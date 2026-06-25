Триумф педиатров и вращающийся барабан: как прошло вручение премии «Ак чәчәкләр — 2026»

Врачом года в Татарстане стала глава детской реанимационной службы республики Анна Тимофеева, другие главные награды тоже забрали педиатры

Фото: Динар Фатыхов

Церемония вручения медицинской премии «Ак чәчәкләр» в 2026 году прошла не совсем традиционно. Лауреатов в трех главных номинациях — «Уникальный случай», «Верность профессии» и «Врач года» — выбирал случай: конверты с именами победителей вытягивал наугад мальчик, спасенный командой докторов ДРКБ. Фортуна в этом году благоволила педиатрам: все три главные номинации достались детским врачам. Подробности о том, как прошла церемония, — в репортаже «Реального времени».

«За тот вклад, который вы вносите в сохранение жизни человека»

В Казани в 18-й раз прошла церемония вручения республиканской премии «Ак чәчәкләр — 2026», приуроченная ко Дню медика, который прошел в минувшее воскресенье. Медики со всей республики собрались в КРК «Пирамида», чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. Коллег приветствовал министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

— Программа конкурса будет необычной, впрочем, как и всегда. Будут новые номинации — вы увидите наших «молодогвардейцев». Их работа строится на том базисе, который был заложен нашими ветеранами. Спасибо тем заслуженным работникам здравоохранения, которые присутствуют в зале сегодня. Хотел бы поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, за тот вклад, который вы вносите в сохранение жизни человека, — говорил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вручение наград в конкурсных номинациях перемежалось яркими концертными номерами, как и каждый год. По традиции во многих из них участвовали представители медицинского сообщества — целый певческий коллектив горбольницы №5 Набережных Челнов, главврач РКИБ Айдар Багаутдинов, начмед РКБ Руслан Зефиров, глава профсоюзной организации РКБ Ксения Кондратьева. Выступили и жены, и матери, и сестры татарстанских медиков, которые работают сейчас в зоне СВО. Среди приглашенных звезд, участвовавших в праздничном концерте, — легенда татарской эстрады Салават Фатхетдинов и «татарская Лара Фабиан» Алина Шарипжанова.

По сравнению с несколькими прошлыми годами награждение было организовано более компактно: к примеру, обошлись без «выставки достижений медицинского хозяйства», да и вмещает концертный зал «Пирамиды» существенно меньше людей, чем концертный зал им. Ильгама Шакирова в «Казань Экспо». Впрочем, церемония, как всегда, прошла нарядно и с должным пафосом (в хорошем смысле этого слова).

Большинство наград в номинациях вручали врачи, которые сами в разные годы становились обладателями главной медицинской премии республики. Так, медицинских сестер чествовали начмед ДРКБ Лилия Басанова (2025 год), молодых врачей — главный внештатный терапевт республики Диана Абдулганиева (2021 год), лучшее врачебное объединение — главный внештатный ангионевролог республики Дина Хасанова (2012 год).

В номинации «Милосердие и забота» награждалась лучшая медицинская сестра. В этом году победителя номинации определяли по итогам конкурса профессионального мастерства — это был своеобразный финал отбора, в который прошли 13 специалистов. Награду получила Марина Кузнецова, фельдшер отделения неотложной помощи городской поликлиники №6 Набережных Челнов.

Новая для конкурса номинация — «Молодая гвардия». В ней награждали молодых врачей, профессиональный путь которых еще не превысил 10 лет. Среди них — специалисты разных медицинских областей из городов и райцентров Татарстана. 16 врачей-«молодогвардейцев» вышли на сцену, где им сообщили: они все — победители.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Синергия: сила команды в действии»

В этой номинации, по-своему уникальной, состязаются не просто коллективы, а целые медицинские объединения. Их оценивает рабочая группа Минздрава РТ на основании глубокого анализа показателей работы за минувший год.

Премия уехала в Набережные Челны: лучшим медицинским объединением республики стала БСМП им. Р.С. Акчурина. На сегодняшний день это самая крупная медицинская агломерация в Татарстане, ведь она объединяет 16 больниц и поликлиник, обслуживающих 800 тысяч человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дина Хасанова, вручавшая медикам награду, говорила:

— В наше время только при системной работе, только при командной работе, когда коллектив существует как единый, сплоченный организм, можно обеспечить максимально эффективное оказание помощи. Особенно, когда счет идет на минуты. С огромным удовольствием поздравляю с победой в этой номинации коллектив БСМП Набережных Челнов, которое по праву носит имя Рената Акчурина. Это действительно коллектив высоких профессионалов. Коллектив абсолютно смелых новаторов. Буквально на днях они стали лауреатами в номинации «Уникальный случай» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Врач года. Призвание».

Ведущие церемонии добавили, что кроме статуэтки, победителям номинации полагается еще и специальный приз от группы компаний ТАИФ и благотворительного фонда «Сокровенное» — не только давнего партнера этого конкурса, но и активного участника программ поддержки системы здравоохранения Республики Татарстан в целом.

— Медицинское учреждение-победитель получит от благотворительного фонда «Сокровенное» и Группы ТАИФ две суперсовременные роботизированные клининговые системы. Техника, способная автономно перемещаться по этажам и обеспечивать качественную сложную уборку, существенно облегчит труд медперсонала, избавит от рутины и высвободит время на решение действительно важных задач, — сообщил «Реальному времени» директор благотворительного фонда Александр Тарасов. — С Министерством здравоохранения республики Группу ТАИФ, а с 2024 года — и фонд «Сокровенное» связывает тесное сотрудничество. Одно из важнейших социальных направлений — помощь в профилактике заболеваний, сохранении и поддержании здоровья людей. Это не только адресная помощь в получении необходимого лечения, но и решение вопросов укрепления материально-технической базы медучреждений Минздрава Татарстана. И конечно же, поддержка таких важных и значимых событий, как республиканская профессиональная премия «Врач года — Ак чәчәкләр».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За самой церемонией Александр Тарасов наблюдал из зала в компании профессионалов в области медицины.

Алла Хамидуллина — врач-терапевт, кардиолог с 20-летним стажем. Доктор уверена:

— Такие конкурсы очень важны. Но… Куда важнее, когда, выздоровев, человек просто приезжает, чтобы сказать: «Спасибо, доктор». И это главная награда для врача.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласны с коллегой и врачи-мужчины: заместитель главврача 12-й городской клинической больницы Казани, врач корпоративного здравпункта АО «ТАИФ», продолжатель династии хирургов Ильдар Шигабутдинов, а также специалист в крайне редком направлении медицины, сомнологии (таких на всю республику всего полтора десятка), Равиль Фаздалов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Организм очень сложен и не терпит к себе небрежного отношения. Главное, что я хочу пожелать каждому, — больше внимания уделять профилактике и предупреждению заболеваний, — подчеркивает Ильдар Шигабутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нужно внимательно прислушиваться к собственному организму и не откладывать посещение врача «на потом». Профилактика — главное для каждого из нас. А для врача основная задача, помимо непосредственно здоровья пациентов, — постоянное профессиональное совершенствование. Каждая крупица знаний — это рост эффективности лечения, — дополняет его Равиль Фаздалов.

Разделенная донорская печень, спасенная детская жизнь и редчайший диагноз

Премия «Ак чәчәкләр» — событие, в принципе, трогательное и торжественное. Но одна из номинаций — «Уникальный случай» — обычно пробирает собравшихся до слез, особенно если речь идет о спасении детской жизни.

В этом году номинировались три врачебные команды, спасавшие жизни людей в Татарстане. Команда казанской клинической больницы «РЖД-Медицина» ухитрилась не только диагностировать у своего пациента редчайший смертельно опасный синдром, но и вылечить его без осложнений. 33-летний мужчина заболел энцефалопатией с обратимым поражением валика мозолистого тела (MERS). Эта болезнь встречается у одного из ста тысяч пациентов, диагностировать ее крайне сложно, поскольку специфических симптомов у нее нет. Медики из клиники РЖД справились.

Команда РКБ при помощи главного внештатного трансплантолога РТ и начмеда РКОБ им. Сигала Александра Киршина сумела провести первую в Поволжском федеральном округе успешную сплит-трансплантацию печени. Две пациентки с терминальной стадией цирроза были спасены от верной смерти путем пересадки им… одной донорской печени на двоих. Трансплантология Татарстана идет вперед семимильными шагами: до сих пор подобных операций не делали нигде, кроме пяти федеральных центров. Ведь нужно не только ювелирно разделить донорскую печень на две одинаково функциональные части, но и сделать так, чтобы обе доли прижились в телах пациенток. И все получилось. Две женщины — одна из Чистополя, вторая из Апастово — получили шанс жить дальше благодаря золотым рукам хирургов.

И, наконец, самый эмоционально сложный случай: девятилетний мальчишка по имени Радмир, столкнувшийся с диагнозом, который до сих пор означал практически верную смерть, — острый промиелоцитарный лейкоз. Его спасли врачи из ДРКБ. В общей сложности мальчик перенес 220 дней госпитализации. Ему провели пять сложнейших операций. 17 дней он провел на ИВЛ. Ребенок, помимо онкологического диагноза, собрал весь спектр осложнений, каждое из которых считается смертельным: и кровоизлияние в мозг, и некроз кишечника, и сепсис, и полиорганная недостаточность... Ни в каких медицинских стандартах нет лечения от такого «букета». Но статистика пишется руками математиков, а жизни спасаются руками врачей. Здесь врачи победили. Сейчас Радмир играет в футбол, катается на коньках, продолжает учиться в школе. Мальчика вырвали из рук смерти. Он, кстати, приехал на церемонию — легкий, бодрый и улыбчивый.

И именно Радмир стал «рукой судьбы» в этом году для татарстанских медиков. Ведь победителей в трех номинациях решили не выбирать экспертной комиссией. Конверты с их именами были сложены в барабан, Радмир его вращал и вслепую вынимал их. Судьба — большая шутница. В номинации «Уникальный случай» мальчик выбрал именно команду своих спасителей — награда отошла к ДРКБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Человечеством правит врач...»

В номинации «Верность профессии» награждаются врачи, которые всю жизнь проработали на благо пациентов. Здесь было три номинанта, а награждала их помощник министра здравоохранения Российской Федерации Оксана Гусева. В своей приветственной речи она процитировала строки Булата Окуджавы:

Человечеством правит врач,

предпочтенье отдайте ему.

Я отдал ему первый плач,

и последний мой вздох — ему.

Кардиолог Раиса Мерясева заведует лечебно-диагностическим отделением Нижнекамской ЦРМБ, работает она здесь с 1976 года. Почти полвека Раиса Федоровна спасает жизни пациентов, которые едут к ней не только со всего Татарстана, но и из других регионов страны. «Сердце лечат сердцем», — говорит она.

Начальник лабораторного диагностического центра РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова Елена Юмагулова с 1979 года прошла путь от врача-лаборанта до руководителя лаборатории. Она работала в очаге холеры в 2011 году, руководила работой лабораторий во время Универсиады и создала единый лабораторный диагностический центр в РКИБ, который во время пандемии стал спасением для всей системы здравоохранения республики.

А победила (с легкой руки Радмира) Нина Измайлова, педиатр районной детской больницы Бугульминской ЦРБ. Она работает с маленькими пациентами уже 46 лет, а в Бугульму приехала в далеком 1981 году. На протяжении 35 лет Нина Николаевна руководила отделением новорожденных в этом городе, так что значительная часть бугульминцев прошли во младенчестве через ее теплые, заботливые руки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Врач года» — тоже педиатр!

И, наконец, главная номинация республиканской премии «Ак чәчәкләр» — «Врач года». На нее номинировались большие врачи, которые внесли огромный вклад в татарстанское здравоохранение. Таков, например, Александр Киршин, главный внештатный трансплантолог МЗ РТ, начмед РКОД им. проф. М.З. Сигала. У него уже есть заветная награда — в 2021 году он получил ее в номинации «Уникальный случай» (и прославился тем, что прямо во время награждения сделал предложение своей избраннице Айгуль Сафиуллиной). Новаторские, смелые подходы и высочайшее хирургическое мастерство сделали его одним из самых уважаемых российских врачей-трансплантологов. Каждый год Александр Александрович делает около 400 операций, руководит мультидисциплинарными командами и спасает, спасает, спасает людей.

Заместитель главврача по акушерству и гинекологии горбольницы №7 им. М.Н. Садыкова Татьяна Шигабутдинова — акушер-гинеколог с 26-летним стажем. Она развивает перинатальный центр легендарной «семерки», развивает передовые технологии и методы лечения. Вводит новые оперативные методики. Татьяна Николаевна — не только практикующий врач и умелый руководитель, но и ученый: в ее портфолио 27 научных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И, наконец, Анна Тимофеева, завотделением анестезиологии и реаниматологии №1 ДРКБ, главный внештатный детский реаниматолог республики. В ее руках сосредоточено само существование маленького пациента, ведь реаниматолог всегда работает на грани жизни и смерти. Рациональность и хладнокровие сочетаются в ее работе с отзывчивостью и искренней любовью к детям, желанием дать им возможность продолжать жить — и видеть, что жизнь прекрасна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Анна Ярославна и стала «Врачом года — 2026»: судьба руками маленького спасенного пациента щедро одарила сегодня татарстанских педиатров.

Но и другие врачи республики сегодня в очередной раз увидели, как важен и нужен их труд. Ведь премия — это красивый праздник, которым республика говорит «спасибо» всему медицинскому сообществу республики.

1 / 50 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов