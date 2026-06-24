Банк России предложил разработать сервис информирования о возврате похищенных средств

Разместить его предлагают на «Госуслугах»

Фото: Динар Фатыхов

Банк России предложил разработать сервис информирования о возврате похищенных мошенниками средств. Идею озвучил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает ТАСС.

— Нужно подумать в сторону того, чтобы на «Госуслугах» мог быть реализован такой сервис, куда человек может обратиться и получить полную информацию: в каких случаях, где, каким образом он может получить денежные средства, которые у него украли, — сказал он.

Регулятор рассчитывает на поддержку инициативы. Она призвана помочь гражданам разобраться в возможных действиях при попадании в сложную жизненную ситуацию, добавил Уваров.

Напомним, за январь — апрель 2026 года только в Татарстане зарегистрировали 4 539 преступлений (-18,6% за год), связанных с мошенничеством. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 1,5 млрд рублей (-13% за год, или на 227 млн).



Галия Гарифуллина