сумму надеются взыскать остальные 440 потерпевших. Где, как ни в суде, поднимать вопрос о справедливом возмещении! Но понятие о справедливости у каждого свое. «Указанное ходатайство считаю необоснованным, это нарушает мои права. Да, мои вложения превысили 500 тысяч, но я такая же потерпевшая!» — возмутилась «исключенная» другими погорельцами Татьяна Майорова.

Дальше выяснилось, на потерпевших произвела впечатление речь жены осужденного Андрея Макарова. Она просила снять арест с квартиры, где живет вместе с дочкой и племянником, поскольку это имущество получено за полтора года до установленных судом преступлений.

— Это единственное жилье наше с дочерью. Там еще проживает сын [осужденной] Макаровой Наталии — в детдом его не отдала, забрала себе, — объясняла Алина Макарова.

Юристы от потерпевших просили — арест не снимать, утверждая, что квартира приобретена «задолго до брака» Макаровых. На что сам основатель «Роста» сообщал: «Мы живем вместе с 2001 года, у нас дочери 20 лет». В итоге потерпевшая Дьякова пожалела семью осужденного:

— Квартира куплена до «Роста», заработана честным путем, людям негде жить. Мы не кровожадные, не стяжатели! Просьба оставить квартиру Макаровой.

Юрист Михаил Зуев озвучил суду мнение своего потерпевшего клиента-пенсионера Сафина — наказание осужденным нужно ужесточить, а гражданские иски взыскать в размере, ранее установленном арбитражным судом — то есть с учетом процентов, пени, штрафов и неустойки. Напомним, Вахитовский суд исключил из исков проценты, полагая, что эти невыполненные гражданские обязательства в уголовном деле о хищении роли не играют.

ВИП-«ростовщик» Макаров: «Какое из нас преступное сообщество?»

Изложение позиции главного фигуранта дела с учетом прений, реплик и последнего слова заняло в Верховном суде Татарстана более трех часов. Если вкратце, то себя и остальных осужденных Андрей Макаров считает такими же потерпевшими... от действий силовиков, требует оправдания и указывает на несостоятельность доказательств. Предлагаем тезисы его выступлений и жалоб со значительными сокращениями:

— Все уголовное дело сшито с огромным количеством нарушений, домыслов, фальсификаций, незаконных документов, неверных расчетов, противозаконных процессуальных действий и большого количеством бездействий. Предварительное следствие [в других регионах РФ] не закончено, дела не соединены.

Андрей Макаров. Фото: Ирина Плотникова

По статьям 159 и 210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества) отсутствует и событие преступления, и доказательства. Нет даже ссылки на дату создания преступного сообщества. Цели не определены. Нет данных о связях с другими преступными группами для координации деятельности, либо о коррумпированных связях с органами власти. О какой [присущей преступному сообществу] конспирации речь, если я сидел четыре года в одном и том же кабинете, пользовался одним телефоном, зарегистрированным на меня, а компанию оформил не на подставное лицо, а на родную сестру? Это ли не показатель отсутствия умысла!

Вы посмотрите на нас — какое из нас преступное сообщество? Период преступления вменен с 1 декабря 2013-го года. Однако ООО «КПК «Рост» было зарегистрировано 25 декабря 2013-го, начало деятельность после 10 января 2014-го, а первый договор, по которому частично не выполнены обязательства, появился в апреле 2014-го. И что мы могли похищать 16 марта 2015-го (дата окончания преступления, по приговору), если 11 марта были задержаны, а вся деятельность компании была парализована



Между тем на март 2015-го основные фонды КПК оценивались в 110 млн рублей. За время работы мы заплатили 10 млн рублей налогов. Официально трудоустроенные 50 человек ежемесячно получали зарплату.

Некорректно посчитан ущерб, незаконно вменены иски — суд вышел за рамки предъявленного обвинения и желания прокурора. Не установлен объем похищенного и объем добровольного погашения задолженности. Изъятые в филиалах — в Ростове, Санкт-Петербурге, Симферополе денежные средства не соединены в татарстанском уголовном деле.

Следствием и судом не установлено количество договоров, по которым не исполнены обязательства».

«Если бы не действия 11 марта — все были бы с деньгами»

— Я не верю, что так в одночасье 11 марта 2015-го поменялось ваше мнение о нас, — обратился Макаров из камеры казанского СИЗО-1 к потерпевшим в зале. — Если бы вы относились к нам плохо, вы бы деньги и не доверяли. Я думаю, сотрудники ГСУ (Главное следственное управление МВД по РТ), воспользовавшись украденной у нас базой С1 заставили вас написать заявления угрозами и шантажом — пишите или денег не получите.

Я утверждаю — если бы не действия 11 марта — все были бы сейчас с деньгами и счастливы. А теперь нашей вины в том, что вы потеряли свои деньги, нет. КПК честно выполняло свои обязательства перед заимодавцами. Не закрылось, не убежало. Сотрудники МВД создали такую ситуацию невозможности исполнения нами обязательств.

Уважаемые судьи, мало того, что в уголовном деле нарушен весь Уголовно-процессуальный Кодекс РФ почти в полном объеме, но при этом следствием и судом не сделано ничего, чтобы создать какую-либо доказательную базу. Как утверждается в приговоре — в других городах были всего лишь дополнительные офисы КПК, и это не требует отдельной квалификации. Но почему суд проигнорировал и не дал оценку нашим ходатайствам о соединении этих дел?!

Андрей Макаров. Фото: Ирина Плотникова

Все материалы дела кричат — оно не может существовать без потерпевших из других городов! При этом противореча сами себе и логике, следователи присоединили к татарстанскому делу потерпевших из Миасса и Барнаула. А теперь у нас впереди еще 35 городов — это год-полтора на каждый город. Так что мне еще 35 лет сидеть?! Это же нарушение всех прав.

Важно отметить по гражданским искам — в приговоре все суммы на 1 миллиард взыскиваются с семи фигурантов в солидарном порядке в равных долях. Получается, каждый из нас должен выплатить потерпевшим по 140 млн рублей. Но мой срок 13,5 года, а его (указывает на соседа по «клетке» Вадима Еникеева) — 9,5 года. То есть он по приговору как минимум на 30% меньше виновен, а суммы выплат одинаковые... Это как-то неправильно, несправедливо, незаконно.

Более того, никто не удосужился разделить иски по КПК «Рост» и ИФК «Земля», а они выставлены к оплате. Но, простите, почему Макарова, Гарипов, Еникеев и Гречко должны платить по обязательствам ИФК «Земля», если им даже обвинение по этой компании не предъявлено?

Более того, в списке истцов есть как минимум 62 потерпевших, которые не являются кредиторами ООО «КПК «Рост» и ИФК «Земля». Они являются потенциальными акционерами Rost ink, новой компании — по которой нам официально от МВД обвинение не предъявлено.

Прошу все исковые требования оставить без удовлетворения для последующего рассмотрения их в гражданском порядке».

Главного «ростовщика» в апелляции защищали двое адвокатов. Они полностью поддержали позицию своего клиента, а еще назвали незаконным решение об отправке Макарова в колонию особого режима ввиду особо опасного рецидива, поскольку в мотивировочной части приговора данный рецидив никак не объясняется.

Ирина Плотникова