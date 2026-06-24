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Лавров заявил об отказе России от временных решений по Украине

13:03, 24.06.2026

По словам главы МИД РФ, для России этот вопрос носит принципиальный характер

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена соглашаться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщают РИА «Новости».

Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул, что для России этот вопрос носит принципиальный характер. По его словам, страна не будет принимать промежуточные варианты урегулирования и тем более соглашаться на ультиматумы, продиктованные извне.

Ранее Лавров заявил, что Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. 17 июня один из БПЛА ВСУ в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шесть человек получили ранения, в том числе четыре ребенка. В СК РФ заявили о причастности украинских военных к атаке на автобус с белорусскими детьми.

Наталья Жирнова

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