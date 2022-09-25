Татарстанская амазонка и чеченские бойцы: как проходил «Кубок Казанского Кремля»
Вечер профессионального бокса «Кубок Казанского Кремля» собрал сегодня любителей этого вида спорта в «Баскет-холле». В программе турнира — бои с участием опытных боксеров из России и зарубежных стран. На нем дебютировали девять татарстанских спортсменов, среди которых Гелюса Галеева. Главным боем вечера обещает стать поединок между россиянином Умаром Саламовым и намибийцем Викапитой Мероро.
Видео: Камиль Исмаилов
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