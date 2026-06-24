Врачом года в Татарстане признали главного детского анестезиолога-реаниматолога Анну Тимофееву

Награду ей вручил и. о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане победителем ежегодной премии «Врач года — Ак чәчәкләр» стала главный внештатный детский специалист — анестезиолог-реаниматолог Минздрава Татарстана Анна Тимофеева. Награду ей вручил и. о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Анна Тимофеева окончила медицинский факультет Чувашского государственного университета в 2011 году. С 2014 года она работает в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Казани. За эти годы она заняла ключевое место в системе экстренной помощи детям.

Напомним, в прошлом году врачом года стала заместитель главврача ДРКБ по медчасти Лилия Басанова. После окончания института в 1988 году она сразу же пришла в ДРКБ — в интернатуру по эндокринологии. Доктор работает в Детской республиканской клинической больнице более 30 лет.

Галия Гарифуллина