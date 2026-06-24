Лавров заявил об отказе России от временных решений по Украине

По словам главы МИД РФ, для России этот вопрос носит принципиальный характер

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена соглашаться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщают РИА «Новости».

Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул, что для России этот вопрос носит принципиальный характер. По его словам, страна не будет принимать промежуточные варианты урегулирования и тем более соглашаться на ультиматумы, продиктованные извне.

Ранее Лавров заявил, что Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. 17 июня один из БПЛА ВСУ в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шесть человек получили ранения, в том числе четыре ребенка. В СК РФ заявили о причастности украинских военных к атаке на автобус с белорусскими детьми.

Наталья Жирнова