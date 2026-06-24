В Казани ул. Большую Красную частично перекроют почти на три недели

Ограничения введут с 29 июня по 19 июля

Фото: Артем Дергунов

В Казани с 29 июня по 19 июля частично ограничат движение транспорта на ул. Большой Красной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Меры будут действовать в районе жилого дома №6 и здания №12. На указанном участке проезжую часть закроют частично, а тротуар будет полностью недоступен для пешеходов.

Ограничения введут в связи с проведением работ по устройству приямков для горизонтально-направленного бурения.

Напомним, в Казани также временно ограничат движение транспорта по улице Астрономической из-за работ по строительству кабельной канализации. С 22 июня по 12 июля проезд будет перекрыт в районе зданий №8/21, №6/18 и строения №4.





Галия Гарифуллина